5 σκληρές αλήθειες από το Instagram της Δήμητρας Νικητέα

Κάνουμε μια χρήση (τη λες και κατάχρηση) του όρου «σκληρές αλήθειες», αλλά διάβολε, υπάρχουν φορές που όντως κάποιοι εκεί έξω εκστομίζουν σκληρές αλήθειες. Η περίπτωση για την οποία θα μιλήσουμε σήμερα, είναι η κωμικός Δήμητρα Νικητέα. Είναι Gen Z, φωνάζει πολύ, εμφανίστηκε με deepfake πρόσωπο που θύμιζε τους Χάϊνηδες ή τον Ψαραντώνη, τον Ψαρογιώργο (όλους τους «Ψαρρό-» γενικά) και το Instagram της είναι αυτό που δεν μπορείς να αφήσεις κάτω με ένα αδιάφορο σκρολάρισμα. Πάμε να δούμε 5 επικά στιγμιότυπα.

Αυτές οι οδηγίες προς άντρες που θέλουν να απαντήσουν σε καταγγελίες ή φεμινιστικά κείμενα

και βασικά αυτό το screenshot, που δείχνει τι θέλουν να πουν στην πραγματικότητα οι άντρες που σχολιάζουν σε φεμινιστικά κείμενα ότι «όχι, δεν είναι όλοι άντρες βιαστές και μη μας τσουβαλιάζετε».

Αυτό με τα τρυπάνια και την Κυψέλη

«Το τρυπάνι είναι Π.Ο.Π προιόν, έχει σφραγίδα μπλε με σήμα τον Νέγρο του Μοριά»

Ξυπνάς και κοιμάσαι με τρυπάνια στην Κυψέλη, στο Παγκράτι, στου Ζωγράφου. Αναρωτιόμαστε που ΔΕΝ ακούγονται τρυπάνια στην Αθήνα για να πάμε να αποικήσουμε εκεί.

Όλη η κοινωνική ανθρωπολογιά της φέτας

Αυτοί που παίρνουν τενεκέ φέτας vs αυτοί που παίρνουν πλαστικό κεσεδάκι από το σούπερμαρκετ και αυτοί που τα χέρια τους μυρίζουν μανταρίνι. Είναι άνθρωπος η Δήμητρα Νικητέα ή ο Roadrunner σε καταδίωξη από το Κογιότ;

Αυτό με τον γυμνισμό

«Δεν γίνεται την ίδια στιγμή που μαθαίνω το όνομα σου να μαθαίνω πόσες ελιές έχεις στην πλάτη σου». Συμφωνούμε κι επαυξάνουμε.

Αυτό που «γειώνει» σκληρά γνωστό κωμικό, για το μισογύνικο αστείο του

«Εσύ φίλε μου που σπούδασες σκηνοθεσία κινηματογράφου στη σχολή Σταυράκου, πού στο διάολο χρησίμευσε αυτή η τέχνη στην κωμωδία σου;» ρωτάει η Νικητέα τον κωμικό Jeremy, ο οποίος προηγουμένως έχει αναρωτηθεί γιατί η OnlyFans δημιουργός Όλγα Κοτλίδα αναφέρει το πτυχίο αρχιτεκτονικής της σε συνέντευξη.

«...η κοπέλα εν τω μεταξύ βγάζει το μεροκάματο με το δικό της κώλο. Εσύ, που βγάζεις λεφτά με τον κώλο άλλης; Είναι ωραίο αυτό τώρα; Είναι αντρικό;» λέει μεταξύ άλλων η κωμικός. Αυτό πόνεσε...