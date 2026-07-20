Οι λέξεις του Χάρη Πολίτη είναι ο καθρέφτης της ίδιας της ζωής

To βιβλίο «Καθρέφτης: Η Αλήθεια Χωρίς Φίλτρα» του Χάρη Πολίτη, μέσα από 139 λέξεις - σταθμούς, υπόσχεται να μας βοηθήσει να δούμε τη ζωή καθαρά. Είναι ένα βιβλίο που δεν γράφτηκε για να μας παρηγορήσει, αλλά για να μας χαρίσει κάτι πιο χρήσιμο, την καθαρή σκέψη, πέρα από τους «τυφλοσούρτες» που περιλαμβάνουν συνήθως τα βιβλία-οδηγοί.

Μας λέει ότι δεν είναι εγχειρίδιο για το πώς να ζήσεις, αλλά ένας καθρέφτης της ίδιας της ζωής, χωρίς καμια ωραιοποίηση. Τελικά, εκπλήρώνει το στόχο του;Θα επιδιώξουμε να δώσουμε απαντήσεις, διαβάζοντας τμήματα από το ίδιο το βιβλίο, «Καθρέφτης: Η Αλήθεια Χωρίς Φίλτρα».

Αποσπάσματα από το βιβλίο «Καθρέφτης: Η Αλήθεια Χωρίς Φίλτρα»

«...η αλαζονεία απομονώνει. Οι άνθρωποι απομονώνονται από εκέινον που δεν βλέπει, δεν ακούει, δεν σέβεται. Όποιος επιλέγει την αλαζονεία, χάνει τον δρόμο του. Όποιος κρατάει την ταπεινότητα, δεν κινδυνεύει να πέσει γιατί κρατάει γερά».

«Το μίσος τυφλώνει, μπαίνει κάτω από το δέρμα, και σε οδηγεί σε παράλογες κινήσεις. Ένας κατώτερος αντίπαλος, αν παρασυρθείς στο επιπεδο του, μπορεί να σου προκαλέσει ζημιά μόνο και μόνο επειδή εσύ θα πέσεις χαμηλά για να του απαντήσεις. Η αδιαφορία λοιπόν είναι η καλύτερη άμυνα, το μίσος απενεργοποιείται όταν δεν βρίσκει στόχο».

«Η ανταμοιβή δεν είναι καλοσύνη. Δεν είναι συναίσθημα, ούτε ευχαριστώ με λόγια. Είναι κίνηση, είναι αναγνώριση, είναι στρατηγική. Η ανταμοιβή είναι το να διατηρείς συμμαχίες ζωντανές. Να δείχνεις ότι καταλαβαίνεις την αξία όσων σου προσφέρθηκαν. Η δύναμη και η εξέλιξη δεν χτίζονται πάνω σε εχθρούς αλλά πάνω σε συμμάχους».

«Η εγκράτεια δεν ακυρώνει την χαρά, της δίνει διάρκεια. Χωρίς αυτήν, η απόλαυση μετατρέπεται σε υπερβολή και η υπεροβλή φέρνει φθορά».

«Η ισορροπία είναι η αρμονία ανάμεσα στο σώμα, στο μυαλό και στην ψυχή. Η ισορροπία δεν βρίσκεται έξω, χτίζεται μέσα μας. Όταν ζεις μόνο για τη δουλειά, χάνεις την προσωπική σου γαλήνη».

Κομμάτια της ίδιας της ζωής μας

Παραπάνω συλλέξαμε ορισμένες από τις λέξεις - «σταθμούς» του Χάρη Πολίτη. Είδαμε μέσα σε αυτές, κομμάτια της ίδιας μας της ζωής, υπερβολές και λάθη και όσα μας έμαθαν, στιγμές που πέσαμε κάτω και κάποιός ή «κάτι» μας σήκωσε ξανά ψηλά.

Αυτή είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή που μπορεί να σου χαρίσει ένα βιβλίο, να δεις τη ζωή σου να τρέχει τον δικό της μαραθώνιο μέσα από τις σελίδες του, να δεις τρόπαια και διακρίσεις, μα και απογοητεύσεις.

Μια ζωή με σημείο αναφοράς τη συνειδητοποίηση, χωρίς αυταπάτες

«Αν διαβάσεις αυτό το βιβλίο σωστά, δεν θα βγεις πιο καλός, θα βγεις πιο συνειδητοποιημένος» λέει ο Χάρης Πολίτης, περιγράφοντας εμμέσως πλην σαφώς τη ζώνη άνεσης, το σημείο από το οποίο ξεκινάμε να επεξεργαζόμαστε τις φιλίες, τις εργασιακές συναναστροφές, την οικογένεια και κάθε επαφή μας με τον κόσμο που μας περιβάλλει. Είναι ένα βιβλίο που δεν επιβεβαιώνει τις επιλογές μας, που δεν παρουσιάζει τον κόσμο «όπως θα έπρεπε να είναι» αλλά όπως είναι στην σκληρή, αμοραλιστική του εκδοχή. Μας καλεί να γίνουμε δρομείς σε ένα νέο μαραθώνιο, αυτόν της ζωής χωρίς αυταπάτες.

Αντέχεις να κοιταχτείς στον καθρέφτη;

Κάπου εδώ θας σας παραχωρήσουμε την σκυτάλη της ανάγνωσης αυτού του βιβλίου, στη δική σας γραμμή εκκίνησης, στον δικό σας αγώνα για μια ζωή συνειδητή, με ματιά καθαρή, ανάμεσα στις εξιδανικεύσεις που πλασάρουν έναν κόσμο υπέροχο μα ποτέ πραγματικό. Λίγο πριν ανοιξετε την πρώτη σελίδα, κρατήστε στον νου πως το κοινό σημείο αναφοράς των παραπάνω λέξεων και όλων των λέξεων του «Καθρέφτη», είναι η ωμότητα τους, είναι λέξεις που δεν χαρίζονται σε κανέναν, δεν είναι εδώ για να μας κολακέψουν, ούτε να μας διασκεδάσουν.

Ο ίδιος ο συγγραφέας άλλωστε, μέσα από το εισαγωγικό σημείωμα προειδοποιεί:

«Και οι καθρέφτες δεν είναι ποτέ ευγενικοί.

Αν αντέχεις να κοιταχτείς χωρίς φίλτρα, άνοιξέ το»

Η τελευταία πρόταση ειναι τελικά, η ίδια η ζωή, κάθε πρωί που ανοίγουμε τα μάτια για να τη ζήσουμε ξανά.