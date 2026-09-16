ANIMASYROS 2026: To Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων επιστρέφει από 21 έως 27 Σεπτεμβρίου

Το ANIMASYROS 2026, η μεγάλη γιορτή του διεθνούς ανιμέισον στήνεται στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων για 19η συνεχή χρονιά, από τις 21 έως τις 27 Σεπτεμβρίου σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης, την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το Επιμελητήριο Κυκλάδων.

Τη διοργάνωση υποστηρίζουν το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ) ως θεσμικός εταίρος, η SKY express ως επίσημος συνεργάτης αερομεταφορών, το Enterprise Greece ως υποστηρικτής της Αγοράς, η ΕΡΤ και η εταιρεία HUION ως χορηγοί βραβείων, η Βουλή των Ελλήνων, η Γενική Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού και το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα.

Στο ANIMASYROS 2026 πραγματοποιούνται επίσης δράσεις του προγράμματος FAN Festivals Animation Network που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη – MEDIA. Το ΑΝΙΜΑSYROS 2026 υποστηρίζεται ακόμη από μεγάλο αριθμό ξένων διπλωματικών αποστολών στην Ελλάδα.

Με ένα πρόγραμμα πιο πλούσιο από κάθε άλλη φορά, το μεγαλύτερο Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων στην Ελλάδα κι ένα από τα 20 κορυφαία του είδους στην Ευρώπη συγκεντρώνει περισσότερες από 280 ταινίες καταξιωμένων και νέων δημιουργών από 50 διαφορετικές χώρες, περιλαμβάνει 7 διαγωνιστικά τμήματα (Διεθνές, Φοιτητικό, K.ID.S, AnimaPride, Εθνικό Διαγωνιστικό, TV & Commissioned Films & Ταινιών Μεγάλου Μήκους), ειδικά αφιερώματα, εκπαιδευτικά εργαστήρια, παράλληλες δράσεις, διεθνείς συνεργασίες και την Αγορά που αποτελεί πλέον κέντρο αναφοράς για ολόκληρη τη βιομηχανία του κλάδου στην Ανατολική Μεσόγειο.

Την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 20.00, θα πραγματοποιηθεί η επίσημη έναρξη του ANIMASYROS 2026 στο εμβληματικό Θέατρο Απόλλων με την πανελλήνια πρεμιέρα της ταινίας Decorado του βραβευμένου με Goya Ισπανού δημιουργού Alberto Vásquez (Unicorn Wars, Birdboy: The Forgotten Children), με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Ισπανίας στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Θερβάντες. Μια καυστική σάτιρα για τη ζωή και την κοινωνία, ντυμένη με το χαρακτηριστικό, πανέμορφα μακάβριο εικαστικό ύφος του σκηνοθέτη που συνδυάζει μοναδικά την αθωότητα με το σκοτεινό χιούμορ.

Στην Τελετή Έναρξης του Φεστιβάλ, θα παρουσιαστεί και η ταινία μικρού μήκους Ενενήντα δεύτερα για το Θάνο Μικρούτσικο. Πρόκειται για την έβδομη ταινία της σειράς Ενενήντα Δεύτερα σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Μελωδία 99.2 όπου η ζωή πολυαγαπημένων Ελλήνων τραγουδοποιών και τραγουδιστών που έχουν αφήσει εποχή στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού, πλαισιωμένη από ένα εμβληματικό τραγούδι τους, γίνεται ταινία ανιμέισον από ανερχόμενους σκηνοθέτες. Ένα animated biopic που ξεδιπλώνει στιγμές από τη ζωή και το έργο του Θάνου Μικρούτσικου μέσα από το τραγούδι «Θεσσαλονίκη», σε ποίηση Νίκου Καββαδία, η μελοποίηση του οποίου συνομιλεί με αυτή που «Επέστρεφε» του Κωνσταντίνου Καβάφη, το μουσικό θέμα που αποτελεί το σήμα του Μελωδία 99.2 από την πρώτη μέρα λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού, το 1991. Η ταινία Ενενήντα δεύτερα για το Θάνο Μικρούτσικο δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και τον Σύλλογο «Οι Φίλοι της Μουσικής».

Η βραδιά θα ολοκληρωθεί στο αίθριο του Δημαρχιακού Μεγάρου Ερμούπολης-Σύρου με ένα μεγάλο πάρτι.

Οι εκδηλώσεις του ANIMASYROS θα λάβουν χώρα σε μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της Σύρου, όπως το Θέατρο Απόλλων, το Πνευματικό Κέντρο Ερμούπολης, η συνεδριακή αίθουσα (Βαλμά) του Επιμελητηρίου Κυκλάδων στην Ερμούπολη, η έπαυλη Τσιροπινά στην Ποσειδωνία, η Μονή Πατέρων Καπουκίνων στην Άνω Σύρο, η πλατεία Μιαούλη και η πλατεία Φοίνικα και καθ΄ όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ θα πραγματοποιούνται παράλληλες εκδηλώσεις και events σε κεντρικά σημεία της Ερμούπολης. Για τρίτη χρονιά φέτος, το ANIMASYROS, με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, ταξιδεύει με προβολές και εκτός Σύρου, σε εφτά παραρτήματα του Επιμελητηρίου σε Άνδρο, Μήλο, Μύκονο, Νάξο, Πάρο, Σαντορίνη και Τήνο.

H Τελετή Απονομής των Βραβείων θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 20.00 στο Θέατρο Απόλλων.

Θα ακολουθήσει το καθιερωμένο μεγάλο πάρτι του Φεστιβάλ, αυτή τη φορά στο Pavone Syros. Τις μουσικές επιλέγει ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος, διευθυντής του Kosmos 93.6.

Στο πλαίσιο της ευρύτερης συνεργασίας του ANIMASYROS με το ραδιόφωνο του Μελωδία 99.2, η πρωινή εκπομπή του σταθμού «Καλημέρα Μελωδία», με παρουσιαστές τον Δημήτρη Βραχνό και τη Ναταλία Αργυράκη, από την Τετάρτη 23 έως την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, θα εκπέμπει ζωντανά από τη Σύρο και το Πνευματικό Κέντρο Ερμούπολης.

Αφιερώματα

Ιρλανδία

Με αφορμή την Ιρλανδική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τιμώμενη χώρα του ANIMASYROS για φέτος είναι η Ιρλανδία, αναγνωρίζοντας τη σημασία της σκηνής κινουμένων σχεδίων της, η οποία με την ισχυρή παράδοση και ταυτόχρονα την εντυπωσιακή δυναμική της, συγκαταλέγεται, τα τελευταία χρόνια, ανάμεσα στις πιο δημιουργικές και ενδιαφέρουσες της Ευρώπης. Σε συνεργασία με το Animation Ireland, τον οργανισμό που εκπροσωπεί την ιρλανδική κοινότητα ανιμέισον, και την υποστήριξη της Πρεσβείας της Ιρλανδίας στην Ελλάδα και του Culture Ireland, το Φεστιβάλ παρουσιάζει ένα εκτενές αφιέρωμα με προβολές ταινιών κινουμένων σχεδίων μεγάλου και μικρού μήκους από σύγχρονους δημιουργούς και δράσεις της Αγοράς. Το κινηματογραφικό πρόγραμμα συγκεντρώνει μερικές από τις σημαντικότερες ιρλανδικές παραγωγές της τελευταίας δεκαετίας, μεταξύ των οποίων το Second to None του Vincent Gallagher, το Deadly του Aidan McAteer και το υποψήφιο για Όσκαρ Late Afternoon της Louise Bagnall (Cartoon Saloon). Από εξαιρετικές σπουδαστικές ταινίες που ανέδειξαν νέα ταλέντα έως έργα καταξιωμένων δημιουργών, το αφιέρωμα προσφέρει στο κοινό μια ολοκληρωμένη εικόνα της πλούσιας κληρονομιάς, της αφηγηματικής δύναμης και της δημιουργικής τόλμης που χαρακτηρίζουν το σύγχρονο ιρλανδικό ανιμέισον. Στο πλαίσιο της Αγοράς, θα πραγματοποιηθεί επίσης μία συζήτηση ανάμεσα στον «πατέρα» του ιρλανδικού ανιμέισον, Andrew FitzPatrick και την παραγωγό Moe Honan, πρόεδρο του Animation Ireland και CEO της Moetion Films, οι οποίοι θα μιλήσουν για την ιστορία και την εξέλιξη του κλάδου αλλά και για τις προοπτικές του στο μέλλον. Παράλληλα, σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ), θεσμικό εταίρο του Φεστιβάλ, θα διοργανωθεί στρογγυλό τραπέζι με θέμα “From Greece to Ireland: Building Animation Ecosystems”, σχετικά με το πώς οι διεθνείς συνεργασίες και συνέργειες μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του ανιμέισον στην Ελλάδα και στην Ιρλανδία.



200 χρόνια Ερμούπολη

Η κύρια θεματική της φετινής διοργάνωσης είναι αφιερωμένη στα «200 χρόνια Ερμούπολη», τιμώντας την επέτειο από την ονοματοθεσία και την ίδρυση της Ερμούπολης, το 1826, και τη γέννηση της πόλης του Κερδώου και Λόγιου Ερμή – μια επέτειο που η Σύρος γιορτάζει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Με αφετηρία τη μεγάλη επετειακή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο στο Θέατρο Απόλλων με τη συμμετοχή του ANIMASYROS, το Φεστιβάλ παρουσιάζει ένα πρόγραμμα προβολών και εκπαιδευτικών δράσεων που διερευνά τις κρίσιμες ιστορικές και κοινωνικές μεταβολές που διαμόρφωσαν τον σύγχρονο κόσμο, αναδεικνύοντας την Ερμούπολη ως τόπο δημιουργίας, συνύπαρξης και πολιτισμού.



Olivier Calvert

Μία από τις σημαντικότερες παρουσίες του ANIMASYROS 2026 αποτελεί ο διεθνώς αναγνωρισμένος και πολυβραβευμένος sound designer Olivier Calvert. Με πολυετή πορεία και συνεργασίες με κορυφαίους δημιουργούς και οργανισμούς, ο Calvert έχει διαμορφώσει το ηχητικό σύμπαν πλήθους διακεκριμένων παραγωγών, μεταξύ των οποίων η οσκαρική ταινία μικρού μήκους The Girl Who Cried Pearls, ενώ υπήρξε μέλος της βραβευμένης με Όσκαρ ομάδας ήχου της ταινίας Arrival του Denis Villeneuve. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ θα παραδώσει masterclass αφιερωμένο στον ήχο ως καθοριστικό αφηγηματικό εργαλείο, ενώ θα παρουσιάστει και εκτενές αφιέρωμα στο έργο του, με επιλεγμένες ταινίες όπως τα Blind Vaysha του Theodore Ushev, Affairs of the Art της Joanna Quinn, The Subject του Patrick Bouchard και Entropic Memory του Nicolas Brault, αναδεικνύοντας τη συμβολή του στη διαμόρφωση της σύγχρονης γλώσσας του ανιμέισον. Το αφιέρωμα στον Olivier Calvert πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Πρεσβείας του Καναδά.



Λίβανος

Το ANIMASYROS, σε συνεργασία με το Beirut Animation Nights, το μοναδικό φεστιβάλ ανιμέισον στον Λίβανο, το οποίο συνεχίζει να δραστηριοποιείται παρά τις δύσκολες συνθήκες που βιώνει η χώρα, θα προβάλλει ένα πρόγραμμα με 12 επιλεγμένες ταινίες κινουμένων σχεδίων για παιδιά, σε επιμέλεια του ιδρυτή του Φεστιβάλ και σκηνοθέτη Nicolas Fattouh. Μέσα από ιστορίες γεμάτες φαντασία, χιούμορ και ευαισθησία, το αφιέρωμα αναδεικνύει τη δύναμη του ανιμέισον να γεφυρώνει πολιτισμούς και να εμπνέει τους μικρούς θεατές.



Νέες Φωνές του Γερμανικού Ανιμέισον

Με την υποστήριξη του Goethe-Institut Athen και σε συνεργασία με το Stuttgart International Festival of Animated Film (ITFS), το ANIMASYROS παρουσιάζει το πρόγραμμα Exploring Bonds and Inner Worlds, αφιερωμένο στις νέες φωνές του γερμανικού ανιμέισον. Η επιλογή περιλαμβάνει διακεκριμένες ταινίες από σπουδαστές και νέους δημιουργούς, οι οποίες αποτυπώνουν την πολυμορφία της σύγχρονης γερμανικής δημιουργίας μέσα από ένα ευρύ φάσμα τεχνικών, από το παραδοσιακό σχέδιο στο χέρι και το clay animation έως το 3D. Με ευαισθησία αλλά και χιούμορ, οι δημιουργοί εξερευνούν τις ανθρώπινες σχέσεις, τους οικογενειακούς δεσμούς, τη φιλία και τους εσωτερικούς συναισθηματικούς κόσμους. Ανάμεσα στις ταινίες του προγράμματος ξεχωρίζουν το With Tapes and Toasts in the Car της Kiana Naghshineh, που απέσπασε το Μεγάλο Βραβείο και το Βραβείο Κοινού του ITFS 2026, καθώς και το A Sparrow's Song του Tobias Eckerlin, το οποίο τιμήθηκε με το Gold Student Academy Award στην κατηγορία Animation το 2025.



Royal College of Art

Τιμώντας περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες δημιουργικής πορείας του φημισμένου Τμήματος Animation του Royal College of Art του Λονδίνου, το ANIMASYROS 2026, με την υποστήριξη του Βρετανικού Συμβουλίου στην Ελλάδα, παρουσιάζει ένα αφιέρωμα με επιλεγμένες φοιτητικές ταινίες. Με επίκεντρο το τολμηρό καλλιτεχνικό όραμα, καινοτόμες αφηγηματικές και εικαστικές προσεγγίσεις και την πολυφωνία της σύγχρονης δημιουργίας, το αφιέρωμα έχει σκοπό να αναδείξει έργα που συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση του σύγχρονου ανιμέισον, αποτελώντας παράλληλα το σημείο εκκίνησης της διεθνούς πορείας σημαντικών δημιουργών, όπως οι Emma Calder, Maryam Mohajer, Julia Pott, η ελληνικής καταγωγής Άννα Μάντζαρη, η οποία θα βρεθεί στη Σύρο για το Φεστιβάλ, και ο Δημήτρης Αρμενάκης.



Freedom 250

Με αφορμή τη συμπλήρωση 250 χρόνων από την Αμερικανική Ανεξαρτησία, το ANIMASYROS 2026 παρουσιάζει το ειδικό αφιέρωμα «Freedom 250: 250 Χρόνια Αριστείας στο Αμερικανικό Animation», έναν εορτασμό της δημιουργικής κληρονομιάς της Αμερικής και των καινοτόμων καλλιτεχνών της που, για περισσότερο από έναν αιώνα, εμπνέουν κοινά σε κάθε γωνιά του κόσμου. Με την υποστήριξη της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών, σε συνεργασία με το American Film Showcase και με δημιουργικό συνεργάτη προβολών τη Disney+, το αφιέρωμα περιλαμβάνει ταινίες από έναν από τους πλέον εμβληματικούς δημιουργικούς οργανισμούς των ΗΠΑ, που συνεχίζει να υπηρετεί το πρωτοποριακό όραμα του Walt Disney και μια διαχρονική παράδοση αφήγησης που απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους. Στο πλαίσιο του αφιερώματος θα προβληθούν οι ταινίες Toy Story, Καλόσαυρος, Ζωούπολη, καθώς και το πλέον κλασικό Fantasia.

Αρμενία

Έξι ταινίες κινουμένων σχεδίων μικρού μήκους συστήνουν στο κοινό του ANIMASYROS 2026 τη σύγχρονη δημιουργία της Αρμενίας, σε συνεργασία με το Cinema Foundation of Armenia, τον κρατικό πολιτιστικό οργανισμό με έδρα το Γερεβάν, που εργάζεται για τη διαφύλαξη της κινηματογραφικής κληρονομιάς και τη διεθνή προώθηση του αρμενικού κινηματογράφου.

Ταινίες Μεγάλου Μήκους & Διεθνές Πανόραμα

Για το Βραβείο Κοινού του ANIMASYROS 2026 διαγωνίζονται πέντε από τις καλύτερες ταινίες μεγάλου μήκους των τελευταίων ετών. Την αυλαία σηκώνει το Decorado, η ταινία έναρξης του φετινού Φεστιβάλ, του βραβευμένου με Goya Ισπανού δημιουργού Alberto Vásquez (Unicorn Wars, Birdboy: The Forgotten Children), που θα προβληθεί σε πανελλαδική πρεμιέρα με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Ισπανίας στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Θερβάντες. Ο Άρνολντ, ένας μεσήλικας ποντικός βιώνει υπαρξιακή κρίση. Ο γάμος του με τη Μαρία καταρρέει, η ζωή του μοιάζει να μην έχει κανένα νόημα και αρχίζει να υποψιάζεται ότι όλα γύρω του είναι μια μεγάλη ψευδαίσθηση. Μία υπαρξιακή κωμωδία για τον κοινωνικό έλεγχο και τον παραλογισμό μιας ζωής που φαίνεται να έχει γραφτεί από κάποιον άλλο.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται επίσης η πολυαναμενόμενη επιστροφή του Sylvain Chomet, θρύλου του 2D animation και σκηνοθέτη του εμβληματικού Τρίο της Μπελβίλ. Στο A Magnificent Life (Ζωή σαν Σινεμά), που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ των Καννών, ο τέσσερις φορές υποψήφιος για Όσκαρ δημιουργός μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη τη ζωή του συγγραφέα και πρωτοπόρου σκηνοθέτη Marcel Pagnol, συνθέτοντας μια συγκινητική και γοητευτική κινηματογραφική εμπειρία, γεμάτη ανθρωπιά, χιούμορ και μαγεία. Η προβολή πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη Rosebud.21.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης το Olivia and the Invisible Earthquake της Irene Iborra, μια συγκινητική stop-motion δημιουργία που προσεγγίζει με ευαισθησία το ζήτημα της απώλειας της κατοικίας μέσα από τα μάτια ενός παιδιού, σε διανομή στην Ελλάδα από το Cinobo, καθώς και το Dog of God των Lauris και Raitis Abele, ένα ατμοσφαιρικό φιλμ από τη Λετονία που αντλεί έμπνευση από τη λαϊκή παράδοση, τον μυστικισμό και τους παγανιστικούς θρύλους και συνδυάζει πρωτοποριακές τεχνικές ανιμέισον, συνθέτοντας μια έντονη – σχεδόν παραισθησιογόνα – κινηματογραφική εμπειρία. Η ταινία Dog of God διανέμεται στην Ελλάδα από τη Weirdwave.

Τέλος, από τη Νορβηγία έρχεται το Unstoppable, σε σκηνοθεσία Martin Lund, μια ταινία για όλη την οικογένεια που συνδυάζει καταιγιστική δράση και χιούμορ για να μας θυμίσει τη σημασία του να νοιαζόμαστε ο ένας για τον άλλον και πως «πάντα είναι καλύτερα όταν είμαστε μαζί!».

Στο πλαίσιο των προβολών ταινιών μεγάλου μήκους Εκτός Διαγωνιστικού, εγκαινιάζεται η νέα ειδική ενότητα Animation Revisited, σε επιμέλεια του κριτικού κινηματογράφου Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλου, που φέρνει ξανά στη μεγάλη οθόνη εμβληματικές ταινίες οι οποίες, πέρα από την εποχή τους, επηρέασαν καθοριστικά την εξέλιξη του ίδιου του σινεμά. Η ενότητα κάνει πρεμιέρα με το La Planète Sauvage (Άγριος Πλανήτης), το σουρεαλιστικό αριστούργημα επιστημονικής φαντασίας του René Laloux, καρπό της δημιουργικής του συνάντησης με τον εικονογράφο Roland Topor, την ταινία-σταθμό για τα κινούμενα σχέδια που τιμήθηκε με το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ Καννών το 1973.

Στα highlights Εκτός Διαγωνιστικού του ANIMASYROS 2026 αξίζει να αναφερθούν ακόμα το The Lost Tiger της Chantelle Murray, η πρώτη ταινία ανιμέισον που έχει δημιουργήσει γυναίκα από τις αυτόχθονες κοινότητες της Αυστραλίας και εξερευνά την κληρονομιά και την ταυτότητα, με πρωταγωνιστή έναν τίγρη υπό εξαφάνιση, που προβάλλεται με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Αυστραλίας, αλλά και το Maya, donne-moi un titre (Maya, give me a title) του Michel Gondry, σκηνοθέτη του διαχρονικού πλέον Η Αιώνια Λιακάδα Ενός Καθαρού Μυαλού. Ένα ποιητικό και διασκεδαστικό ταξίδι που θα κάνει τα μικρά παιδιά να ονειρεύονται και τους μεγάλους να χαμογελούν. Η προβολή πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος.

Το Διεθνές Πανόραμα παρουσιάζει και φέτος πρωτότυπα και ρηξικέλευθα από σκηνοθετικής άποψης φιλμ από κάθε γωνιά του πλανήτη, που προβάλλουν κατά κύριο λόγο κοινωνικά θέματα, ενώ, για δεύτερη χρονιά, στο πρόγραμμα του ANIMASYROS εντάσσεται και η κατηγορία New Greek Voices, με στόχο να αναδείξει τη φρέσκια ματιά νέων Ελλήνων δημιουργών.

Το ANIMASYROS 2026 παρουσιάζει ακόμη ένα πρόγραμμα με έργα φοιτητών του Τμήματος BA (Hons) Animation & Interactive Media του ΑΚΤΟ, που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια των τριετών σπουδών τους, σε επιμέλεια της Αναστασίας Δημητρά, Διευθύντρια του τμήματος και Πρόεδρο της Διεθνούς Ένωσης Κινουμένων Σχεδίων ASIFA International. Η επιλογή βασίστηκε στην ποιότητα, την εκφραστικότητα και την ποικιλία τεχνικών, αναδεικνύοντας τη δυναμική της σύγχρονης οπτικοακουστικής αφήγησης και την εκπαιδευτική αξία της δημιουργικής διαδικασίας.

Διαγωνιστικά Τμήματα

111 ταινίες πλαισιώνουν φέτος τα 7 διαγωνιστικά τμήματα του ANIMASYROS 2026 (Διεθνές, Φοιτητικό, K.ID.S, AnimaPride, Εθνικό Διαγωνιστικό, TV & Commissioned Films, Ταινιών Μεγάλου Μήκους).

Το Διεθνές Διαγωνιστικό Πρόγραμμα του Φεστιβάλ περιλαμβάνει φέτος 20 ταινίες, ανάμεσά στις οποίες το Paper Trail, με την υπογραφή του δύο φορές υποψήφιου για Όσκαρ Αμερικανού δημιουργού Don Hertzfeldt, μια υπαρξιακή αφήγηση για τη ζωή ενός συνηθισμένου άντρα, του Στίβεν Ρίτσαρντσον, που ξεδιπλώνεται εξ ολοκλήρου μέσα από χειρόγραφα, σχολικές ζωγραφιές και ερωτικά ραβασάκια. Συμμετέχει επίσης το Penguin, η νέα ταινία του Εσθονού Kaspar Jancis, παλιού γνώριμου και αγαπημένου σκηνοθέτη του ANIMASYROS, η οποία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο φετινό Φεστιβάλ του Annecy. Με το χαρακτηριστικό του παράλογο χιούμορ και την ευρηματική οπτική αφήγηση, ο Jancis αφηγείται την ιστορία μιας γυναίκας που λαμβάνει ένα ιδιαίτερο δώρο από τον σύντροφό της μετά την επιστροφή του από ένα ταξίδι στην Ανταρκτική, το οποίο φέρνει μαζί μια απρόσμενη αλλαγή στη σχέση τους. Ανάμεσα στις συμμετοχές ξεχωρίζουν ακόμη δύο από τις πιο ταλαντούχες σκηνοθέτιδες της γενιάς τους: η Ala Nunu, η οποία στο In the Beginning, μια συμπαραγωγή Πολωνίας, Πορτογαλίας και Ισπανίας, στήνει ένα σουρεαλιστικό σύμπαν όπου ένα διαστημικό σκάφος Beresheet, χάμστερ και πουλιά του παραδείσου χωρίς πόδια συνυπάρχουν με την αέναη προσπάθεια της ανθρωπότητας να βγάλει νόημα από τον κόσμο, και η Paulina Ziółkowska, που στο Tears δημιουργεί έναν κόσμο γεμάτο ενδεχόμενα, ακολουθώντας μια γυναίκα χαμένη ανάμεσα στις πιθανότητες και την αδυναμία – ή ίσως την απροθυμία – να κάνει μια επιλογή. Στα highlights δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί το Please της ελληνικής καταγωγής Άννας Μάντζαρη, η μαύρη κωμωδία για την επιθυμία του ανθρώπινου είδους να αγαπά και να αγαπιέται, που απέσπασε το Βραβείο Κοινού για την Καλύτερη Ταινία Μικρού Μήκους στο φετινό Animafest στο Zagreb, ενώ θα προβληθούν ακόμη το The Quinta’s Ghost του James A. Castillo από την Ισπανία, που περιγράφει πώς ο Φρανσίσκο Γκόγια φιλοτέχνησε τους διάσημους Μαύρους Πίνακές του, καθώς και το The Rose του Ιταλού Simone Massi, ένα ποιητικό έργο αγάπης και αγώνα αφιερωμένο στον λαό της Παλαιστίνης.

Το Ελληνικό Διαγωνιστικό Τμήμα παρουσιάζει 12 ταινίες καταξιωμένων αλλά και ανερχόμενων δημιουργών, αποτυπώνοντας τη δυναμική και την πολυμορφία της σύγχρονης ελληνικής σκηνής. Ανάμεσα στις συμμετοχές ξεχωρίζει η νέα ταινία του διεθνώς καταξιωμένου και πρωτοπόρου των ελληνικών κινουμένων σχεδίων Γιώργου Σηφιανού, Waiting for the Barbarians, η μεγάλη επιστροφή του εικαστικού Στέφανου Ρόκου στον χώρο των κινουμένων σχεδίων με το 50.000.000 Tons of Landscape, καθώς και το Art is Missing του Γιώργου Κόντου, μιας από τις νέες, πολλά υποσχόμενες φωνές της ελληνικής δημιουργικής σκηνής. Το Βραβείο Καλύτερης Ελληνικής Ταινίας αθλοθετείται, όπως κάθε χρόνο, από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ) και συνοδεύεται από έπαθλο 1.500 €.

H διαγωνιστική ενότητα AnimaPride, ένα από τα πιο αγαπημένα τμήματα του Φεστιβάλ, προωθεί την ισότητα, τον σεβασμό στη διαφορετικότητα, τη διεκδίκηση δικαιωμάτων και παρουσιάζει 14 ταινίες που αφηγούνται προσωπικές διαδρομές προς την αποδοχή και το δικαίωμα στην αγάπη για όλ@.

Το παιδικό πρόγραμμα K.ID.S αποτελείται από 20 ταινίες, οι οποίες μέσα από τη φαντασία, την τρυφερότητα, το χιούμορ και την ευρηματικότητα ανοίγουν τους ορίζοντες της σκέψης μικρών και μεγάλων και αναδεικνύουν μηνύματα που αφορούν στο περιβάλλον, τη διαφορετικότητα, την ενσυναίσθηση, τη φιλία, τις οικογενειακές σχέσεις και το ταξίδι προς την ενηλικίωση.

Η κατηγορία TV & Commissioned Films τιμά τους επαγγελματίες που δημιουργούν διαφημιστικά σποτ, τηλεοπτικά επεισόδια και μουσικά βίντεο. Φέτος, στη συγκεκριμένη κατηγορία παρελαύνουν σημαντικά ονόματα της εγχώριας σκηνής κινουμένων σχεδίων, ανάμεσα στα οποία η Ίριδα Ζιόγκα με το How Smart Are Crows?, επίσημη συμμετοχή στο Διαγωνιστικό Πρόγραμμα του φετινού Φεστιβάλ του Annecy, στην κατηγορία Commissioned Films, που δημιουργήθηκε για το TED-Ed, το πολυβραβευμένο στούντιο Odd Bleat με δύο συμμετοχές με κοινωνικό περιεχόμενο, ο Βίκτωρ Μελίστας με το video clip του τραγουδιού Κάποια Που Δεν Είμαι Εγώ του γυναικείου συγκροτήματος ΕΡΜΙΟΝΗ. Ιδιαίτερη μνεία αξίζει, επίσης, να γίνει στο επεισόδιο The Three Little Pigs from the Beauty Island της γαλλικής σειράς Il est un fois (There Once Was) που μας συστήνει τους ήρωες των κλασικών παραμυθιών πολύ διαφορετικούς απ’ ό,τι θα περιμέναμε.

Δείτε όλες τις ταινίες που θα προβληθούν στο πλαίσιο των διαγωνιστικών και πληροφοριακών τμημάτων εδώ .

Το Μεγάλο Βραβείο του ANIMASYROS 2026 (Grand Prize) Καλύτερης Επαγγελματικής Ταινίας Μικρού Μήκους συνοδεύεται από έπαθλο μία οθόνη σχεδίασης Huion Kamvas Pro 192, ενώ το Βραβείο Καλύτερης Σπουδαστικής Ταινίας Μικρού Μήκους από μία οθόνη σχεδίασης Huion Kamvas Pro 16 V2, σε συνεργασία με την εταιρεία Huion.

Τέλος, εκτός από τα βραβεία των Διαγωνιστικών Τμημάτων, θα απονεμηθεί και Βραβείο Καλύτερου Εθελοντή, με έπαθλο από την Cepal Hellas - Power of Good.

Κριτικές Επιτροπές

Οι κριτικές επιτροπές του ANIMASYROS 2026 αποτελούνται από καταξιωμένους επαγγελματίες στο χώρο του κινηματογράφου και των κινουμένων σχεδίων, animators, σκηνοθέτες, παραγωγούς, διοργανωτές φεστιβάλ και καλλιτεχνικούς διευθυντές απ’ όλο τον κόσμο.

Διεθνές & Ελληνικό Διαγωνιστικό Tμήμα

Πέτρος Τατσόπουλος (GR) – Συγγραφέας

(GR) – Συγγραφέας Olivier Calvert (CA) – Sound designer

(CA) – Sound designer Vera Neubauer (CZ/UK) – Σκηνοθέτρια

Φοιτητικό - Τηλεοπτικές & κατά Παραγγελία Ταινίες

Άρης Φατούρος (GR) – Σκηνοθέτης, Παραγωγός, Σύμβουλος προγράμματος τηλεόρασης Βουλής των Ελλήνων

(GR) – Σκηνοθέτης, Παραγωγός, Σύμβουλος προγράμματος τηλεόρασης Βουλής των Ελλήνων Dr. Samantha Moore (UK) – Σκηνοθέτρια, Ανιμέιτορ, Διευθύντρια του μεταπτυχιακού τμήματος ανιμέισον του Royal College of Arts

(UK) – Σκηνοθέτρια, Ανιμέιτορ, Διευθύντρια του μεταπτυχιακού τμήματος ανιμέισον του Royal College of Arts Deirdre Barry (IE) – Διευθύντρια προγράμματος της Εθνικής Ακαδημίας Ανιμέισον της Ιρλανδίας





K.ID.S.

Μυροφόρα (Μιράντα) Παπαδοπούλου (GR) – Πρόεδρος του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού

(GR) – Πρόεδρος του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού Josep Arbiol (ES) – Ιδρυτής & Διευθυντής της MICE Valencia, Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Jordi El Mussol

(ES) – Ιδρυτής & Διευθυντής της MICE Valencia, Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Jordi El Mussol Graham Holbrook (IE) – Σκηνοθέτης

AnimaPride

Μιχάλης Λώλης (GR) – Αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας, Επικεφαλής Τμήματος Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας Αττικής

(GR) – Αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας, Επικεφαλής Τμήματος Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας Αττικής Σμαρ (GR) – Δημιουργός κόμικς & Εικονογράφος

(GR) – Δημιουργός κόμικς & Εικονογράφος Maya Merigeau (FR) – Σκηνοθέτρια ανιμέισον & Art Director





Αγορά

Στο πλαίσιο της Αγοράς, όπως κάθε χρόνο, και με την υποστήριξη της SKY express, επίσημου συνεργάτη αερομεταφορών του Φεστιβάλ, θα διοργανωθεί το καθιερωμένο Agora Pitching Forum και το 3ήμερο εργαστήριο προετοιμασίας (Pitching Coaching Workshop), με tutors τρεις σπουδαίες προσωπικότητες του οπτικοακουστικού κλάδου, τους παραγωγούς Tünde Vollenbroek (Ολλανδία), Elliott Palmer (Ηνωμένο Βασίλειο) και Viviane Vanfleteren (Βέλγιο), και προσκεκλημένους ομιλητές, όπως η υποψήφια για Όσκαρ Joanna Quinn (Ηνωμένο Βασίλειο). Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, έξι επαγγελματίες του ανιμέισον, σκηνοθέτες, σεναριογράφοι και παραγωγοί με έδρα την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και της Βαλκανικής Χερσονήσου, θα αναπτύξουν τα projects τους ώστε να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της διεθνούς αγοράς, θα κατανοήσουν τις ανάγκες πιθανών συνεργατών και θα μάθουν όλα τα tips & tricks του pitching. Στο τέλος του τριημέρου, θα παρουσιάσουν το υπό εξέλιξη έργο τους στο κοινό και σε μία διεθνή επιτροπή από επαγγελματίες του ανιμέισον και πιθανούς επενδυτές και συνεργάτες (Pitching Sessions). Στα ελληνόφωνα έργα που θα επιλεγούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, θα απονεμηθεί βραβείο από την ΕΡΤ με χρηματικό έπαθλο αξίας €1500, ενώ ο νικητής, ο ο οποίος θα κερδίσει ένα αεροπορικό εισιτήριο από τη SKY express για όλο το δίκτυό της, θα ανακοινωθεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στην Τελετή Λήξης του Φεστιβάλ.

Παράλληλα, όπως κάθε χρόνο, οι παρουσιάσεις, τα στρογγυλά τραπέζια, τα σεμινάρια, τα masterclasses, οι συναντήσεις δικτύωσης που διοργανώνει η Αγορά του ANIMASYROS προσφέρουν τη δυνατότητα στο διεθνές κοινό που ασχολείται επαγγελματικά με την τέχνη της εμψύχωσης να διευρύνει το δίκτυο του, να προωθήσει το έργο του, να συναντηθεί με καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου, να ανακαλύψει τη διεθνή κοινότητα και να έρθει σε επαφή με τις επιτυχίες του μέλλοντος.

Μερικές από τις προσωπικότητες του διεθνούς ανιμέισον που θα βρεθούν στην Αγορά του ANIMASYROS 2026 είναι:

H Maya Merigeau και ο José Luis Ágreda, αναγνωρισμένοι art directors, θα παραδώσουν από ένα masterclass αφιερωμένο στο δημιουργικό τους όραμα και την καλλιτεχνική τους πρακτική. Η Merigeau θα μιλήσει για τη δημιουργική της διαδρομή από τη σχολή έως την Cartoon Saloon, καθώς και για την πειραματική, αισθητηριακή και στοχαστική της προσέγγιση στο ανιμέισον, προσφέροντας παράλληλα μια πιο βαθιά ματιά στη δημιουργία της βραβευμένης της ταινίας μικρού μήκους Genius Loci. Ο Ágreda θα παρουσιάσει τη δική του προσέγγιση γύρω από το art direction και τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίζει το προσωπικό ύφος μέσα σε ένα έργο, συγκρίνοντας την εμπειρία του στις δύο τελευταίες του ταινίες, Robot Dreams και Decorado.

Ο διακεκριμένος sound designer Olivier Calvert, γνωστός για τον καθηλωτικό και ατμοσφαιρικό ηχητικό του σχεδιασμό, καθώς και για την ευρηματική προσέγγισή του στην αφήγηση μέσω του ήχου, θα παραδώσει ένα masterclass αφιερωμένο στον καθοριστικό ρόλο του ήχου στη διαμόρφωση της ταυτότητας μιας ταινίας. Παράλληλα, θα αναδείξει τη σημασία της συνεργασίας ανάμεσα στον σκηνοθέτη, τον συνθέτη και τον sound designer κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.

Ο συνθέτης Nik Phelps θα παρουσιάσει τη διαδικασία σύνθεσης μουσικής για ταινίες ανιμέισον μικρού μήκους, μέσα από μια ζωντανή επίδειξη που θα αναδείξει πώς η οπτική γλώσσα, ο ρυθμός και ο συναισθηματικός τόνος μιας ταινίας επηρεάζουν τη μουσική προσέγγιση. Παράλληλα, θα δείξει πώς ο ρυθμός και η μελωδία μπορούν να ενισχύσουν την αφήγηση, ακολουθώντας στενά την κίνηση και την ενέργεια των χαρακτήρων.

Από το πρόγραμμα της Αγοράς δεν θα μπορούσε να λείπει και η κεντρική θεματική της φετινής διοργάνωσης του ANIMASYROS, ο εορτασμός των 200 χρόνων από την ίδρυση της Ερμούπολης. Ανερχόμενοι και καταξιωμένοι δημιουργοί του σύγχρονου animated documentary, όπως ο Μπάμπης Αλεξιάδης και η Maria Stanisheva, θα συζητήσουν πώς οι δημιουργοί μετατρέπουν προσωπικές εμπειρίες σε δυνατές αφηγήσεις κινουμένων σχεδίων με ευρύτερες ιστορικές και κοινωνικές προεκτάσεις.

Παράλληλα, καλλιτέχνες που εξερευνούν δημιουργικά τη σχέση ανάμεσα στα κινούμενα σχέδια και τη σύγχρονη κουλτούρα, όπως οι Léa Esmaili, Renata Gąsiorowska, Juan Pablo Zaramella, και Δημήτρης Αρμενάκης, θα συζητήσουν για το ρόλο του ανιμέισον ως μέσου οπτικού πειραματισμού και καλλιτεχνικής έκφρασης, μέσα από τη χορογραφία, την οπτική performance και το χορό.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο ζήτημα της διανομής, με τη συμμετοχή στην Αγορά εκπροσώπων της κορυφαίας εταιρείας διανομής ταινιών ανιμέισον Miyu Distribution και της ανερχόμενης πορτογαλικής συλλογικότητας Olharapo Filmes. Οι συμμετέχοντες θα αναδείξουν διαφορετικές προσεγγίσεις στη διανομή ανεξάρτητου ανιμέισον, θα μιλήσουν για τις προκλήσεις της πρόσβασης σε διεθνές κοινό και τους τρόπους με τους οποίους οι ταινίες κυκλοφορούν σήμερα στις παγκόσμιες αγορές, προσφέροντας πολύτιμες γνώσεις και πρακτικές συμβουλές στους δημιουργούς.

Η Αγορά του ANIMASYROS θα φιλοξενήσει ακόμη μια συζήτηση για τις κοινωνικές και πολιτικές δυνατότητες του ανιμέισον. Οι Leo Luna Robert-Tourneur και Elisa Beli Borrelli θα μιλήσουν για το πώς τα κινούμενα σχέδια μπορούν να λειτουργήσουν ως ένα ισχυρό δημιουργικό μέσο για την έκφραση queer προσεγγίσεων, την αμφισβήτηση κυρίαρχων αφηγήσεων και τη διερεύνηση ζητημάτων ταυτότητας, εξουσίας και αναπαράστασης, συμβάλλοντας τελικά στην κοινωνική αλλαγή.

Ανάμεσα στα θέματα που θα αναδειχθούν στην Αγορά είναι η χρηματοδότηση ταινιών ανιμέισον στην Ιρλανδία και την Ελλάδα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από το Animation Ireland, το πρόγραμμα Creative Europe MEDIA και το ΕΚΚΟΜΕΔ. Μέσα από τις εισηγήσεις τους, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να αποκτήσει μια πλήρη εικόνα για τους διαθέσιμους μηχανισμούς χρηματοδότησης και τα συστήματα υποστήριξης για τους επαγγελματίες του ανιμέισον, καθώς και για τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που διαμορφώνουν σήμερα στο σύνθετο και κατακερματισμένο ευρωπαϊκό τοπίο χρηματοδότησης animated οπτικοακουστικού περιεχομένου.

Με την υποστήριξη του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και το ΕΚΚΟΜΕΔ, το ANIMASYROS 2026 διοργανώνει ακόμη μια ειδική συζήτηση αφιερωμένη σε δύο κορυφαίους ευρωπαϊκούς κινηματογραφικούς θεσμούς: το Βραβείο Κοινού LUX , την εμβληματική πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που προωθεί ταινίες οι οποίες αναδεικνύουν σύγχρονα ευρωπαϊκά ζητήματα και κοινές αξίες, δίνοντας παράλληλα στους ίδιους τους Ευρωπαίους πολίτες τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά στην ανάδειξη του νικητή μέσω δημόσιας ψηφοφορίας, και τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου (European Film Awards) της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Η συζήτηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς, για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, η 39η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, τον Ιανουάριο του 2027, αναδεικνύοντας την Ελλάδα σε επίκεντρο του ευρωπαϊκού κινηματογράφου.

Τέλος, στο πλαίσιο πρωτοβουλιών του ANIMASYROS για την ενδυνάμωση του ελληνικού ανιμέισον, θα πραγματοποιηθεί, για δεύτερη χρονιά, το εντατικό 3ήμερο Animation Producer Workshop, με το Elisa Beli Borrelli, με την υποστήριξη του ΕΚΚΟΜΕΔ. Σχεδιασμένο ειδικά για Έλληνες παραγωγούς ανιμέισον, το εργαστήριο θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη project μέσα από την DIY προσέγγιση, εξηγώντας πώς μπορεί κανείς να διαχειριστεί μια παραγωγή και διαμορφώσει ένα σαφές δημιουργικό όραμα εκτός παραδοσιακών χρηματοδοτικών δομών, βασιζόμενος στην υποστήριξη της κοινότητας των κινουμένων σχεδίων. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί μέσα από την ανάλυση μιας ταινίας μικρού μήκους που θα δημιουργηθεί ειδικά για την περίσταση, προσφέροντας στους συμμετέχοντες πρακτική εμπειρία σε συνεργατικές και ευρηματικές διαδικασίες παραγωγής.

Τη σκηνή της Αγοράς του ANIMASYROS καταλαμβάνουν ξανά τα ιδιαίτερα επιτυχημένα Greek Animation Talks, όπου Έλληνες δημιουργοί μιλούν για το έργο τους, τις προκλήσεις της δημιουργικής διαδικασίας και μοιράζονται καλές πρακτικές. Τα Greek Animation Talks φέτος παρουσιάζει η ηθοποιός Αλίνα Κοτσοβούλου.

Συνεχίζονται ακόμη, για τέταρτη χρονιά, τα ιδιαίτερα επιτυχημένα Speed Dating Sessions powered by Enterprise Greece. Έλληνες δημιουργοί επιλέγονται από το ANIMASYROS για να συμμετάσχουν σε σύντομες συναντήσεις 20’ με διεθνούς φήμης παραγωγούς και καλλιτέχνες από την Ευρώπη και όλο τον κόσμο, να κάνουν pitch την ιδέα τους ή/και να μοιραστούν μαζί τους τις καλλιτεχνικές και επαγγελματικές τους αναζητήσεις, με σκοπό την εξεύρεση συμπαραγωγών ή και επαγγελματικών ευκαιριών στη διεθνή σκηνή ανιμέισον.

VR Lounge powered by EKKOMED

Για 4η συνεχόμενη χρονιά, στο πλαίσιο του ANIMASYROS, στο Πνευματικό Κέντρο Ερμούπολης στήνεται ένα εντυπωσιακό VR lounge, στο πλαίσιο του Προγράμματος Εξωστρέφειας του ΕΚΚΟΜΕΔ / AV Fusion. Στόχος του είναι να αναδείξει το εύρος των τεχνολογιών της Εκτεταμένης Πραγματικότητας (XR) και να δείξει τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει η τέχνη του ανιμέισον στην ανάπτυξη διαδραστικών εμπειριών και immersive ταινιών, μέσα από διαδραστικά εργαστήρια, βραβευμένες ταινίες εικονικής πραγματικότητας και, για πρώτη φορά φέτος, την παρουσίαση παιχνιδιών VR. Το VR lounge επιμελείται ο κινηματογραφιστής, animator και ερευνητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Δρ. Δημήτρης Δεληνικόλας, σε συνεργασία με τον Γιώργο Ζεστανάκη, animator, παραγωγό και game designer.

Εκπαιδευτικά εργαστήρια

Τα εκπαιδευτικά εργαστήρια, ένας από τους βασικούς πυλώνες του ANIMASYROS, αντλούν φέτος έμπνευση από την κεντρική θεματική του Φεστιβάλ, «200 χρόνια Ερμούπολη». Παιδιά, έφηβοι, ενήλικες, άτομα με αναπηρίες, αλλά και οι αγαπημένοι μας «βετεράνοι» (άτομα τρίτης ηλικίας), θα δώσουν ζωή στις ιστορίες της Ερμούπολης, θα ανακαλύψουν τις κρυμμένες γωνιές της μέσα από παλιές φωτογραφίες και αρχειακό υλικό, θα δημιουργήσουν τους δικούς τους ήρωες και θα ταξιδέψουν στα 200 χρόνια της πόλης μέσα από τη μαγεία του ανιμέισον. Τα εργαστήρια θα υλοποιηθούν από τους αγαπημένους εκπαιδευτές του ANIMASYROS, Μαργαρίτα Σιμοπούλου, Έλενα Παυλάκη, Αγησίλαο Ρόμπολα, Άννα Οικονόμου, Thomas Künstler και Μάνο Μαστοράκη, καθώς και από διακεκριμένους καλλιτέχνες και επαγγελματίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως οι συνιδρυτές του Studio 9, Joseph Conevey και John O'Connell από την Ιρλανδία, ο Coke Riobóo Cortes από την Ισπανία, οι καθηγήτριες του Deree - The American College of Greece, Αλίκη Κακουλίδου και Μαρίνα Εμμανουήλ, και τις Έλενα Παπαλάμπρου και Elvira Forte, την ομάδα του χώρου «Εμπειρία Ευρώπη» του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα.

