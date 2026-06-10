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Akylas: Ανακοίνωσε δύο μεγάλες συναυλίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη - Πότε και πού θα γίνουν

O Akylas επιστρέφει στη σκηνή, καθώς ανακοίνωσε καλοκαιρινή περιοδεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη - Πού και πότε θα γίνουν οι συναυλίες.

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Αφού τράβηξε τα βλέμματα σε Ελλάδα και Ευρώπη με τη μοναδική παρουσία του και το κολλητικό «Ferto», ο Akylas επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι με το AKYLAS PRESS START TOUR powered by ΔΕΗ, στην Μονή Λαζαριστών την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026  και στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026.

Αυτό το καλοκαίρι, ο Ακύλας κάνει takeover στη σκηνή και ταξιδεύει σε Ελλάδα, Κύπρο και εξωτερικό, με ένα tour που θα προκαλέσει σάλο, με την εμφάνιση στην Αθήνα να αποτελεί μία από τις πιο αναμενόμενες στάσεις της περιοδείας.

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Dance hits, δυνατά beats, εκπλήξεις που θα συζητιούνται όλο το καλοκαίρι και η απίστευτη ενέργειά του υπόσχονται μια υπερπαραγωγή με την υπογραφή του – μια εμπειρία που δεν θα θέλεις να χάσεις.

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