Άννα Βίσση για Αθηνών Αρένα: «Θα αλλάξει τελείως ο χώρος - Μακάρι να γίνει μια συναυλία στο ΟΑΚΑ»

Στις αρχές της σεζόν είχε ακουστεί ότι φέτος είναι η τελευταία χρονιά που η Άννα Βίσση θα κάνει εμφανίσεις σε νυχτερινό κέντρο και στη συνέχεια μπορεί να κάνει κάποιο διάλειμμα ή να ανεβάσει ξανά κάποιο μιούζικαλ στο θέατρο.

Η παραπάνω φήμη διαψεύστηκε σχεδόν αμέσως και όπως αποδείχτηκε στην πορεία φέτος είναι η τελευταία χρονιά που η Άννα Βίσση εμφανίζεται στο Hotel Ermou όπου τραγουδάει τα τελευταία δέκα χρόνια αφού από την επόμενη σεζόν θα μετακομίσει στο Αθηνών Αρένα.

Το βράδυ της Δευτέρας (12/1) η «απόλυτη» Ελληνίδα σταρ έδωσε το παρών στην παρουσίαση πέντε συλλεκτικών βινυλίων που κυκλοφόρησαν πρόσφατα και επιβεβαίωσε, μιλώντας στους δημοσιογράφους, την αλλαγή στέγης, εξηγώντας πως το Αθηνών Αρένα - στο οποίο έχει εμφανιστεί η ίδια και στο παρελθόν - θα είναι πλήρως ανακαινισμένο όταν θα ανοίξει το φθινόπωρο τις πόρτες του για το κοινό.

Μάλιστα, η Άννα Βίσση είχε ανεβάσει κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου δύο insta stories μέσα από το Αθηνών Αρένα. Στο ένα την είδαμε μαζί με τη Δήμητρα Κούστα με την οποία έχουν ιδρύσει την εταιρεία D&A Productions που αναλαμβάνει παραγωγές συναυλιών και θεαμάτων, αλλά και με τον διάσημο αρχιτέκτονα, Peter Marino, ο οποίος έχει αναλάβει την ανακαίνιση του Αθηνών Αρένα.

«Η ανάρτηση που έκανα ήταν από την πρώτη επίσκεψη που έκανε ο Πίτερ στην Αθήνα για να πάει να δει αυτόν τον χώρο στον οποίο θα μεταφερθώ τον χειμώνα. Είναι μεγάλη μου χαρά που το αναλαμβάνει αυτός ο άνθρωπος γιατί θα αλλάξει τελείως ο χώρος και θα αναβιωθεί», δήλωσε η Άννα Βίσση χθες στους δημοσιογράφους.

Σε ερώτηση για το αν θα δούμε κάτι διαφορετικό από όσα έχουμε δει τα τελευταία χρόνια στο Hotel Ermou η Άννα Βίσση απάντησε:

«Δεν μπορώ να γίνω διαφορετική, η Άννα Βίσση είμαι. Έχω δείξει και στο Καλλιμάρμαρο κάποια περισσότερα πράγματα απότι μπορώ να κάνω σε έναν άλλο κλειστό χώρο που δεν μου δίνει τη δυνατότητα οπότε εκεί μπορώ να κάνω περισσότερα πράγματα στο θέμα σόου.

Δεν θα γίνω μια άλλη, η Άννα θα είμαι, με τα τραγούδια μου. Θα έχω τη δυνατότητα να παρουσιάσω κάποια χορευτικά, κάποια visuals, άλλα φώτα, άλλα σκηνικά».

Όταν ρωτήθηκε για το αν σκοπεύει να σταματήσει, η Άννα Βίσση απάντησε πως θα τραγουδάει «όσο έχει φωνή και μπορεί», ενώ δεν έκρυψε πως «θα ήθελα να κάνω μια μεγάλη συναυλία το καλοκαίρι, σαν αυτή στο Καλλιμάρμαρο. Μακάρι να γίνει μια συναυλία στο ΟΑΚΑ».