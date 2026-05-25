Θα αναστηθεί ο Όζι Όζμπορν; Ο θρυλικός τραγουδιστής θα γίνει AI ολόγραμμα

Ο Όζι Όσμπορν πρόκειται να επιστρέψει, αλλά όχι όπως ίσως θα τον φανταζόμασταν. Ο θάνατος του τραγουδιστή των Black Sabbath στις 22 Ιουλίου 2025 σόκαρε τους θαυμαστές του αλλά και τους λάτρεις της heavy metal.

Τώρα, ο άνθρωπος που έχει χαρακτηριστεί ως ο «Πρίγκιπας του Σκότους» πρόκειται να «αναστηθεί» μέσω ενός.. ολογράμματος.

Δεν είναι η πρώτη φορά που μουσικοί που έχουν φύγει από τη ζωή επιστρέφουν σε μορφή ολογράμματος, όπως για παράδειγμα τα είδωλα της ποπ μουσικής ABBA που εμφανίστηκαν στο εξαιρετικά δημοφιλές ABBA Voyage.

Παρότι δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνει, το ολόγραμμα του Όζι Όζμπορν αναμένεται να έχει μια καθοριστική διαφορά, καθώς θα τροφοδοτείται επίσης από τεχνητή νοημοσύνη. Η χήρα του Ozzy, Sharon Osbourne, και ο γιος του, Jack, ανακοίνωσαν τα νέα στην Licensing Expo στο Λας Βέγκας στις 20 Μαΐου.

Σε ρεπορτάζ του NME, ο Jack είπε ότι η ψηφιακή έκδοση του πατέρα του θα έχει «το ψηφιακό DNA του Ozzy Osbourne, φωνή, εικόνα και κίνηση». «Μπορείτε να ρωτήσετε τον Ozzy οτιδήποτε και θα σας απαντήσει με τη δική του φωνή — και οι απαντήσεις θα είναι αυτές που θα έλεγε ο Ozzy», εξήγησε η Sharon.

«Θα το πάμε σε όλο τον κόσμο. Οι άνθρωποι μπορούν να του μιλήσουν και θα του απαντήσει», πρόσθεσε.

Η Sharon και ο Jack συνεργάστηκαν με την εταιρεία Hyperreal, η οποία έχει δημιουργήσει ολογράμματα του Stan Lee, του Lionel Messi και του The Notorious B.I.G. Ο Jack συνέχισε λέγοντας ότι είναι «κάπως τρομακτικό το πώς είναι πραγματικά τόσο ακριβές».

«Θα υπάρχει ψηφιακά ως ο εαυτός του για όσο διάστημα έχουμε υπολογιστές», πρόσθεσε ο Jack. «Η τεχνολογία έχει προχωρήσει τόσο πολύ ώστε να γίνεται σχεδόν drag-and-drop. Θα μπορούσες να γυρίσεις ένα πρότυπο για μια διαφήμιση... να σε προτρέπει κυριολεκτικά τι θέλεις να κάνει ο Digital Ozzy σε αυτήν τη διαφήμιση και απλώς το αφήνεις μέσα. Είναι τόσο απλό πια.»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Hyperreal, Remington Scott, δήλωσε στο Billboard ότι το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που θα χρησιμοποιηθεί για την αναδημιουργία του Ozzy θα προέρχεται «αποκλειστικά από αυθεντικοποιημένο, εγκεκριμένο υλικό πηγής: επιμελημένο, με τη συγκατάθεση και ελεγχόμενο από τους ανθρώπους που τον αγαπούν περισσότερο».

Πρόσθεσε: «Είναι τιμή μου να μας εμπιστεύονται να φέρουμε έναν από τους αληθινούς θεούς της ροκ πίσω στον κόσμο για να συνεχίσει να συνδέεται με τους θαυμαστές - σας ευχαριστούμε Sharon και Jack!. Δεν θα το κάναμε αν δεν γνωρίζαμε ότι και οι δύο τεχνολογίες της εταιρείας μας θα δημιουργήσουν μια εμπειρία που πραγματικά επεκτείνει την παρουσία του Ozzy, την καρδιά και την ψυχή του, στο μέλλον».