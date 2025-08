Αποκάλυψη «φωτιά» για τον θάνατο της Μέριλιν Μονρόε: Τι δήλωσε ο ιατροδικαστής 63χρόνια μετά

Σαν σήμερα, 5 Αυγούστου του 1962, η Μέριλιν Μονρόε, βρέθηκε νεκρή με τους ιατροδικαστές να διαπιστώνουν ότι στις 4 Αυγούστου άφησε την τελευταία της πνοή. Ο θάνατος της εξακολουθεί να περιβάλλεται από μυστήριο και θεωρίες συνωμοσίας, και ο άνθρωπος που διενήργησε την αυτοψία στην μεγάλη σταρ προέβη τώρα, 63 χρόνια μετά σε μια φοβερή αποκάλυψη.

Ο Τόμας Ναγκούτσι ήταν τότε ένας από τους νεότερους ιατροδικαστές στην υπόθεση της Μέρλιν Μονρόε. Τώρα, στα 98 του χρόνια, αποκαλύπτει επιτέλους τι πραγματικά συνέβη με τη Μέριλιν, τις τύψεις που τον στοιχειώνουν και τη συνεχιζόμενη αμφιβολία του για το πόρισμα ότι πέθανε από αυτοκτονία.

Στο βιβλίο LA Coroner της Άννα Σουν Τσόι, περιγράφει πώς ένιωσε όταν διάβασε την αναφορά του ερευνητή εκείνο το πρωί που θα άλλαζε τη ζωή του.

«Ήταν ξεκάθαρο», είπε ο Νογκούτσι στην Τσόι για το βιβλίο. «Αλλά θα έπρεπε να γίνει αυτοψία για να επιβεβαιωθεί ο θάνατος». Στην ενότητα «Πρόσθετες πληροφορίες» της έκθεσής του, ο Νογκούτσι είχε μάθει ότι η θρυλική ηθοποιός του Χόλιγουντ είχε λάβει συνταγή για Nembutal δύο ημέρες νωρίτερα και ότι ήταν «πολύ αποκαρδιωμένη» όταν μίλησε με έναν ψυχίατρο την προηγούμενη μέρα.

Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας, ο Νογκούτσι, 37 ετών τότε, έλεγξε αν η Μονρόε είχε κάνει ένεση με κάποιο είδος ναρκωτικού.

«Ο Νογκούτσι έλεγξε τα συνηθισμένα σημεία: την καμπή του αγκώνα, το άνω μέρος του μηρού, το πλέγμα των δακτύλων των χεριών και των ποδιών. Δεν βρήκε τίποτα. Άπλωσε τα πλατινέ ξανθά μαλλιά της για να εξετάσει το κρανίο της. Τίποτα».

Αφού την γύρισε με το δεξί της πλευρό προς τα πάνω, πήγε σε ένα δίσκο με εργαλεία, πήρε ένα νυστέρι και άρχισε την γνωστή τομή σε σχήμα Y», συνέχισε ο Τσόι για την αυτοψία του Νογκούτσι.

Ο Νογκούτσι επίσης «αφαίρεσε και ζύγισε τα όργανα για την έκθεση της φυσικής αυτοψίας. Παρατήρησε ότι έλειπε η χοληδόχος κύστη, κάτι που εξηγούσε την ουλή στην κοιλιά της», καθώς η ηθοποιός του Some Like It Hot είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στη χοληδόχο κύστη το προηγούμενο έτος.

Εκείνη την εποχή, ο Νογκούτσι είχε σημειώσει ότι η Monroe είχε «πεθάνει από υπερβολική δόση υπνωτικών χαπιών. Μια συνηθισμένη αυτοκτονία». Ωστόσο, «χτύπησαν συναγερμοί στο κεφάλι του» όταν έφτασαν τα αποτελέσματα της τοξικολογικής εξέτασης.

Ο επικεφαλής τοξικολόγος, Raymond Abernathy, αφού ανακάλυψε θανατηφόρα επίπεδα πεντοβαρβιτάλης και χλωραλικής υδρίδας στον οργανισμό της σταρ του κινηματογράφου, αποφάσισε ότι δεν ήταν απαραίτητες επιπλέον εξετάσεις στο στομάχι και σε άλλα όργανα.

Ο ιατροδικαστής είπε στη συγγραφέα του βιβλίου: «Ήξερε ότι το να μην πραγματοποιήσει τις επιπλέον εξετάσεις θα του δημιουργούσε πρόβλημα. Άφηνε πάρα πολλά ερωτήματα αναπάντητα και, τελικά, ως παθολόγος που πραγματοποίησε τη φυσική αυτοψία, θα θεωρούνταν υπεύθυνος».

Ο Νογκούτσι «ήθελε να διορθώσει την κατάσταση εξετάζοντας το περιεχόμενο του στομάχου και τα όργανα», εξήγησε η συγγραγφέας, «αλλά ο τοξικολόγος τα απέσυρε μόλις εκδόθηκε η έκθεση του ιατροδικαστή».

«Χωρίς μια πλήρη ανάλυση, ήταν αδύνατο να αποκλειστεί ότι η Monroe είχε πεθάνει από ένεση και όχι από κατάποση χαπιών. Αλλά τι μπορούσε να κάνει; Δεν μπορούσε να αμφισβητήσει τον Curphey ή τον επικεφαλής τοξικολόγο».

Μέρλιν Μονρόε: Τα σενάρια δολοφονίας

Ενώ η Μονρόε «ήταν ίσως η πιο διάσημη γυναίκα στη χώρα, αν όχι στον κόσμο, γιατί ο επικεφαλής ιατροδικαστής να αφήσει να περάσει μια τέτοια ευκαιρία;», αναρωτήθηκε ο Τσόι. «Ο Νογκούτσι δεν μπορούσε να αποτινάξει την αίσθηση ανησυχίας που τον κυνηγούσε από την αρχή. Υπήρχε πιθανότητα να είχε δολοφονηθεί; Ήταν πιόνι σε μια συγκάλυψη;»

Ηχογραφήσεις από ένα μυστικό μικρόφωνο παρακολούθησης, το οποίο είχε κρυφτεί στο σπίτι της Μονρόε, αποκάλυψαν μια άγρια διαμάχη μεταξύ της σταρ και του RFK. Ο εξοπλισμός είχε εγκατασταθεί από τον πρώην βοηθό ντετέκτιβ Φρεντ Οτάς, ο οποίος ζούσε ως «επαληθευτής γεγονότων» για περιοδικά κουτσομπολιού.

Στην ηχογράφηση, ο RFK, μαζί με τον Άγγλο ηθοποιό Πίτερ Λόφορντ που ήταν παρών, άκουσε την Μονρόε να απαιτεί να μάθει γιατί δεν ήταν πρόθυμος να την παντρευτεί. Τόσο ο RFK όσο και ο JFK φημολογούνταν ότι είχαν σχέση με την σταρ κάποια στιγμή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Μονρόε φώναζ: «Ο Μπόμπι πήρε το μαξιλάρι και την κάλυψε στο κρεβάτι για να μην την ακούσουν οι γείτονες. Τελικά ηρέμησε και τότε εκείνος έψαχνε να φύγει από εκεί».

Πηγή: radaronline.com