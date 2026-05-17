Eurovision 2026: Ποιες ήταν οι 10 χώρες που ψήφισε η ελληνική επιτροπή

Η περσινή εκπρόσωπος της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού, η Klavdia ανακοίνωσε τους βαθμούς της εθνικής μας επιτροπής στον τελικό της Eurovision που ανέδειξε νικήτρια τη Ρουμανία.

Η ελληνική επιτροπή έδωσε 12 βαθμούς στην Κύπρο και δεν ψήφισε το φαβορί της Φινλανδίας που στην τελική κατάταξη ψηφοφορίας επιτροπών και κοινοί κατέλαβε την 6η θέση, ενώ δόθηκαν 6 βαθμοί στη Βουλγαρία.

Πώς ψήφισε η ελληνική επιτροπή

Κύπρος - 12 βαθμοί

Πολωνία - 10 βαθμοί

Γαλλία – 8 βαθμοί

Αυστραλία – 7 βαθμοί

Βουλγαρία – 6 βαθμοί

Σερβία – 5 βαθμοί

Κροατία – 4 βαθμοί

Μολδαβία - 3 βαθμοί

Ρουμανία – 2 βαθμοί

Αλβανία – 1 βαθμός