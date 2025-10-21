«Πού ήμουν πριν γεννηθώ» – Το βιβλίο αγκαλιά για κάθε γονιό που πάλεψε με την ελπίδα

Το παιδικό βιβλίο «Πού ήμουν πριν γεννηθώ» είναι μια τρυφερή ιστορία που γεννήθηκε από τη συνεργασία της εικονογράφου Έλενας Καρανικολού (Missy Merida), του δημοσιογράφου Θάνου Σαρρή και της παιδαγωγού Μοσχούλας Αντιπαριώτη.

Μια ιστορία για την ελπίδα και τη δύναμη

Το βιβλίο μιλά για εκείνα τα παιδιά που γεννήθηκαν πρώτα στην καρδιά και στο μυαλό των γονιών τους, πριν βρουν τον δρόμο για την αγκαλιά τους. Είναι μια αφήγηση γεμάτη αλήθεια, τρυφερότητα και δύναμη∙ μια ιστορία για τις οικογένειες που πάλεψαν με την ελπίδα, την απογοήτευση και τις πιθανότητες, μέχρι να κρατήσουν το δικό τους παιδί.

Δεν είναι απλώς ένα παραμύθι∙ είναι μια πράξη στήριξης προς τις γυναίκες και τους γονείς που βίωσαν την πρόκληση της εξωσωματικής. Θυμίζει πως κάθε παιδί είναι μοναδικό, διαφορετικό, υπέροχο.

Το «Πού ήμουν πριν γεννηθώ» είναι ένα βιβλίο-αγκαλιά. Ένα έργο που θα συγκινήσει, θα δυναμώσει και θα θυμίσει σε κάθε γονιό ότι το ταξίδι προς τη ζωή είναι μοναδικό και πολύτιμο.

Στο τέλος του βιβλίου, υπάρχει μια ξεχωριστή σελίδα αφιερωμένη αποκλειστικά στις μητέρες: ένα ποίημα για την δύναμη, την αντοχή και την αγάπη τους.

Η αφήγηση ξεπερνά τα όρια του παιδικού βιβλίου και γίνεται προσωπική εξομολόγηση, μια αγκαλιά για κάθε γυναίκα που πάλεψε και συνεχίζει να παλεύει

Οι δημιουργοί

Η εικονογράφος Έλενα Καρανικολού, γνωστή και ως Missy Merida, ζει στην Αθήνα και ζωγραφίζει με την ψυχή της. Η ματιά της χαρίζει στο βιβλίο χρώμα, φως και μια αίσθηση μαγείας που αγκαλιάζει τον αναγνώστη.

Δίπλα της, ο δημοσιογράφος Θάνος Σαρρής, με πολυετή πορεία στον χώρο των ΜΜΕ, βρίσκει τις λέξεις που αγγίζουν και αποτυπώνει την αλήθεια με ευαισθησία, δίνοντας φωνή σε μια εμπειρία που συχνά μένει στη σιωπή.

Η αφήγηση ολοκληρώνεται με τη συμβολή της Μοσχούλας Αντιπαριώτη, που μεγάλωσε στην Πάρο και σπούδασε στο ΦΠΨ της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών. Έχοντας αφιερώσει χρόνια δουλεύοντας με παιδιά, μεταφέρει στο βιβλίο τη βαθιά γνώση και την αγάπη της για τον κόσμο τους, κάνοντάς το ακόμη πιο ζεστό και αληθινό.

