Raising Voices: Η σειρά του Netflix που έχει καθηλώσει την Ελλάδα - Αφορά σεξουαλική επίθεση σε σχολείο

Η νέα, δημοφιλής σειρά του Netflix με τίτλο «Raising Voices», βασισμένη σε μυθιστόρημα, έρχεται από την Ισπανία και μετρά ήδη εκατομμύρια προβολές.

Η δραματική σειρά παρακολουθεί την πορεία μιας 17χρονης σε ένα χωριό της Ισπανίας, η οποία παίρνει το θάρρος να καταγγείλει τη σεξουαλική επίθεση που έχει δεχθεί εντός σχολείου. Η ίδια είναι αποφασισμένη να φτάσει μέχρι το τέλος ενώ οι αποκαλύψεις και η έρευνα ανατρέπουν τη ζωή της.

Στην Ελλάδα, η ισπανόφωνη σειρά των 8 επεισοδίων, βρίσκεται ήδη στη Νο 2 θέση των προτιμήσεων του κοινού, μετά το «Maestro».

Raising Voices: Η υπόθεση

Μετά την καταγγελία μιας έφηβης ότι δέχθηκε σεξουαλική επίθεση, έρχεται αντιμέτωπη με τα βλέμματα και την κριτική του σχολείου της και η ζωή της παίρνει διαφορετική τροπή. Βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο «Ni Una Más» (2021) του Miguel Sáez Carral, το δράμα «Raising Voices» εξερευνά τη δύναμη και την ανθεκτικότητα ενός κοριτσιού που κάνει τη φωνή της να ακουστεί — ανεξάρτητα από τις συνέπειες.

Δείτε το τρέιλερ

Πρωταγωνιστούν: Nicole Wallace, Clara Galle και Aïcha Villaverde

Σκηνοθεσία: Eduard Cortés (Hold Up!), David Ulloa (The Snow Girl) και Marta Font (The Vault).

Η σειρά δημιουργήθηκε από τον José Manuel Lorenzo ( La Caza: Monteperdido) και τον Carral.