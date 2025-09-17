Ένα Φεστιβάλ Πολιτιστικής Σύνδεσης Ελλάδας και Ινδονησίας

Το φεστιβάλ φέρνει κοντά μουσικούς από τις δύο χώρες μέσα από συναυλίες, εκπαιδευτικά εργαστήρια και δημιουργικά projects, αναδεικνύοντας τον διάλογο ανάμεσα στην παράδοση και τις σύγχρονες καλλιτεχνικές φωνές.

Μια συνεργασία που ξεκίνησε στην Ινδονησία

Η ιδέα του φεστιβάλ γεννήθηκε έπειτα από την καλοκαιρινή περιοδεία του Έλληνα συνθέτη και κοντραμπασίστα Κώστα Πατσιώτη στην Ινδονησία (Ιούλιος–Αύγουστος 2025), όπου συμμετείχε σε 15 συναυλίες στο Μπαλί και στην Τζακάρτα, κατόπιν πρόσκλησης του Gaia Jazz Festival.

Παράλληλα, υπήρξε κριτής στον διεθνή διαγωνισμό The Papandayan Jazz Competition και δίδαξε σε σεμινάρια, μαζί με τη διεθνώς αναγνωρισμένη πιανίστα και τραγουδίστρια Nita Aartsen.

Οι Ινδονήσιοι καλλιτέχνες που θα έρθουν στην Αθήνα

Επίτιμοι προσκεκλημένοι του φεστιβάλ είναι το ινδονησιακό σύνολο Nita Aartsen Etno Mission, το οποίο περιλαμβάνει τους The Aartsen, Borderline Indonesia και άλλους εξαιρετικούς συνεργάτες τους.

Nita Aartsen

Μία από τις πιο εντυπωσιακές και χαρισματικές πιανίστριες της ινδονησιακής jazz σκηνής. Έχει τιμηθεί με το βραβείο Καλύτερης Γυναίκας Καλλιτέχνιδας Τζαζ στα AMI Awards και έχει εμφανιστεί σε φεστιβάλ σε Ευρώπη και Ασία, συνεργαζόμενη με κορυφαίους μουσικούς διεθνώς.

Borderline Indonesia

Σύγχρονο jazz σχήμα που ιδρύθηκε το 2022. Αποτελείται από τέσσερις νέους ταλαντούχους μουσικούς, οι οποίοι συνδυάζουν μοντέρνα αισθητική, πολυρυθμία και αυθεντική καλλιτεχνική έκφραση.

The Aartsen

Μια διακεκριμένη μουσική οικογένεια από την Ινδονησία, με ισχυρή παρουσία στην παγκόσμια jazz σκηνή. Το πρόγραμμά τους συνδυάζει τζαζ επιρροές από Ινδονησία, Ευρώπη, Αμερική και Βραζιλία, προσφέροντας ένα πολυπολιτισμικό ηχητικό μωσαϊκό.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τα εισιτήρια εδώ: AthenstoJavaBorderlineIndonesia