Δύο μόνο πρόσωπα έχουν αποκλειστεί από το Met Gala σε όλη την ιστορία του

Το Met Gala, η μεγαλύτερη εκδήλωση της μόδας στον κόσμο, πραγματοποιήθηκε και φέτος με μεγάλη επιτυχία, με αστέρες της υποκριτικής και μουσικής βιομηχανίας να δίνουν το παρών στη μεγάλη διοργάνωση και να τραβούν τα βλέμματα με τις εμφανίσεις τους.

Το θέμα του Met Gala 2026 ήταν η τέχνη του κοστουμιού και οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να πειραματιστούν, ξεφεύγοντας από τις συνήθειες επιλογές τους. Η λίστα των καλεσμένων ήταν ιδιαίτερα πλούσια φέτος, και έδωσαν το παρών, μεταξύ άλλων, η Μαντόνα, η Μπιγιόνσε, η Νικόλ Κίντμαν, η Ριάνα με τον σύζυγό της, ο Bad Bunny, οι Καρντάσιαν κ.α.

Κάθε χρόνο η λίστα των καλεσμένων επιλέγεται προσεκτικά, με την τελική απόφαση για όσους θα παρευρεθούν στο Met Gala, να εξαρτάται από την Άννα Γουίντουρ, την αρχισυντάκτρια της Vogue και Πρόεδρο του Met Gala από τη δεκαετία του 1990.

Διαβάστε ακόμη: Met Gala: Οι καλές, οι κακές και οι καθόλα εξωφρενικές εμφανίσεις

Η Κάιλι Τζένερ στο Met Gala | EPA/SARAH YENESEL/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι δύο διάσημοι που έχουν αποκλειστεί από το Met Gala

Ο πρώτος από αυτούς, είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο η Γουίντουρ φαίνεται να απαγόρευσε αφότου έγινε πρόεδρος των ΗΠΑ. Ο Τραμπ είχε παραστεί στο Met Gala αρκετές φορές στο παρελθόν, αλλά από το 2017, λίγο μετά την ορκωμοσία του, όταν η Γουίντουρ ρωτήθηκε αν υπήρχε κάποιος που δεν θα ήθελε να παραστεί ξανά στο μέλλον, εκείνη απάντησε «Ο Ντόναλντ Τραμπ».

Το άλλο άτομο που του έχει αποκλειστεί από την εκδήλωση, είναι ο Tim Gunn του Project Runway. Σύμφωνα με το Cosmopolitan, αυτό συμβαίνει επειδή έχει κάποια διαμάχη με την Wintour. Άλλωστε και ο ίδιος, το 2016, σχολίασε ότι δεν θα πήγαινε ποτέ στο Met Gala.

Υπάρχουν πάντως και μερικά διάσημα πρόσωπα που έχουν δηλώσει ότι δεν θέλουν να πάνε στην εκδήλωση, όπως η ηθοποιός Amy Schumer, ή ο τραγουδιστής Zayn ο οποίος είχε παρευρεθεί το 2016, αλλά μερικά χρόνια αργότερα, είπε στο GQ ότι προτιμούσε να είχε μείνει σπίτι.

Η ηθοποιός Tina Fey βρέθηκε στο Met Gala το 2010 αλλά αργότερα δήλωσε ότι ήταν «μια παρέλαση ηλιθίων από κάθε κοινωνικό στρώμα, όλοι τους φορώντας κάτι ηλίθιο».