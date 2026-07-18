Άθενς, ζούμε στο κέντρο, η πόλη του φωτός: Ο Εθισμός είναι ο ράπερ της Αθήνας

Άθενς, ζούμε στο κέντρο, η πόλη του φωτός - ή και όχι. Πολλοί μουσικοί έχουν επιχειρήσει να αποτυπώσουν την Αθήνα στα τραγούδια τους, άλλοι με μεγαλύτερη επιτυχία και άλλοι όχι τόσο. Άλλοι ρομαντικοποιούν την πρωτεύουσα, άλλοι πάλι παρουσιάζουν την πιο άσχημη πλευρά της.

Ένας ράπερ όμως από τα βάθυ του Γκύζη, ο Εθισμός καταφέρνει να αποτυπώσει μέσα από τις ρίμες του την Αθήνα με τον πιο ρεαλιστικό τρόπο.

Η βρωμιά της πόλης αλλά και οι μαγικές της θέες, τα παιδιά που ξεχάστηκαν στους δρόμους από τους γονείς τους και βρέθηκαν να κάνουν «βέρια», τα σπίτια που οι άνθρωποι ασφυκτιούν, αλλά και οι παρέες που αράζουν σε πάρκα δεν λείπουν από τον στίχο του ράπερ ο οποίος ξεσηκώνει γήπεδα και βρίσκεται on tour.

Η Αθήνα, οι δρόμοι της, τα χαλασμένα πεζοδρόμια, οι «πίσω αυλές», τα υποφωτισμένα στενά, τα παπάκια που περνάνε και ξεσηκώνουν τον τόπο πραγματικά συνθέτουν την εικόνα αυτής της πόλης που έχει άπειρες αθέατες πλευρές.

Γνωστός για τον κοινωνικό του στίχο, σχολιάζοντας τόσο την επικαιρότητα αλλά και την Αθήνα, ο Εθισμός μπορεί να φτιάχνει εικόνες γνώριμες σε όλους όσους περπατάνε αυτή τη πόλη μέρα-νύχτα. Ειδικά ο τελευταίος του δίσκος που κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο του 2026 «Metropolis», έχει ένα πιο urban ύφος για την πρωτεύουσα, ενώ και σε προηγούμενα τραγούδια και δίσκους του, κάνει αναφορές στην Αθήνα.

Μαζί με τον Golden Child και τον Melow έχουν φτιάξει ένα σύμπαν από beats δρομίσια, που συνθέτουν το ηχητικό τοπίο πίσω από τις ρίμες που συχνά σπάνε κόκαλα για τα πιο σκληρά και σκοτεινά βιώματα, αλλά και για στιγμές που όλοι λίγο- πολύ έχουμε βιώσει.

«Καλωσήρθες στην πιο παγωμένη και κρύα πρωτεύουσα, Αθήνα συστήσου τους», ίσως είναι για εμάς ο πιο χαρακτηριστικός στίχος του Εθισμού. Γιατί η Αθήνα είναι μια πόλη δύσκολη και ίσως και μοναχική. Ξεκινάς το πρωί να πας στη δουλειά, σε ένα λεωφορείο που μπορεί να μην περάσει ποτέ, ή αν περάσει θα βρεθείς μέσα με άλλο τόσο κόσμο κουρασμένο από το βάρος της μέρας.

«Αυτή η πρωτεύουσα ασφυκτιά - Παντού κόσμος και παντού μοναξιά -Τη νιώθω έντονα συχνά πριν πάω να κοιμηθώ κι όταν ξυπνάω τα πρωινά». Μετά θα σχολάσεις βράδυ, πιθανά θα έχει κρύο και όχι και ιδιαίτερα φώτα. Θα περάσεις δίπλα από σκουπίδια, από πεζοδρόμια γεμάτα νερά για να φτάσεις σπίτι σου, με τους ήχους της πόλης να βαράνε ασταμάτητα.

Κυριολεκτικά αν θέλαμε να βάλουμε κάποιον καλλιτέχνη να περιγράψει σε έναν μη Αθηναίο αυτή τη πόλη, θα βάζαμε τον Εθισμό. Γκύζη, Σεπόλια, Παγκράτι, Πλατεία Μαβίλης, ο στίχος του γυρνάει όλη την Αθήνα κυριολεκτικά, και εμείς προσπαθήσαμε να συγκεντρώσουμε όσους περισσότερους στίχους του μπορούσαμε, αν και σίγουρα κάτι θα μας έχει ξεφύγει.

