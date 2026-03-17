2.800+ συμμετέχοντες, 40+ κορυφαίες εταιρείες: Τα Talent Days 2026 έκλεψαν τις εντυπώσεις

Η διοργάνωση ήταν μία γιορτή για την απασχόληση, αφήνοντας εξαιρετικές εντυπώσεις τόσο στους συμμετέχοντες όσο και στις εταιρείες που έδωσαν το παρόν.

2.812 συμμετέχοντες

100+ ομιλητές

40+ επιλεγμένες εταιρείες

12,000+ επαγγελματικές επαφές

2 ημέρες γεμάτες networking, ομιλίες και πραγματικές ευκαιρίες καριέρας

Η επισκεψιμότητα του event ήταν ιδιαίτερα στοχευμένη, επιβεβαιώνοντας τον σαφή προσανατολισμό της διοργάνωσης:

46% συμμετέχοντες από τον χώρο της τεχνολογίας,

31% από βιομηχανία, κατασκευή & ενέργεια

23% από business

Τα Talent Days σχεδιάστηκαν ως μια ολοκληρωμένη εμπειρία προετοιμασίας για την αγορά εργασίας, συνδυάζοντας άμεση επαφή με εργοδότες, θεματικές ομιλίες, εξειδικευμένα sessions, career corners, CV feedback και professional photobooth.

Περισσότεροι από 700 συμμετέχοντες φωτογραφήθηκαν στο photobooth, ενώ 250+ άτομα συμμετείχαν σε career guidance sessions, αξιοποιώντας πρακτικά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν άμεσα στην επαγγελματική τους πορεία.

Στο event συμμετείχαν οι κορυφαίες εταιρείες της αγοράς

Η Eurobank και το mprostagiatinpaideia.gr ήταν για 3η χρονιά Platinum Χορηγός, καθώς γνωρίζει καλά πώς για να βγεις μπροστά στην αγορά εργασίας, πρέπει να είσαι έτοιμος. Και τα Talent Days 2026 συγκεντρώνουν όλα όσα χρειάζεται κανείς για το ξεκίνημά του.

Καθώς επίσης και οι Dialectica, Kotsovolos, EFA Group, ΘΕΩΝ, Instacar, Nexi Greece, Antenna Group, Elval, τομέας έλασης αλουμινίου της ElvalHalcor, METLEN Energy & Metals, AKTOR, καθώς και άλλες σημαντικές επιχειρήσεις από τους τομείς construction, manufacturing και energy, ενισχύοντας τον χαρακτήρα των Talent Days ως ένα από τα πρώτα και πιο κατάλληλα career events για μηχανικούς και τεχνικές ειδικότητες.

Περιεχόμενο με επίκεντρο την πραγματική αγορά εργασίας

Το πρόγραμμα περιλάμβανε συζητήσεις και ομιλίες γύρω από:

AI και αλλαγές στους entry-level ρόλους

επιλογές καριέρας σε tech, engineering, finance, marketing, retail

πρώτη δουλειά & πρώτα χρόνια καριέρας

δεξιότητες που ζητά η αγορά σήμερα

Personal branding & employability

Όλες οι ομιλίες πραγματοποιήθηκαν με πολύ υψηλή συμμετοχή, ενώ ανάμεσα στους ομιλητές βρέθηκαν οι:

Σάκης Τανιμανίδης — entrepreneur, producer, co-founder του Paradox Museum

Κώστας Σιάφης — content creator & speaker

100+ επαγγελματίες από κορυφαίες εταιρείες

Την παρουσίαση του event ανέλαβε ο voice actor και κωμικός Ορέστης Μήλιος.

Στον χώρο βρέθηκαν επίσης πανεπιστημιακοί οργανισμοί και εκπαιδευτικοί φορείς, ενώ δράσεις όπως ο AI Kareer Assistant της Κωτσόβολος και τα career corners της Eurobank έδωσαν στους συμμετέχοντες ουσιαστικά εργαλεία για το επόμενο επαγγελματικό τους βήμα. Την εμπειρία των επισκεπτών συμπλήρωσαν και τα Coffee Island, προσφέροντας δωρεάν καφέ καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης και συμβάλλοντας στο θετικό κλίμα που χαρακτήρισε το event.

Τα Talent Days 2026 επιβεβαίωσαν για ακόμη μία χρονιά τη φιλοσοφία της linq, που δραστηριοποιείται στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού με εξειδίκευση στους κλάδους του tech, engineering και business, δημιουργώντας στοχευμένες διοργανώσεις με πραγματικές ευκαιρίες, ουσιαστικό περιεχόμενο και τη σωστή σύνδεση ανάμεσα σε εταιρείες και νέους επαγγελματίες.

Οι συμμετέχοντες και οι εταιρείες μιλούν ήδη για:

εξαιρετικό vibe

υψηλό επίπεδο υποψηφίων

πολύ καλή οργάνωση