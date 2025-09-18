Το Αγοραφοβικό Φεστιβάλ 2025 καταλαμβάνει και φέτος το ΠΛΥΦΑ

Τρεις σκηνές θα στήσει και πάλι το Αγοραφοβικό φεστιβάλ στο ΠΛΥΦΑ το τελευταίο παρασκευοσάββατο του Σεπτέμβρη.
Σε αυτή την τρίτη εκδοχή του ΑΦΦ, σε επιμέλεια φέτος της Sci-Fi River, το φεστιβάλ συνεχίζει την ανθολόγηση της πιο γόνιμης περιόδου της ευρύτερης ελληνικής indie σκηνής, όπως αυτή (ανα)γεννήθηκε στα 20s, καταγράφοντας συγγένειες -ηχητικές ή μη- τεκμηριώνοντας την με αναφορές στο παρελθόν και ρισκάροντας προβλέψεις για τις κατευθύνσεις της στο μέλλον.
Ακολουθεί το πρόγραμμα της κάθε μέρας, αναλυτικά:
PreΑΦΦ Party
Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2025
Loser Bar (Βουλής 45-47)
21.00 / Deftera
22.00 / Ablaze Meursault x Eve Papagianni (dj set)
Πρώτη Αγοραφοβική Μέρα
Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2025
ΠΛΥΦΑ
Αυλή
19.30 / Tsolimon
20.30 / Soma
21.45 / Κώστας Τουρνάς
23.00 / Nekrotsoulithra
A7
19.45 / Oytekan
20.45 / Κτίρια Τη Νύχτα
21.50 / Taki Tsan & Dj Alx
22.50 / Ντίνος Σαδίκης
00.00 / Kalliopi Mitropoulou x Nikos Veliotis
Γ7
19.00 / Citizen Jim
20.00 / Ραστώνη
21.15 / Chraja
22.30 / Veslemes x Trichromi
Δεύτερη Αγοραφοβική Μέρα
Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2025
ΠΛΥΦΑ
Αυλή
19.30 / Ms. Morris
20.30 / 0-100 Σειρένε x Dj Pitsouni
21.45 / Turboflow 3000
23.00 / Nalyssa Green
A7
19.45 / Xanthi
20.45 / Nefeli Walking Undercover
21.50 / Die Arkitekt x Τάμτα
22.50 / Fonoptikon
00.00 / Sci-Fi River
Γ7
19.00 / River Song x Dj Στεγνός
20.00 / Junkheart
21.15 / Libys
22.30 / Capette
ΑΦΦter Party
Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2025
Arch Club Live Stage (Πέτρου Ράλλη 29 & Κρήτης 1)
01.00 / Ntentenis (dj set)
01.45 / Lou
02.15 / Kareoles & friends x 555ivas
03.15 / Dj Pitsouni (dj set)
04.00 / Turbo Deezy (dj set)
05.00 / Sci-Fi River x Metaman x Dj Στεγνός
Λίγα ακόμα Αγοραφοβικά:
*Μεταξύ των περισσότερων από 150 ανθρώπων που έχουν ανέβει σε κάποια από τις σκηνές του Αγοραφοβικού Φεστιβάλ, υπάρχουν μόλις 6 με συμμετοχή και στις 3 πρώτες διοργανώσεις. Ο Kristof, o Γιώργος των Turboflow 3000, η Καλλιόπη Μητροπούλου και οι 3 επιμελητές: dj Στεγνός, Metaman και Sci-Fi River.
*Αν κάναμε μια λίστα με τα σπουδαία συγκροτήματα που δεν είναι ενεργά πια, μέλη των οποίων εμφανίζονται στο φετινό ΑΦΦ είτε σόλο, είτε ως μέλη νέων σχημάτων, αυτή θα περιείχε μερικά ηχηρά ονόματα: Poll, Εν Πλω, Ζωντανοί Νεκροί, TXC, Bazooka, Επισκέπτες, Drog_a_Tek, Kill the Cat, Purple Overdose, Sugah Galore κ.α.
*Το ρεκόρ παλαιότερης δισκογραφικής δουλειάς από καλλιτέχνη του φεστιβάλ που κατείχε μέχρι πρότινος το Σαμποτάζ της Λένας Πλάτωνος, καταρρίπτεται φέτος από έναν άλλο θρυλικό δίσκο, τα Απέραντα Χωράφια του Κώστα Τουρνά από το 1972. Αν υπολογίσουμε και την δισκογραφία των Poll στους οποίους συμμετείχε, τότε θα πρέπει να ανατρέξουμε έναν χρόνο νωρίτερα στο Άνθρωπε… του 1971.
*Στο Αγοραφοβικό δεν υπάρχουν σπόνσορες, χορηγοί ή επιχορηγήσεις. Οι μόνοι πάγκοι που θα υπάρχουν στον χώρο θα είναι αυτός του merch του ΑΦΦ25 και των καλλιτεχνών, στημένος από την Veego Records, καθώς και του φαγητού, από τo Guerilla Chef Burgers.
Αγοραφοβικό Φεστιβάλ - ΙNFO
Τοποθεσία: ΠΛΥΦΑ, Κορυτσάς 39, Βοτανικός | www.plyfa.space
Ημερομηνίες: 26 & 27 Σεπτεμβρίου 2025
Ώρες: 19.00 - 00.00
Οι πόρτες ανοίγουν στις 18.30.
Προπώληση: https://www.ticketservices.gr/event/agorafoviko-festival-2025/
Αγοραφοβικό Διήμερο: 38€
Πρώτη Αγοραφοβική Μέρα: 21€
Δεύτερη Αγοραφοβική Μέρα: 21€
Στο ταμείο: 25€ (Hμερήσιο)
ΑΦΦter Party: 7€
Full Festival Ticket (Διήμερο+ΑΦΦter): 43€
Επισκεφτείτε τα social media του φεστιβάλ για περισσότερες πληροφορίες.
Facebook > @agorafoviko
Instagram > @agorafoviko
TikTok > @agorafoviko
