Οι διαφορετικές συναυλίες των Coldplay - Η πίστα για χορό και τα γιλέκα για βαρήκοους

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις δύο συναυλίες των Coldplay στην Αθήνα. Στα πλαίσια της περιοδείας «Music of the Spheres», το συγκρότημα θα βρεθεί μπροστά στο ελληνικό κοινό για δύο sold out συναυλίες στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, στις 8 και 9 Ιουνίου.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, οι πόρτες του ΟΑΚΑ θα ανοίξουν στις 17:00 ενώ στις 19:00 θα βγει η Αντωνία Καούρη, στις 20:00 η Maisie Peters και στις 21:15 οι Coldplay.

Η παγκόσμια περιοδεία τους, «Music of the Spheres», είναι μια αποστολή αφύπνισης για την Γη. Όσοι την παρακολουθήσουν, θα έχουν την τύχη να βρεθούν σε ένα πρωτόγνωρο περιβάλλον.

Οι διαφορετικές συναυλίες των Coldplay στην Ελλάδα

Στις συναυλίες των Coldplay γίνεται σύσταση στους φαν να μην έχουν μεγάλες τσάντες και backpack για να υπάρξει περισσότερος χώρος, να μην χρησιμοποιήσουν πλαστικά μπουκάλια και να έχουν τα εισιτήρια στα κινητά.

Συστήνεται σε όσους παραβρεθούν να χρησιμοποιήσουν τα ΜΜΜ και σε περίπτωση που χρειαστεί να πάρουν ΙΧ να μεταφέρουν και άλλους.

Ταυτόχρονα, στο ΟΑΚΑ θα υπάρξει και πίστα όπου θα μπορούν όσοι επιθυμούν να χορεύουν παράγοντας ηλεκτρική ενέργεια. Ταυτόχρονα, θα υπάρχουν και στατικά ποδήλατα που θα ηλεκτροδοτούν τη συναυλία.

Επίσης, κωφά και βαρήκοα άτομα θα έχουν τη δυνατότητα να νιώσουν τη μουσική αφού θα διανεμηθούν δωρεάν ηλεκτρικά γιλέκα. Τέλος, θα υπάρχει διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα.