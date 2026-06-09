Anavra Fest 2026: Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και φύση στο Περιβαλλοντικό Πάρκο Πηγών Ανάβρας

Το Anavra Fest έρχεται για 1η χρονιά από τις 24 έως τις 26 Ιουλίου, μεταμορφώνοντας το ειδυλλιακό Περιβαλλοντικό Πάρκο Πηγών Ανάβρας στον απόλυτο μουσικό προορισμό του καλοκαιριού.

Σε ένα μοναδικό φυσικό τοπίο, μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής συναντιούνται για ένα τριήμερο γεμάτο ενέργεια, συναίσθημα και ασταμάτητο χορό.

Το φετινό πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα υπόσχεται συγκινήσεις για κάθε μουσικό γούστο, συνδυάζοντας το hip hop, το έντεχνο, το alternative και το ελληνικό ροκ με την παράδοση.

Anavra Fest

Το Πρόγραμμα του Anavra Fest 2026

Παρασκευή 24 Ιουλίου

Η αυλαία του φεστιβάλ ανοίγει με ένα δυνατό και πολυπρόσωπο line-up. Η Μαριάνα Κατσιμίχα, ο Δημήτρης Μπάκουλης και η Βασιλική Μιχαλοπούλου θα μας παρασύρουν με τις μελωδίες τους, ενώ τη βραδιά θα απογειώσει ο Εισβολέας με τις ξεσηκωτικές hip hop ρίμες του και το εκρηκτικό του fusion με ρεμπέτικα και balkan στοιχεία.

Σάββατο 25 Ιουλίου

Η δεύτερη μέρα παίρνει τη σκυτάλη με alternative και urban ρυθμούς. Οι Λάσκα μας ταξιδεύουν στην παράδοση, οι ανατρεπτικές Σκιαδαρέσες φέρνουν το δικό τους ξεχωριστό vibe, ενώ οι Anser x Eversor εγγυώνται ένα από τα πιο δυναμικά rap shows της χρονιάς. Η βραδιά θα κορυφωθεί με τους θρυλικούς Πυξ Λαξ, που έρχονται για να μας χαρίσουν ένα νοσταλγικό ταξίδι με τα διαχρονικά τους singles.

Σκιαδαρέσες

Κυριακή 26 Ιουλίου

Το φεστιβάλ κλείνει με τον πιο παραδοσιακό και γιορτινό τρόπο. Οι Ρουμπαγιάτ αναλαμβάνουν τα ηνία για ένα αυθεντικό Μεσημεριανό Γλέντι, αποδεικνύοντας ότι η καλή μουσική και η παρέα δεν έχουν ωράριο.

Το Anavra Fest δεν είναι απλώς ένα μουσικό φεστιβάλ, είναι μια απόδραση στην καρδιά της φύσης. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τις συναυλίες στο Περιβαλλοντικό Πάρκο Πηγών Ανάβρας, συνδυάζοντας τη μουσική με τη δροσιά και την ομορφιά του τοπίου.

Εισβολέας

Πληροφορίες & Προπώληση:

Ημερομηνίες: Παρασκευή 24, Σάββατο 25 & Κυριακή 26 Ιουλίου 2026

Παρασκευή 24, Σάββατο 25 & Κυριακή 26 Ιουλίου 2026 Τοποθεσία: Περιβαλλοντικό Πάρκο Πηγών Ανάβρας

Περιβαλλοντικό Πάρκο Πηγών Ανάβρας Προπώληση Εισιτηρίων: Eventora

Πληροφορίες: Instagram, Facebook

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