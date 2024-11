Η ταινία που κόστισε 15 εκατομμύρια, αλλά την είδαν μόνο 2 άτομα

To 1997 ήταν μια χρονιά που οι νεανικές ταινίες/σειρές είχαν απήχηση. Το Scream είχε δημιουργήσει ήδη τον δικό του μύθο, μαζί με το I Know What You Did Last Summer, ενώ το Dawson's Creek μας έκανε να κλαίμε γοερά.

H ταινία Trojan War με τους Γουίλ Φρέντι, Τζένιφερ Λαβ Χιούιτ, Μάρλεϊ Σίλτον, ήταν μια ρομαντική κομεντί παρεξηγήσεων, κάτι σαν το American Pie στο πιο αθώο του.

Αυτή η γλυκιά καλτίλα διηγούνταν την ιστορία του μαθητή λυκείου Μπραντ, που καταφέρνει επιτέλους να πείσει τον έρωτα της ζωής του, την Μπρουκ, να κάνουν έρωτα.

Γίνονται ένα σωρό παρεξηγήσεις φυσικά και η ερωτική τους συνεύρεση πάει κατά διαόλου, και τότε, ο Μπραντ διαπιστώνει πως η μεγάλη του αγάπη ήταν δίπλα του τόσο καιρό, και δεν την είχε πάρει χαμπάρι, ήταν η κολλητή του φίλη, η Λία.

Α, παίζει και ο Ντάνι Τρέχο(!), ενσαρκώνοντας ένα ανεκδιήγητο χαρακτήρα ονόματι Scarface.

Ναι, ξέρω τι θα σκεφτείτε, μοιάζει πάρα πολύ με το American Pie, αλλά είναι αυτό κακό; Ξεκάθαρα όχι. Επίσης, η ταινία είχε αρκετές ομοιότητες στο σενάριο με μια ακόμα, την κωμωδία Booty Call, που βασιζόταν σε αφροαμερικάνικο καστ.

Παρ' όλα αυτά, η ταινία Trojan War, η οποία αποτελούσε παραγωγή αξίας 15 εκατομμυρίων δολαρίων, έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους τον Σεπτέμβριο του 1997.

Πιο συγκεκριμένα, έκανε πρεμιέρα σε μόλις δύο κινηματογράφους, και κατέβηκε μια εβδομάδα αργότερα. Στον ένα εκ των δύο κινηματογράφων, στην πόλη Μπόλντερ του Κολοράντο, μόλις δύο θεατές είδαν την ταινία.

Ο ένας ήταν ο πρωταγωνιστής (ο Φρέντι, όχι ο Ντάνι Τρέχο), και ο άλλος ο σκηνοθέτης, Τζορτζ Χουάνγκ. Συνολικά, η ταινία έκανε εισπράξεις 309 δολαρίων σε προβολές επτά ημερών.

Είναι αυτό το ρεκόρ μειωμένη προσέλευσης σε ταινία;

Όχι! Το 2007, η ταινία Zyzzyx Road, με το φρικτό σλόγκαν «Προσοχή, νεκρός μπροστά» και πρωταγωνιστές τους Τομ Σάιζμορ (κρίμα!) και Κάθριν Χέιγκλ, έκανε εισπράξεις 30 δολάριων.