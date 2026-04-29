Έκθεση φωτογραφίας: Οδοιπορικό στη νυχτερινή Αθήνα και τις γειτονιές της

Η Έκθεση Έγχρωμης Φωτογραφίας του Αλέξανδρου Μπαμπανικολού, γιού του Νίκου Μπαμπανικολού θρυλικού μπασκετμπολίστα της ΑΕΚ και Πρωταθλητή Ελλάδας τα έτη 1958, ’63 και ’64 στους πρώτους τρίτους τίτλους της ιστορίας της Ένωσης στο μπάσκετ, πραγματοποιείται στον Κεραμικό στον Τεχνοχώρο Φάμπρικα (Μ. Αλεξάνδρου 125 & Ευρυμέδοντος, 210.3411651) έως τις 10 Μαΐου.

Η έκθεση παρουσιάζει ένα οδοιπορικό στις εντυπώσεις του Φωτογράφου από την περιήγηση του σε νυχτερινές ώρες στην άμεση γειτονιά του και στην Αθήνα και την Αττική αργότερα στην περίοδο που κράτησε από το Φθινόπωρο του 2025 έως και τη στιγμή της έκθεσης.

Στην παρουσίαση της Έκθεσης αναφέρεται: «Μέσα στο σκοτάδι της νύχτας και το φως χώρων εσωτερικών, οι μορφές και ο μέσα χώρος οργανώνουν το κάδρο. Δημιουργούν μια σειρά στιγμών που συνδέουν τον ιδιωτικό - δημόσιο χώρο της ύπαρξης».