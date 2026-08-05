Μετά τα σινέμα η Οδύσσεια «σπάει ρεκόρ» και στα βιβλιοπωλεία - Μεγάλο ενδιαφέρον για τον Όμηρο

Πάταγο κάνει η Οδύσσεια του Ομήρου μετά την εμπορική επιτυχία της ομώνυμης ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν, καθώς πολλοί είναι αυτοί που θέλουν να διαβάσουν και τα βιβλία που έχουν εκδοθεί, προκειμένου να κάνουν συγκρίσεις με την ταινία, σημειώνεται σε ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

Το κινηματογραφικό έπος της Οδύσσειας, έχει ανοίξει εκ νέου της συζήτηση γύρω από τον Όμηρο και το αρχαίο έπος, καθώς η ταινία έχει σταθεί αφορμή για να γίνουν νέες μεταφράσεις και αναγνώσεις βιβλίων προκειμένου να υπάρξει μια διαφορετική προσέγγιση του Ομηρικού έπους.

Η συγκυρία προσφέρεται για μια ματιά στα ελληνικά βιβλιοπωλεία, όπου μια σειρά από νέες εκδόσεις απευθύνεται σε διαφορετικά αναγνωστικά κοινά.

Από τον Στίβεν Φράι και τον Αύγουστο Κορτώ, τη Νούρια Μπάριος και τον Ιωάννη-Ανδρέα Βλάχο, ως τα σχολικά βιβλία, ο Οδυσσέας συνεχίζει να μαγεύει τα πλήθη από άκρη σε άκρη της γης.