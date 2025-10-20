Boots: Η σειρά που ξεσκεπάζει την ομοφοβία και προκαλεί θύελλα στο Πεντάγωνο

Η σειρά Boots του Netflix βασίζεται στα απομνημονεύματα του Γκρεγκ Κόουπ Γουάιτ, με τίτλο Ο Ροζ Πεζοναύτης (2015). Η αφήγηση επικεντρώνεται σε έναν νεαρό που, ενώ κρύβει την ταυτότητά του, αποφασίζει να καταταγεί στο Σώμα Πεζοναυτών των Ηνωμένων Πολιτειών τη δεκαετία του 1990.

Η σειρά αναδεικνύει τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι ομοφυλόφιλοι στρατιώτες σε μια εποχή όπου η ομοφοβία ήταν έντονα παρούσα στο στρατιωτικό περιβάλλον.

Η αντίδραση του Πενταγώνου

Η επιτυχία της σειράς δεν έμεινε ασχολίαστη. Ο γραμματέας Τύπου του Πενταγώνου, Kingsley Wilson, σε δήλωσή του στο Entertainment Weekly, επέκρινε το Netflix, χαρακτηρίζοντας το περιεχόμενο «woke σκουπίδια».

Σύμφωνα με το Guardian, τόνισε ότι ο αμερικανικός στρατός «δεν θα συμβιβαστεί με τα πρότυπά του για να ικανοποιήσει μια ιδεολογική ατζέντα», υπογραμμίζοντας πως οι αξίες του στρατεύματος παραμένουν ουδέτερες ως προς το φύλο και τον σεξουαλικό προσανατολισμό.

Παρά τις αντιδράσεις, η σειρά γνώρισε μεγάλη επιτυχία. Σύμφωνα με τον Stuart Heritage της Guardian, το Boots είναι «απίστευτα ισχυρό» και αυτή τη στιγμή βρίσκεται ανάμεσα στις πιο δημοφιλείς παραγωγές παγκοσμίως στο Netflix.

Το Hollywood Reporter σημείωσε ότι η σειρά είναι επικριτική απέναντι στις αντι-ομοφυλοφιλικές πολιτικές του στρατού της δεκαετίας του ’90, αλλά ταυτόχρονα δείχνει σεβασμό προς την έννοια της αδελφοσύνης που χαρακτηρίζει τη στρατιωτική ζωή.

Οι φωνές των δημιουργών

Ο πρωταγωνιστής Miles Heizer, ανοιχτά ομοφυλόφιλος ηθοποιός, μίλησε για τη σημασία της σειράς. Όπως ανέφερε, όταν ξεκίνησαν τα γυρίσματα το 2023, δεν υπήρχε πρόθεση να σταλεί ένα τόσο επίκαιρο μήνυμα.

Ωστόσο, τα γεγονότα που ακολούθησαν κατέστησαν τη σειρά ιδιαίτερα σχετική με τις σημερινές κοινωνικές συζητήσεις. «Είναι ανατριχιαστικό το πώς μια ιστορία του 1990 φωτίζει όσα συμβαίνουν τώρα», είπε χαρακτηριστικά.

Η κυκλοφορία του Boots συνέπεσε με μια περίοδο όπου το Netflix δέχεται συχνά κριτική για το ποικιλόμορφο περιεχόμενό του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η πρόσφατη αντίδραση του Έλον Μασκ, ο οποίος κάλεσε τους ακολούθους του να ακυρώσουν τις συνδρομές τους λόγω της παρουσίας τρανς χαρακτήρων σε άλλη σειρά κινουμένων σχεδίων.

Tο Boots φαίνεται να έχει κερδίσει το κοινό, όχι μόνο ως τηλεοπτικό δράμα αλλά και ως αφορμή για να ανοίξει μια συζήτηση γύρω από την ομοφοβία, την ταυτότητα και την αποδοχή.