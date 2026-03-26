Ο απόλυτος οδηγός για το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας στην Αθήνα

Φανταστείτε ένα φεστιβάλ που φιλοξενεί μαζί τον νομπελίστα Λάσλο Κρασναχορκάι, τη διάσημη συγγραφέα Νικόλ Κράους, τον παλαίμαχο Γάλλο σταρ του ποδοσφαίρου Λιλιάν Τιράμ , τον Ντέμη Νικολαΐδη και τον Γιάννη Οικονομίδη. Βασικά δεν χρειάζεται να το φανταστείτε, γιατί το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας της Αθήνας είναι γεγονός!

Από τις 27 ως τις 29 Μαρτίου, η Τεχνόπολη Αθηνών αναμένεται να στεγάσει μία τριήμερη γιορτή λέξεων, ιδεών και διεθνούς διαλόγου γύρω από όσα μας «καίνε» και όχι μόνο: έμφυλα ζητήματα, ρατσισμός, σινεμά και πολλά ακόμα.

Εκτός όμως από τον βασικό κορμό του φεστιβάλ, η Τεχνόπολη θα σφύζει από ζωή και μέσα από ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα: Στους Παλαιούς Φούρνους θα λάβουν χώρα υπογραφές βιβλίων, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου θα πραγματοποιούνται ξεναγήσεις για το κοινό, ενώ θα υπάρχουν προβολές και VR δράσεις όπου ο κόσμος θα μπορεί κυριολεκτικά να "περπατήσει" μέσα σε αγαπημένα βιβλία

Η εμπειρία κορυφώνεται με μουσική και πάρτι, καθώς η αυλή θα ΄φιλοξενεί κάθε βράδυ με μουσικά events και DJ sets.

Σημαντικό για το κοινό είναι να έχουν μαζί τους ακουστικά, για να έχουν πρόσβαση στην παράλληλη διερμηνεία των συζητήσεων μέσω του ειδικού QR Code.

Εξίσου σημαντικό είναι και το γεγονός πως θα υπάρχουν LED οθόνες στον εξωτερικό χώρο για την παρακολούθηση.

