Χάρης Πολίτης – Ο «Καθρέφτης» στο Νο1 της Bookvoice

1. Μια Εκρηκτική Εμπορική Επιτυχία: Στην Κορυφή από τον Πρώτο Μήνα

Από τον πρώτο μόλις μήνα της κυκλοφορίας του, το βιβλίο «Καθρέφτης» αναδείχθηκε σε best seller, καταλαμβάνοντας πλέον και την 1η θέση στις πωλήσεις της πλατφόρμας Bookvoice.

Σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και ανταγωνιστικό τοπίο, το βιβλίο του Χάρη Πολίτη κατάφερε να ξεχωρίσει και να κατακτήσει την κορυφή, ανάμεσα σε κορυφαίους τίτλους, όπως τα «Ένα τίποτα μπορεί να αλλάξει τα πάντα» του James Clear, «Η Μέθοδος Αφήστε Τους» της Mel Robbins, «Οι 48 Νόμοι της Δύναμης» του Robert Greene, «Το λεξικό της ζωής σου» του Στέφανου Ξενάκη, αλλά και την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα.

2. Η Τρίπτυχη Φιλοσοφία: Πειθαρχία, Συνέπεια, Αξιοπιστία

Στις σελίδες του βιβλίου, ο συγγραφέας αποδομεί τις δικαιολογίες της καθημερινότητας και εστιάζει στις θεμελιώδεις αρχές που διαμορφώνουν τον χαρακτήρα:

Πειθαρχία: «Η πειθαρχία είναι η αόρατη δύναμη που μετατρέπει το όραμα σε πραγματικότητα». Δεν είναι καταπίεση, αλλά εργαλείο ελευθερίας. Όπως σημειώνει ο συγγραφέας, «η απειθαρχία είναι φθηνή. Η ελευθερία είναι ακριβή, και η πειθαρχία μπορεί να την αγοράσει».

Συνέπεια: Η συνέπεια δεν χρειάζεται διαφήμιση· μιλάει μέσα από τα αποτελέσματα. Είναι η γέφυρα ανάμεσα σε όσα λες και σε όσα πράττεις. Σε μια εποχή όπου η ασυνέπεια κοντεύει να γίνει κανονικότητα, η συνέπεια αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία χτίζεται κάθε αληθινή επιτυχία.

Αξιοπιστία: «Η αξιοπιστία είναι το αποτύπωμα της συνέπειας στον χρόνο». Δεν αποκτάται με λόγια, αλλά με την επανάληψη πράξεων που επιβεβαιώνουν την αλήθεια σου. Ο λόγος ενός αξιόπιστου ανθρώπου είναι συμβόλαιο - τίτλος τιμής που κερδίζεται καθημερινά.

3. Όταν οι Θέσεις Γίνονται Βίωμα: Η Πορεία του Χάρη Πολίτη

Οι παραπάνω έννοιες δεν είναι θεωρητικά σχήματα σε ένα χαρτί· είναι οι κανόνες με τους οποίους ο ίδιος ο Χάρης Πολίτης πορεύτηκε στη ζωή του.

Ο Χάρης Πολίτης έμαθε από νωρίς τι σημαίνει ευθύνη και προσαρμογή. Στα 18 του μπήκε στην αγορά εργασίας, δουλεύοντας από τις πιο απλές έως τις πιο απαιτητικές θέσεις, γνωρίζοντας στην πράξη το βάρος της καθημερινής προσπάθειας.

Το 2014, η ζωή του δοκιμάστηκε σκληρά: ο θάνατος του πατέρα του και η κατάρρευση μιας οικογενειακής επιχειρηματικής αυτοκρατορίας τον έφεραν στο «σημείο μηδέν». Αντί να λυγίσει, επέλεξε την ανάληψη της ευθύνης. Έκανε αποποίηση κληρονομιάς στα χαρτιά και ξεκίνησε από το μηδέν. Χωρίς προστατευτικά πλαίσια, έχτισε μέσα σε μία δεκαετία τον όμιλο Politis Group - έναν από τους ισχυρότερους ομίλους media, διαφήμισης και επικοινωνίας στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη που σήμερα απασχολεί πάνω από 800 εργαζομένους και εξωτερικούς συνεργάτες. Η επιχειρηματική του πορεία ξεχωρίζει για τη σταθερότητα, τον μηδενικό δανεισμό και την απόλυτη αξιοπιστία στις συμφωνίες του.

«Σήμερα δεν έχω να αποδείξω τίποτα σε κανέναν. Δεν είμαι "η συνέχεια κάποιου". Είμαι ο εαυτός μου και αυτό το κέρδισα με ρίσκα και αποφάσεις που θα τρόμαζαν άλλους», Χάρης Πολίτης.

Συμπέρασμα

Ο «Καθρέφτης» γράφτηκε σε αεροπλάνα, αεροδρόμια και ανάμεσα σε επαγγελματικές συναντήσεις, ως παρακαταθήκη για τους τρεις γιους του και για κάθε άνθρωπο που θέλει να δει τον κόσμο χωρίς φίλτρα. Είναι ένα βιβλίο που αντικατοπτρίζει έναν ακέραιο χαρακτήρα, αποδεικνύοντας ότι όταν η πειθαρχία, η συνέπεια και η αξιοπιστία γίνονται πράξη, η επιτυχία είναι απλώς το φυσικό αποτέλεσμα.