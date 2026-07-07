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Ανακοινώθηκε το πρώτο επίσημο βιβλίο για τους Black Sabbath λίγες μέρες πριν την επέτειο θανάτου του Όζμπορν

Οι Black Sabbath, μέρες πριν την επέτειο θανάτου του Όζι Όζμπορν ανακοίνωσαν ότι θα κυκλοφορήσουν βιβλίο για την ιστορία του συγκροτήματος.

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Εμφάνιση του Όζι Όσμπορν
Εμφάνιση του Όζι Όσμπορν | EPA/Balazs Mohai/ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Η επέτειος από τον θάνατο του Όζι Όζμπορν (Ozzy Osbourne), πλησιάζει σε περίπου δεκαπέντε ημέρες (22 Ιουλίου) και το βιβλίο «The Masters of Reality – Why Black Sabbath Matter» θα καταγράψει την ιστορία του metal συγκροτήματος από τη δημιουργία του στο Μπέρμιγχαμ στα τέλη της δεκαετίας του 1960 μέχρι την επική τελική συναυλία τους «Back To The Beginning» τον Ιούλιο του 2025.

Δημιουργημένο από τον φωτογράφο Ross Halfin, μακροχρόνιο φίλο του συγκροτήματος, θα περιλαμβάνει επίσης έναν τεράστιο πλούτο σπάνιων φωτογραφιών και αναμνηστικών, στον τεράστιο τόμο των 500 σελίδων.

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Το βιβλίο θα εκδοθεί σε τρεις ξεχωριστές εκδόσεις τον Οκτώβριο. Μάλιστα το «The Masters of Reality – Why Black Sabbath Matter» βρισκόταν σε παραγωγή πριν από δύο χρόνια και επρόκειτο να κυκλοφορήσει μετά τη συναυλία τους «Back To The Beginning» τον περασμένο Ιούλιο, αλλά ο θάνατος του Όζι Όζμπορν λίγο αργότερα ανέστειλε την κυκλοφορία του.

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