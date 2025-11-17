Μενού

Αν ψάχνεις ένα ψυχολογικό θρίλερ με δυνατό plot twist για να διαβάσεις, το βρήκαμε εμείς για σένα

Η Φρίντα ΜακΦάντεν ξέρει πώς να κάνει τους αναγνώστες της να μην αφήνουν το βιβλίο από τα χέρια τους.

Η Φρίντα ΜακΦάντεν είναι εξαιρετική στο να γράφει ψυχολογικά θρίλερ που κρύβουν μέσα τους μαύρο χιούμορ, ανατροπές και μυστήριο. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, που τα μυθιστορήματά της γίνονται best seller.

Το «Ποτέ μη λες Ψέματα», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα, είναι ένα τέτοιο βιβλίο και σου προσφέρει αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι: την ιδανική συντροφιά. Απενεργοποίησε τις ειδοποιήσεις στο κινητό σου, φτιάξε έναν ωραίο καφέ και αφέσου στις σελίδες του.

Το Ποτέ μη λες Ψέματα, όπως και όλα τα βιβλία της Φρίντα ΜακΦάντεν, ξεκινά με αργό ρυθμό και αποκτά ένταση όσο πλησιάζεις στη μέση της ιστορίας. Φυσικά, προς το τέλος κορυφώνεται. Τρέχεις να διαβάσεις, όπως τρέχουν και οι εξελίξεις.

Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα, αυτό το βιβλίο είναι πιο αγχωτικό και σκοτεινό. Προφανώς και τα άλλα περιλαμβάνουν κάποιο έγκλημα, όμως εδώ έχουμε να κάνουμε και με ασθενείς που χρήζουν ψυχιατρικής παρακολούθησης, που κάνουν την αφήγηση πιο ανατριχιαστική. Σε συνδυασμό φυσικά με το απομονωμένο σπίτι - που όλοι ξέρουμε τι σημαίνει αυτό.

