«Συναρπαστική ανακάλυψη» στη Βαλτική: Εντοπίστηκε υποθαλάσσιο τείχος ηλικίας 10.000 ετών

Εντοπίστηκε στα βάθη της Βαλτικής Θάλασσας στη Γερμανία ένα τείχος που χρονολογείται από την εποχή του λίθου και θεωρείται η αρχαιότερη γνωστή «μεγα-δομή» που έχτισε ο άνθρωπος στην Ευρώπη, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ερευνητών.

Το τείχος, το οποίο εκτείνεται σε μήκος σχεδόν ενός χιλιομέτρου στον πυθμένα στον κόλπο του Μεκλεμβούργου, εντοπίστηκε τυχαία κατά τη διάρκεια φοιτητικής εκδρομής, οπότε και οι επιστήμονες έκαναν χρήση συστήματος σόναρ πολλαπλών ακτίνων από ερευνητικό σκάφος.

Μία προσεκτικότερη επιθεώρηση της δομής, που ονομάστηκε Blinkerwall, αποκάλυψε περίπου 1.400 μικρότερες πέτρες που φαίνεται να έχουν τοποθετηθεί για να συνδέσουν σχεδόν 300 μεγαλύτερους ογκόλιθους, πολλοί από τους οποίους φαίνονται πολύ βαριοί για να τους έχουν μετακινήσει άνθρωποι.

Συνολικά, οι πέτρες του πιστεύεται ότι ζυγίζουν περισσότερους από 142 τόνους.

Το βυθισμένο τείχος, που χαρακτηρίζεται ως «συναρπαστική ανακάλυψη», καλύπτεται από 21 μέτρα νερού, αλλά οι ερευνητές πιστεύουν ότι κατασκευάστηκε στη στεριά, δίπλα σε λίμνη ή βάλτο, πριν από περισσότερα από 10.000 χρόνια.

Blinkerwall | Proceedings of the National Academy of Sciences

Ενώ ο σκοπός του είναι δύσκολο να αποδειχθεί, υπάρχουν υποψίες ότι χρησίμευε ως διάδρομος για τους κυνηγούς που κυνηγούσαν κοπάδια ταράνδων.

«Όταν κυνηγούσαν τα ζώα, ακολουθούσαν αυτές τις δομές, δεν προσπαθούσαν να πηδήξουν πάνω τους» δήλωσε ο Jacob Geersen από το Ινστιτούτο Leibniz για την Έρευνα της Βαλτικής Θάλασσας.

Εναλλακτικά, το τείχος μπορεί να ανάγκαζε τα ζώα να εισέλθουν στη γειτονική λίμνη, επιβραδύνοντας τα και καθιστώντας τα εύκολη λεία για τους ανθρώπους.

Ένα δεύτερο τείχος, παράλληλο με το Blinkerwall, μπορεί να είναι θαμμένο στα ιζήματα του πυθμένα της θάλασσας, σύμφωνα με τα όσα δημοσιεύονται στο Proceedings of the National Academy of Sciences.

Αν ήταν πράγματι ένας αρχαίος κυνηγετικός δρόμος, πιθανώς βυθίστηκε με την άνοδο της στάθμης της θάλασσας πριν από περίπου 8.500 χρόνια.

Οι ερευνητές επεσήμαναν πως το Blinkerwall τοποθετείται «στην εμβέλεια των παλαιότερων γνωστών παραδειγμάτων κυνηγετικής αρχιτεκτονικής στον κόσμο» και ενδέχεται να αποτελεί «την παλαιότερη ανθρωπογενή μεγα-κατασκευή στην Ευρώπη».