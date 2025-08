2ο Queer Con: Ενα φεστιβάλ για την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα και τους συμμάχους τους

Tο δεύτερο φεστιβάλ Queer Con για την queer τέχνη, αισθητική,ποπ κουλτούρα και ορατότητα επιστρέφει αυτόν τον Σεπτέμβριο και το πρόγραμμά του συμπεριλαμβάνει το καθένα, είτε ανήκει στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, είτε είναι σύμμαχός της.

Η Ελληνοαμερικάνικη Ενωση, από την Παρασκευή 12 έως την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025, θα φιλοξενήσει τη δεύτερη διοργάνωση, με ελεύθερη είσοδο.

Φωτογραφικές εκθέσεις, Artists Αlley με την παρουσία εικονογράφων και καλλιτεχνών, προβολές ντοκιμαντέρ, ταινιών μυθοπλασίας και animation, παρουσιάσεις, workshops, πωλητήριο βιβλίων, Stand Up Comedy, και Drag Cabaret.

Όπως και πέρσι το Φεστιβάλ παραχωρεί χώρο σε ακτιβιστικές οργανώσεις και φορείς τέχνης, με στόχο την ενημέρωση των επισκεπτών για το έργο και την προσφορά τους.

Την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου στις 19:15, η προβολή του ντοκιμαντέρ «Μέιπλθορπ: Κοίταξε τις Φωτογραφίες» (“Mapplethorpe: Look at the Pictures”), σηματοδοτεί την έναρξη του Φεστιβάλ.

Το ντοκιμαντέρ είναι το πορτρέτο ενός καλλιτέχνη που μετέτρεψε τη σύγχρονη φωτογραφία σε τέχνη, με ένα όραμα που δημιούργησε έναν πολιτισμικό «πόλεμο», ο οποίος μαίνεται μέχρι σήμερα.

Το ντοκιμαντέρ απέσπασε υποψηφιότητες για δύο βραβεία Emmy, καθώς και υποψηφιότητα για Βραβείο Ντοκιμαντέρ στο Φεστιβάλ του Βερολίνου.

Οι ώρες λειτουργίας του Φεστιβάλ:

Παρασκευή 12/9, 16:00 – 21:30

Σάββατο 13/9, 11:00 – 21:30

Κυριακή 14/9, 11:00 – 21:30

Ελληνοαμερικανική Ένωση (Μασσαλίας 22)

Το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί αναλυτικά σύντομα!