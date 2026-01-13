5 βιβλία Ιστορίας για να μάθεις πραγματικά για τον Ιωάννη Καποδίστρια

Για ορισμένες προσωπικότητες της Ιστορίας, πάντα θα υπάρχει ενδιαφέρον και πάντα η συζήτηση θα είναι ανοικτή. Με τον δικό του τρόπο, ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι αναπόσπαστο κομμάτι της κουβέντας γύρω από την Ιστορία της Ελλάδας. Για κάποιους, ο δικτάτορας που λειτουργούσε ως πιόνι των Ρώσων, για άλλους (περισσότερους!) το πρώτο θύμα των συμφερόντων και της ελίτ που προσπαθεί πάντα να επιβάλει την κυριαρχία της. Είναι καλύτερο όμως να γνωρίσουμε τον ίδιο μέσα από την πένα των ιστορικών που έχουν μοχθήσει για να τον «βρουν».

Ιωάννης Καποδίστριας, ο «αμνός» της Παλιγγενεσίας των Ελλήνων, Θάνος Βερέμης & Ιάκωβος Μιχαηλίδης, εκδόσεις Μεταίχμιο

Με μια αυστηρά επιστημονική προσέγγιση που δεν γίνεται «ξύλινη», οι δύο καταξιωμένοι ιστορικοί επιχειρούν να πιάσουν το νήμα της πορείας του Καποδίστρια στα ελληνικά πράγματα πριν ακόμη αναλάβει την εξουσία ως κυβερνήτης. Με αυτό τον επετειακό τόμο για τα 200 χρόνια από την επανάσταση του 1821, ο Θάνος Βερέμης και ο Ιάκωβος Μιχαηλίδης καταπιώνονται με την προϊστορία του Καποδίστρια ξεκινώνοντας με ένα οδοιπορικό στον προεπαναστατικό κόσμο αλλά και τα πλαίσια που διαμόρφωσαν τις αποφάσεις του Κυβερνήτη μέχρι και τη στιγμή της δολοφονίας.

Ο Ιωάννης Καποδίστριας στη Ρωσία, Γκριγκόρι Αρς, εκδόσεις Ασίνη

Για να αξιολογήσουμε πλήρως τον Καποδίστρια, χρειάζεται να κοιτάξουμε λίγο καλύτερα στο παρελθόν του στη ρωσική αυλή. Ο Γκριγκόρι Αρς, αξιοποιώντας τα αρχεία του ρωσικού κράτους τη δεκαετία του '70, κατάφερε με έναν φοβερά εμπεριστατωμένο τρόπο να καταγράψει τις αποφάσεις αλλά και τις τάσεις του Ιωάννη Καποδίστρια όταν εκείνος ήταν υπουργός των εξωτερικών του τσάρου. Ταυτόχρονα, μέσα από την έρευνά του φανερώνει και το πόσο είχε εντρυφήσει ο ίδιος στη μελέτη της ελληνικής κοινωνίας τις παραμονές της επανάστασης. Ένα σπάνιο και ιδιαιτέρως αξιόλογο πόνημα για τα χρόνια του Καποδίστρια ως επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ρωσίας.

Ιωάννης Καποδίστριας, μια απόπειρα Ιστορικής Βιογραφίας, Χρήστος Λούκος, εκδόσεις ΜΙΕΤ

Ο Χρήστος Λούκος θεωρείται δικαίως «αυθεντία» στα θέματα που έχουν να κάνουν με τον Καποδίστρια. Στο έργο του από τις εκδόσεις του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης, προσεγγίζει την προσωπικότητα του Κυβερνήτη με νηφαλιότητα και ψυχραιμία αγγίζοντας όλες τις πλευρές (θετικές και αρνητικές). Παράλληλα, αναφέρεται με την ίδια ψυχραιμία και σε εκείνους που εναντιώνονταν στον Καποδίστρια και τις πολιτικές του συνθέτοντας ένα πολύχρωμο ψηφιδωτό της περιόδου που ασκούσε την εξουσία.

Τα πρόσωπα του Καποδίστρια, ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας και η νεοελληνική ιδεολογία (1831-1996), Χριστίνα Κουλούρη & Χρήστος Λούκος, εκδόσεις Πορεία

Στο ίδιο μοτίβο με πριν και με την συγγραφική παρουσία της πρύτανεως του Παντείου Πανεπιστημίου, Χριστίνας Κουλούρη, το εν λόγω βιβλίο θα μπορούσε σε μεγάλο βαθμό να εξηγήσει και τις αντιδράσεις (ή τουλάχιστον την έντονη συζήτηση) γύρω από την προσπάθεια του Γιάννη Σμαραγδή. Οι συγγραφείς επιχειρούν να ακολουθήσουν την πορεία της μορφής του Καποδίστρια μέχρι το 1996 και τις διάφορες προσλήψεις του από την κοινωνία και την ελίτ.

Το πικρό ποτήρι, o Καποδίστριας, η Ρωξάνδρα και η Ελλάδα, Λένα Διβάνη, εκδόσεις Πατάκη

H Λένα Διβάνη, με το μοναδικό της συγγραφικό στυλ, σκιαγραφεί τον άδοξο έρωτα του Ιωάννη Καποδίστρια με την Ρωξάνδρα Στούρτζα. Ένα ευκολοδιάβαστο και ευχάριστο πόνημα που εστιάζει τόσο στην προσωπική ζωή του Κυβερνήτη αλλά και στη δημόσια δράση του σε Ρωσία και Ελλάδα. Περιγράφοντάς τον ως έναν μοναχικό ήρωα που πορεύεται χωρίς να το γνωρίζει προς τον θάνατο, η συγγραφέας κρατάει το ενδιαφέρον του αναγνώστη αφήνοντάς τον να δει στο «εσωτερικό» αυτής της ξεχωριστής μορφής της Ιστορίας μας.