Η συμμετοχή σε όλα τα εργαστήρια είναι δωρεάν.

Τα εργαστήρια για άτομα με αναπηρίες, που υλοποιούνται σε συνεργασία με το ΚΔΑΠ ΑμεΑ Δήμου Σύρου – Ερμούπολης και το Ειδικό Σχολείο, πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση.

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τα εργαστήρια εδώ.

Παράλληλες εκδηλώσεις - Τα highlights

Το πλούσιο πρόγραμμα του ANIMASYROS 2026 περιλαμβάνει και πολλές παράλληλες εκδηλώσεις, συζητήσεις, networking events και πάρτι:

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, 19:00 – 20:00 | Πνευματικό Κέντρο Ερμούπολης

Εκδήλωση του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα |

Ο Ευρωπαϊκός Κινηματογράφος στο επίκεντρο – Μία συζήτηση για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου & το Βραβείο LUX

Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο σημαντικοί θεσμοί του ευρωπαϊκού κινηματογράφου: τα Βραβεία Κοινού LUX, πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το δίκτυο Europa Cinemas, και τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου, που πραγματοποιούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με πρωτοβουλία του ΕΚΚΟΜΕΔ, τον Ιανουάριο του 2027. H συζήτηση εξετάζει πώς θεσμοί όπως τα ευρωπαϊκά κινηματογραφικά βραβεία μπορούν να λειτουργήσουν ως καταλύτες για ένα πιο εξωστρεφές, πολυφωνικό και προσβάσιμο ευρωπαϊκό οπτικοακουστικό τοπίο. Πώς μπορούν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί,οι εθνικοί φορείς και οι δημιουργοί να συνεργαστούν ώστε οι ευρωπαϊκές ιστορίες να ταξιδεύουν, να συναντούν νέα κοινά και να αποκτούν μεγαλύτερη απήχηση. Συμμετέχουν η Ελβίρα Φόρτε, Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, η Ειρήνη Ανδριοπούλου, Επικεφαλής της Μονάδας Εκπαίδευσης και Κληρονομιάς, Γενική Διεύθυνση Ελληνικού Κινηματογράφου, ΕΚΚΟΜΕΔ και η Kerdi Oengo, παραγωγός και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των European Animation Awards – Emile Awards. Συντονίζει η Μαρία Ανεστοπούλου, συνιδρύτρια και καλλιτεχνική διευθύντρια του ANIMASYROS.

Αμέσως μετά, θα ακολουθήσει δεξίωση του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα στην Αυλή του Θεάτρου Απόλλων.



Je t’ aime Syros | Έκθεση Φωτογραφίας του Frédéric Murarotto

Δευτέρα 21 έως Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, 10:00 – 13:00 & 16:00 – 00:00 | Θέατρο Απόλλων & διαφορετικές τοποθεσίες στην Ερμούπολη

Μια σειρά φωτογραφιών του Γάλλου φωτογράφου και κινηματογραφικού ρεπόρτερ Frédéric Murarotto, με έμπνευση τις Κυκλάδες. Συνδυάζοντας το χιούμορ και το ποιητικό παράλογο, οι εικόνες του Murarotto αποτυπώνουν στιγμιότυπα της ελληνικής καθημερινότητας που ταλαντεύονται ανάμεσα στην τρυφερότητα και την παιχνιδιάρικη παραδοξότητα. Χωρίς να επιδιώκει κάτι εξωτικό, η έκθεση προτείνει μια σύγχρονη και κινηματογραφική οπτική της «ελληνικότητας» που διαμορφώνεται από το φως, τις τελετουργίες και τις σκηνές του δρόμου.

Social events

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 22.30 | Pavone Syros - Ερμούπολη

Το πάρτι του ANIMASYROS 2025

Κάθε χρόνο, το μεγάλο πάρτι του ANIMASYROS αποτελεί talk of the town. Έτσι και φέτος, το Pavone Syros θα μετατραπεί στο απόλυτο hot spot. Τις μουσικές επιλέγει ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος, διευθυντής του Kosmos 93.6.



Χρήσιμες Πληροφορίες

*Η είσοδος είναι δωρεάν σε όλες τις προβολές ταινιών και στις συζητήσεις που διεξάγονται στο Θέατρο Απόλλων και στο Επιμελητήριο Κυκλάδων (Αίθουσα Βαλμά). Τηρείται σειρά προτεραιότητας.

*Η είσοδος στις δράσεις της Αγοράς στο Πνευματικό Κέντρο Ερμούπολης γίνεται με ειδική διαπίστευση.

*Η είσοδος στην συζήτηση «Ο Ευρωπαϊκός Κινηματογράφος στο επίκεντρο» στο Πνευματικό Κέντρο Ερμούπολης είναι δωρεάν. Τηρείται σειρά προτεραιότητας.

*Η επίσημη έναρξη και η τελετή απονομής βραβείων του ANIMASYROS 2026 αναμεταδίδονται στο Διαδίκτυο. O σύνδεσμος είναι διαθέσιμος στον ιστότοπο www.animasyros.gr .

*Tο πωλητήριο του Φεστιβάλ βρίσκεται στο Θέατρο Απόλλων.

*To Café Hermoupolitan (χώρος συνάντησης) λειτουργεί στην Αυλή του Θεάτρου Απόλλων καθημερινά 16:00 – 23:00.

*Εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα σε ΑμεΑ στο Θέατρο Απόλλων και στη Συνεδριακή Αίθουσα Επιμελητηρίου Κυκλάδων (Αίθουσα Βαλμά).

*Οι προβολές του Φεστιβάλ, εκτός εάν υπάρχει ειδική σήμανση (Κατάλληλο για όλους), προτείνονται για άτομα ηλικίας 15+.

*Οι εργασίες και οι παρουσιάσεις της Αγοράς πραγματοποιούνται στα Αγγλικά.

Την οπτική ταυτότητα της φετινής διοργάνωσης έχει σχεδιάσει ο Πέτρος Χριστούλιας, ενώ το επίσημο trailer υπογράφει το βραβευμένο studio Synthesee.

Περισσότερες πληροφορίες: www.animasyros.gr