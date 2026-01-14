Η προσβασιμότητα στο επίκεντρο της παρουσίασης του βιβλίου «Ο Φιλέλληνας Αγωνιστής»

Στο κατάμεστο café του Βιβλιοπωλείου ΙΑΝΟΣ στην Αθήνα, στις 8 Ιανουαρίου,πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του ιστορικού παραμυθιού «Ο Φιλέλληνας Αγωνιστής», του πρώτου πλήρως προσβάσιμου ιστορικού παραμυθιού, από τις Εκδόσεις Microkosmos, με καλλιτεχνική και εκδοτική επιμέλεια της MYARTIST.

Η προσβασιμότητα δεν αποτελεί συμπληρωματικό χαρακτηριστικό, αλλά τον πυρήνα του παραμυθιού, τόσο σε επίπεδο κειμένου όσο και εικονογράφησης. Όπως τονίστηκε και από τους δημιουργούς, «Ο Φιλέλληνας Αγωνιστής» μεταφέρει το μήνυμα της προσβασιμότητας, της αλληλεγγύης και της επανάστασης ως συλλογικής πράξης, μέσα από μια αφήγηση που απευθύνεται ισότιμα σε όλα τα παιδιά, αλλά και σε μεγάλους.

Τη συζήτηση συντόνισε η Επικεφαλής του Microkosmos, Δρ. Σοφία Μαστροκούκου, η οποία στάθηκε στη σημασία του καθολικού σχεδιασμού για τη μάθηση και στον τρόπο με τον οποίο ένα βιβλίο μπορεί να σχεδιάζεται εξαρχής, ώστε να είναι προσβάσιμο, χωρίς εκπτώσεις στο περιεχόμενο ή την αισθητική του.

Οι συγγραφείς του βιβλίου, Ανθή Δήμα και Σωτηρία Αντωνίου, μίλησαν για τη συγγραφική προσέγγιση ενός κειμένου που σέβεται τις διαφορετικές ανάγκες των παιδιών, αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν ώστε να αποτυπώσουν την ιστορία με προσβάσιμο τρόπο, μεταφέροντας την αληθινή ιστορία του Σαντόρε Ντι Σανταρόζα με απλότητα, σαφήνεια και συναίσθημα.

Η εντυπωσιακή εικονογράφηση του βιβλίου προσεγγίστηκε κι αυτή με κανόνες προσβασιμότητας με τους δύο εικονογράφους, Κωνσταντίνα Κακουλίδου και Χρήστο Λύκο, να εξηγούν πώς η εικόνα μπορεί να λειτουργεί ως εργαλείο κατανόησης και όχι απλώς ως διακοσμητικό στοιχείο. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν οι φωσφορίζοντες απτικοί σελιδοδείκτες που συνοδεύουν το βιβλίο, σχεδιασμένοι από την e-NableGreece, ενισχύοντας την απτική και πολυαισθητηριακή εμπειρία της ανάγνωσης.

Ο Φιλέλληνας Αγωνιστής

Η ηθοποιός Γιολάντα Μπαλαούρα ανέδειξε τη σημασία της προσβασιμότητας στον πολιτισμό και στις καλλιτεχνικές αφηγήσεις, υπογραμμίζοντας ότι, όταν οι ιστορίες σχεδιάζονται για όλους, δημιουργούν πραγματικές συνθήκες συμμετοχής.

Ο Δρ. Κωνσταντίνος Κωστόπουλος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και δημοσιογράφος, αναφέρθηκε στον ρόλο της προσβάσιμης οπτικής επικοινωνίας και στον τρόπο με τον οποίο ο σχεδιασμός μπορεί να στηρίξει τη μαθησιακή διαδικασία, ενώ ο Θάνος Μιτζιφίρης παρουσίασε την έννοια του απτικού βιβλίου, εξηγώντας πώς η αφή μετατρέπεται σε βασικό μέσο κατανόησης και επαφής με το περιεχόμενο.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Επίτιμου Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στο Τορίνο και πλαισιώθηκε από ταυτόχρονη διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα από την HandsUp, επιβεβαιώνοντας στην πράξη τον προσβάσιμο χαρακτήρα της παρουσίασης.

Η παρουσίαση είχε διαδραστικό χαρακτήρα με έντονη συμμετοχή του κοινού, επιβεβαιώνοντας ότι ο «Φιλέλληνας Αγωνιστής» αποτελεί ένα ολοκληρωμένο παράδειγμα προσβάσιμης δημιουργίας, μια ενδεδειγμένη καλή πρακτική συμπερίληψης, γιατί έτσι, η γνώση μπορεί πραγματικά να φτάσει σε όλους.

Για την ψηφιακή έκδοση του βιβλίου, πατήστε εδώ.