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«Είναι σαν υπνωτικό ύφασμα»: Σχεδιαστής έφτιαξε πουκάμισο που καμουφλάρεται από κάμερες ΑΙ

Σχεδιαστής έφτιαξε πουκάμισο που δεν ανιχνεύεται από τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης. Πώς αυτό είναι δυνατό, σύμφωνα με την εξήγηση που δίνει ο ίδιος.

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Η δημιουργία του Simon Weckert | polymarket@X
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Τουλάχιστον ευρηματικό θα έλεγε κανείς τον σχεδιαστή Simon Weckert, ο οποίος κατάφερε να λανσάρει ένα πουκάμισο που δεν εντοπίζεται από τα συστήματα και τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης

Με την ονομασία Digital Camouflage, το μπλουζάκι αναπτύχθηκε ως απάντηση σε ένα πιλοτικό έργο για τη χρήση βιντεοεπιτήρησης με τεχνητή νοημοσύνη (AI) στο Kottbusser Tor του Βερολίνου, το οποίο ξεκινά αυτόν τον μήνα.

Σύμφωνα με τον Weckert, το μπλουζάκι κατά της AI χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό φωτεινών χρωμάτων και μοτίβων για να μπερδέψει το σύστημα που τροφοδοτείται από AI, ανατρέποντας αυτό που το σύστημα αναγνωρίζει ως άτομο. 

Με πιο απλά λόγια, γίνεται «αόρατος» στις κάμερες, δεν ανιχνεύεται. Δηλαδή το σύστημα δεν τον εκλαμβάνει ως άνθρωπο αλλά πιθανότατα ως αντικείμενο. 

«Τα συστήματα ΤΝ δεν έμαθαν ποτέ τι είναι άνθρωπος, μόνο πώς μοιάζει»

«Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης αποτελούνται από πολλαπλά επίπεδα και δεν έμαθαν ποτέ τι είναι ένας άνθρωπος, έμαθαν πώς μοιάζουν οι άνθρωποι στατιστικά σε εκατομμύρια εικόνες εκπαίδευσης», είπε ο σχεδιαστής στη deezen.com. 

Το πουκάμισο χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό φωτεινών χρωμάτων και μοτίβων για να μπερδέψει τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης, έτσι ώστε να μην αναγνωρίζει αυτό που βλέπει ως άτομο.

Χαρακτήρισε το σχέδιό του «υπνωτικό ύφασμα» και εξήγησε ότι τόσο το χρώμα όσο και το μοτίβο με τα σχήματα διασπούν τη συνέχεια του περιγράμματος του σώματος, έτσι ώστε ο ανιχνευτής να μην μπορεί πλέον να συνδέσει τα μέρη σε μία φιγούρα.

 

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