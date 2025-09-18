Το Αγοραφοβικό Φεστιβάλ 2025 καταλαμβάνει και φέτος το ΠΛΥΦΑ

Τρεις σκηνές θα στήσει και πάλι το Αγοραφοβικό φεστιβάλ στο ΠΛΥΦΑ το τελευταίο παρασκευοσάββατο του Σεπτέμβρη.

Σε αυτή την τρίτη εκδοχή του ΑΦΦ, σε επιμέλεια φέτος της Sci-Fi River, το φεστιβάλ συνεχίζει την ανθολόγηση της πιο γόνιμης περιόδου της ευρύτερης ελληνικής indie σκηνής, όπως αυτή (ανα)γεννήθηκε στα 20s, καταγράφοντας συγγένειες -ηχητικές ή μη- τεκμηριώνοντας την με αναφορές στο παρελθόν και ρισκάροντας προβλέψεις για τις κατευθύνσεις της στο μέλλον.

Ακολουθεί το πρόγραμμα της κάθε μέρας, αναλυτικά:

Νεκροτσουλήθρα

PreΑΦΦ Party

Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2025

Loser Bar (Βουλής 45-47)

21.00 / Deftera

22.00 / Ablaze Meursault x Eve Papagianni (dj set)

Πρώτη Αγοραφοβική Μέρα

Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2025

ΠΛΥΦΑ



Αυλή

19.30 / Tsolimon

20.30 / Soma

21.45 / Κώστας Τουρνάς

23.00 / Nekrotsoulithra

A7

19.45 / Oytekan

20.45 / Κτίρια Τη Νύχτα

21.50 / Taki Tsan & Dj Alx

22.50 / Ντίνος Σαδίκης

00.00 / Kalliopi Mitropoulou x Nikos Veliotis

Γ7

19.00 / Citizen Jim

20.00 / Ραστώνη

21.15 / Chraja

22.30 / Veslemes x Trichromi

Ντίνος Σαδίκης

Δεύτερη Αγοραφοβική Μέρα

Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2025

ΠΛΥΦΑ

Αυλή

19.30 / Ms. Morris

20.30 / 0-100 Σειρένε x Dj Pitsouni

21.45 / Turboflow 3000

23.00 / Nalyssa Green

A7

19.45 / Xanthi

20.45 / Nefeli Walking Undercover

21.50 / Die Arkitekt x Τάμτα

22.50 / Fonoptikon

00.00 / Sci-Fi River

Γ7

19.00 / River Song x Dj Στεγνός

20.00 / Junkheart

21.15 / Libys

22.30 / Capette

ΑΦΦter Party

Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2025

Arch Club Live Stage (Πέτρου Ράλλη 29 & Κρήτης 1)

01.00 / Ntentenis (dj set)

01.45 / Lou

02.15 / Kareoles & friends x 555ivas

03.15 / Dj Pitsouni (dj set)

04.00 / Turbo Deezy (dj set)

05.00 / Sci-Fi River x Metaman x Dj Στεγνός



Λίγα ακόμα Αγοραφοβικά:

*Μεταξύ των περισσότερων από 150 ανθρώπων που έχουν ανέβει σε κάποια από τις σκηνές του Αγοραφοβικού Φεστιβάλ, υπάρχουν μόλις 6 με συμμετοχή και στις 3 πρώτες διοργανώσεις. Ο Kristof, o Γιώργος των Turboflow 3000, η Καλλιόπη Μητροπούλου και οι 3 επιμελητές: dj Στεγνός, Metaman και Sci-Fi River.

*Αν κάναμε μια λίστα με τα σπουδαία συγκροτήματα που δεν είναι ενεργά πια, μέλη των οποίων εμφανίζονται στο φετινό ΑΦΦ είτε σόλο, είτε ως μέλη νέων σχημάτων, αυτή θα περιείχε μερικά ηχηρά ονόματα: Poll, Εν Πλω, Ζωντανοί Νεκροί, TXC, Bazooka, Επισκέπτες, Drog_a_Tek, Kill the Cat, Purple Overdose, Sugah Galore κ.α.

*Το ρεκόρ παλαιότερης δισκογραφικής δουλειάς από καλλιτέχνη του φεστιβάλ που κατείχε μέχρι πρότινος το Σαμποτάζ της Λένας Πλάτωνος, καταρρίπτεται φέτος από έναν άλλο θρυλικό δίσκο, τα Απέραντα Χωράφια του Κώστα Τουρνά από το 1972. Αν υπολογίσουμε και την δισκογραφία των Poll στους οποίους συμμετείχε, τότε θα πρέπει να ανατρέξουμε έναν χρόνο νωρίτερα στο Άνθρωπε… του 1971.

*Στο Αγοραφοβικό δεν υπάρχουν σπόνσορες, χορηγοί ή επιχορηγήσεις. Οι μόνοι πάγκοι που θα υπάρχουν στον χώρο θα είναι αυτός του merch του ΑΦΦ25 και των καλλιτεχνών, στημένος από την Veego Records, καθώς και του φαγητού, από τo Guerilla Chef Burgers.

Αγοραφοβικό Φεστιβάλ - ΙNFO



Τοποθεσία: ΠΛΥΦΑ, Κορυτσάς 39, Βοτανικός | www.plyfa.space

Ημερομηνίες: 26 & 27 Σεπτεμβρίου 2025

Ώρες: 19.00 - 00.00

Οι πόρτες ανοίγουν στις 18.30.

Προπώληση: https://www.ticketservices.gr/event/agorafoviko-festival-2025/

Αγοραφοβικό Διήμερο: 38€

Πρώτη Αγοραφοβική Μέρα: 21€

Δεύτερη Αγοραφοβική Μέρα: 21€

Στο ταμείο: 25€ (Hμερήσιο)

ΑΦΦter Party: 7€

Full Festival Ticket (Διήμερο+ΑΦΦter): 43€

Επισκεφτείτε τα social media του φεστιβάλ για περισσότερες πληροφορίες.