Ταράτσες γεμάτο κεραίες φωλιές περιστέρια η καινούργια μου θέα - EL TRÁFICO

Αν μένεις κάπου μεταξύ Πατησιών και Πλατεία Αμερικής προφανώς αυτή η εικόνα σου είναι αρκετά οικεία. Όμως ο στίχος που πρόκειται να ακολουθήσει δίνει και έναν αισιόδοξο τόνο για την πόλη που αγαπάμε να μισούμε.

Αν τα κτήρια κρύψουν τη θέα, μη φοβάσαι, η Αθήνα είναι ωραία - Τόσα χρόνια που την περπατάω, θυμίζω το άγαλμα του Γυάλινου δρομέα - Γυάλινος Δρομέας

Όντως, όλοι κάποια στιγμή έχουμε σταθεί και φωτογραφήσει τις πολυκατοικίες, τα γκράφιτι, τον ουρανό της πόλης, έχουμε αγαπήσει αυτή την ουρμπανίλα της πόλης. Ο γυάλινος δρομέας αποτελεί και σημείο αναφοράς για την πρωτεούσα.

Ήμουνα Δάφνη, Νέο Κόσμο, ο Αμερικάνος έκανε κουμάντο - μετά ήρθα Γκύζη στο χωριό - Τέξας και Τεξανού κάναν κουμάντο - Texas

Αν κάποιος έχει περπατήσει την Αλεξάνδρας προς την Πατησίων, και γυρίσει προς τα δεξιά του θα έχει δει το «Τέξας», το μαγαζί που αν παρατηρήσει κανείς και το βίντεο κλιπ του Εθισμού για το τραγούδι «Οι πιο ωραίες μας στιγμές», φαίνεται.

Μεγαλωμένοι μες τη φασαρία της πόλης city noise - Κάτω από τις κουκούλες γρήγορο περπάτημα Athens boys - Athens boys

Βαβούρα, ταχύτητα, χαμός, αγόρια με τσαντάκια χιαστί που πάνε και έρχονται είναι κάτι που μπορεί να δει κανείς στην πόλη, πιθανά και με κάποιο μηχανάκι.

Athens ζούμε στο κέντρο η πόλη του φωτός - Εδώ που χωρίζουν οι δρόμοι στα δύο να περάσει ο ηλεκτρικός - Revanche

Ηλεκτρικός, χαρακτηριστικό τάκα-τούκα που κάνουν τα βαγόνια, μέτρια ταχύτητα και πολυκοσμία, σε μια πόλη που όντως χωρίζεται στα δύο για να περάσει το τρένο, όπως συχνά λέγεται για τις περιοχές «κάτω από τις γραμμές». Αυτές οι περιοχές είναι οι ξεχασμένες γειτονιές της Αθήνας, με τα «βέρια», με τις «πιστολιές Δυρραχίου», με τα όνειρα που γεννιούνται και πεθαίνουν μέσα σε 4 τοίχους ή στους δρόμους.

Προστατεύουν την Αθήνα μας Σωκράτη - Οι καρυάτιδες πάνω από το Κουκάκι - Πρωτεύουσα

Από τα παλιά κομμάτια του Αθηναίου ραπερ, οριακά μας δίνει γεωγραφικές συντεταγμένες για την πόλη αυτή αλλά και την ιστορία της.

Όταν η πόλη έχει μοναξιές, την ομορφαίνουμε με ζωγραφιές - Στις πιλωτές μας μεγαλώνουν γάτες και στα πεζοδρόμιά μας νερατζιές - Νυχτερινοί εκφωνητές

Στο intro τραγούδι του νέου του δίσκου «Metropolis», μας δίνει την πιο ρεαλιστική εικόνα αυτής της πόλης, την όμορφη και γλυκιά της πλευρά, που ωστόσο δείχνει και μια υπόκωφη μελαγχολία, όπως έχουν οι περισσότεροι στίχοι του Εθισμού.

Είναι ATH, Athens city λοιπόν και ο Εθισμός όταν είναι στα ακουστικά μας και περπατάμε την Ευριπίδου ή πάμε «πίσω από τον πύργο Αθηνών, Σινεμά Γαλαξίας» μας κάνει να παρατηρούμε λίγο παραπάνω αυτή τη πόλη που οι κοινωνικές τάξεις είναι χωρισμένες, που αν τύχει και μένεις στην «πίσω αυλή», μάλλον δεν έχεις ίδιες ευκαιρίες με τους τους άλλους.

Οπότε ακουστικά στα αυτιά και περπάτημα, σε μια πόλη που έχει ξεχαστεί, αλλά οι άνθρωποι την κρατάνε ζωντανή και δημιουργούν εικόνες και βιώματα κοινά σε όλους μας, και εμείς τελικά δεν καταφέραμε να «μαζέψουμε» όλους τους στίχους του Εθισμού για την Αθήνα.