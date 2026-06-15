Ο συμβολισμός της λεοπάρδαλης: H Κιτσοπούλου βρυχάται

Οι άνθρωποι είμαστε οι αντιφάσεις μας και οι προκλήσεις που δημιουργούμε. Με τις πρώτες ζούμε για πάντα, πεθαίνουμε με αυτές, και με τις δεύτερες συναντιόμαστε σπάνια. Τι σημαίνει αυτό; Πως είμαστε το πιο τρυφερό και το πιο βάρβαρο πλάσμα που υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο. Πως ξέρουμε να υποκρινόμαστε και να καταστέλλουμε την άγρια πλευρά μας.

Πως θέλουμε να είμαστε ελεύθεροι, αλλά στην ουσία είμαστε αιχμάλωτοι του καθωσπρεπισμού και της δειλίας μας. Ο πραγματικά αφυλάκιστος είναι αυτός που θα εντοπίσει την ευγένεια, την ευαισθησία, μες την βαρβαρότητα και τη βαρβαρότητα μες την ευγένεια. Με άλλα λόγια, ο απόλυτα, ανεπιφύλακτα, ειλικρινής, όπως η Λένα Κιτσοπούλου.

Η συγκεκριμένη καλλιτέχνιδα ό,τι κάνει το κάνει για την καψούρα, για την κουλτούρα, για τον γκόμενο που πεθαίνει για πάρτη του, για τη στιγμή που το ηλιοβασίλεμα βάφει με χρυσό και χαλκό τη θάλασσα, για την αντροπαρέα που κάθεται γύρω από το πλαστικό τραπέζι και τσακώνεται για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, για τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού από τον φούρνο της γιαγιάς, για τον άντρα που έχει τη γυναίκα μέσα του και για τη γυναίκα που έχει τον άντρα μέσα της. Η Λένα Κιτσοπούλου προκαλεί, αναδεικνύει τις αντιφάσεις μας. Η Λένα Κιτσοπούλου είναι αλάνι ξηγημένο και βρυχάται με το βιβλίο «Ο συμβολισμός της λεοπάρδαλης» (Εκδόσεις Μεταίχμιο).

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Βασιλικός στη γλάστρα και story στο iphone

Η Κιτσοπούλου ακολουθεί τον στίχο του ΛΕΞ που λέει γ@#!σε τους ράπερ μίλα για τη ζωή/όροφο προς όροφο, γραμμή προς γραμμή. Ή πάει ακόμα πιο βαθιά στην ψυχή και στον λαϊκό πολιτισμό μας όταν «συνομιλεί» με το από δω η γυναίκα μου/κι από δω το αίσθημά μου, του Λευτέρη Πανταζή. Κι αν θέλετε και κινηματογραφική αναφορά-σύνδεση, αυτή είναι το σύνθημα-διαταγή Ηλία, ρίχ’το!, που λέει ο Γιώργος Αρμένης στο Όλα είναι δρόμος του Παντελή Βούλγαρη.

Η Κιτσοπούλου στο «Ο συμβολισμός της λεοπάρδαλης» φτιάχνει ένα σκηνικό-πίνακα που θα μπορούσε να είναι σύνθεση του Μυταρά. Φανταστεί, προβάλλετε, στο μυαλό σας αυλή στο χωριό με πλαστικό τραπέζι, τραπεζομάντιλο με φρούτα, μια γλάστρα βασιλικού, τη γιαγιά με την ποδιά και τον εγγονό με το iphone να ανεβάσει story στο Instagram.

Η Κιτσοπούλου λέει κάτι πολύ απλό, αλλά ουσιαστικό: τίποτα και κανείς δεν είναι όπως φαίνεται. Ο εσωτερικός δυϊσμός, που συνήθως καταπιέζεται, μεταμφιέζεται, πρέπει να βγει προς τα έξω, ωμός και ανεπεξέργαστος. Και μετά, ό,τι θέλει ας γίνει! Με αυτό το βιβλίο είναι σαν να μας φωνάζει πείτε και δείτε την αλήθεια ρε! Την αλήθεια! «Ο συμβολισμός της λεοπάρδαλης» σπάει οθόνες, παραδόσεις, στερεότυπα, «μοναδικές αλήθειες», εγκεφαλικούς έρωτες και τσάμπα μαγκιές…

Τα φύλα παραμερίζουν και τα φύλλα πέφτουν

Ο κεντρικός χαρακτήρας είναι η Κική, που τώρα πια είναι ο Λάμπρος. Τα φύλα παραμερίζουν και τα φύλλα συκής, σοβαροφάνειας, σιγουριάς, αρχίζουν να πέφτουν. Ο Λάμπρος επιστρέφει στα 33 του στην επαρχιακή κωμόπολη όπου μεγάλωσε μέχρι τα 13. Και οι επιστροφές είναι καταστροφές, είναι νέες απώλειες και ένα κέρδος αμφισβητήσιμο. Ο δυϊσμός έχει πια μορφή σωματική και μαζί με την πνευματική, ψυχική, σαρώνει τις αντιφάσεις, φανερές και κρυφές, του πρωταγωνιστή και όλων όσων μπαίνουν στη ζωή του: του παλιού έρωτά του (δουλεύει σε βενζινάδικο), της παλιάς εφηβικής-νεανικής παρέας, της υπόλοιπής οικογένειας που θέλει να ξεχάσει ότι υπήρξε Κική, του μοναχού κάθαραμ που ήταν τοξικοεξαρτημένος, της γυναίκας που κρύβεται κάτω από πλαστική ομορφιά και ερωτεύεται τον Λάμπρο…

Η Κιτσοπούλου παραδίδει μια αφήγηση «βλάσφημη» προσευχή. Η Κιτσοπούλου προκαλεί τη σεμνοτυφία, τις queer eξιδανικεύσεις, τις φεμινιστικές κραυγούλες (sic), τη macho μαγκιά-βλαχιά, την προσπάθεια να ντυθεί το κιτς, τον έρωτα που δεν γίνεται καψούρα και όταν γίνεται συνθλίβεται στη μοιραία καταδίκη του. Η αμεσότητα της γραφής, οι εσωτερικοί μονόλογοι, οι καθαρές περιγραφές του τοπίου, εξωτερικού-εσωτερικού, που «μυρίζουν» Ελλάδα και επαρχία του χθες και του σήμερα, ο σκοτεινός λυρισμός και το σπαραχτικό πνεύμα διατρέχουν τις σελίδες του βιβλίου. Μάγκες, η Κιτσοπούλου προκαλεί και καλά κάνει!