Eurovision 2026: Ποιες ήταν οι 10 χώρες που ψήφισε η ελληνική επιτροπή

Η περσινή εκπρόσωπος της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού, η Klavdia ανακοίνωσε τους βαθμούς της εθνικής μας επιτροπής στον τελικό της Eurovision που ανέδειξε νικήτρια τη Ρουμανία.
Η ελληνική επιτροπή έδωσε 12 βαθμούς στην Κύπρο και δεν ψήφισε το φαβορί της Φινλανδίας που στην τελική κατάταξη ψηφοφορίας επιτροπών και κοινοί κατέλαβε την 6η θέση, ενώ δόθηκαν 6 βαθμοί στη Βουλγαρία.
Πώς ψήφισε η ελληνική επιτροπή
- Κύπρος - 12 βαθμοί
- Πολωνία - 10 βαθμοί
- Γαλλία – 8 βαθμοί
- Αυστραλία – 7 βαθμοί
- Βουλγαρία – 6 βαθμοί
- Σερβία – 5 βαθμοί
- Κροατία – 4 βαθμοί
- Μολδαβία - 3 βαθμοί
- Ρουμανία – 2 βαθμοί
- Αλβανία – 1 βαθμός
