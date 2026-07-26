Από τη Μόνα Λίζα μέχρι την Έναστρη Νύχτα: Οι άγνωστες ιστορίες πίσω από τα διασημότερα έργα τέχνης

Λίγοι γνωρίζουν ότι πίσω από τα πιο διάσημα έργα τέχνης του κόσμου κρύβονται ιστορίες που ξεπερνούν τα όρια της ζωγραφικής.
Από θεαματικές κλοπές που έγιναν πρωτοσέλιδα μέχρι σκάνδαλα που συγκλόνισαν την κοινή γνώμη και μυστήρια που παραμένουν άλυτα, τα σπουδαιότερα έργα τέχνης ξεχωρίζουν όχι μόνο για την καλλιτεχνική τους αξία, αλλά και για το συναρπαστικό παρασκήνιο που τα συνοδεύει.
Ακολουθούν μερικά από τα πιο εμβληματικά έργα όλων των εποχών και οι απίστευτες ιστορίες που σημάδεψαν τη δημιουργία τους και την πορεία τους στον χρόνο.
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