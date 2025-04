Από το Netflix στην Ελλάδα, ο Ισλανδός stand-up κωμικός Ari Eldjárn

Ως ο μεγαλύτερος stand-up κωμικός της Ισλανδίας και ο πρώτος σταρ της χώρας στο Netflix, ο Ari εξερευνά τις ιδιορρυθμίες της σκανδιναβικής ζωής μέσα από τα αιχμηρά αστεία, τις μιμήσεις και το έντονο παρατηρητικό χιούμορ του.

Ανακαλύψτε γιατί υπάρχει μόνο ένας άνθρωπος για αυτή τη δουλειά, προσφέροντας κωμωδία με αποστολή να σας κάνει να δακρύσετε (από τα γέλια!). Όπως τον απολαύσατε στα stand-up comedy specials “Pardon My Icelandic” στο Netflix και “Mock the Week” στο BBC Two.

‘Hot Stuff from Iceland’ ★★★★The Scotsman

‘A smart, savvy comedian with a hugely assured set’ ★★★★Chortle

‘His jokes feel as fresh as mountain air… Eldjárn’s got a joke for every occasion. I can’t recommend this hugely enjoyable show highly enough.’★★★★1/2 Herald Sun

Πληροφορίες παράστασης:

ARI ELDJÁRN

FROM ICELAND WITH LOVE

Stand-up comedy παράσταση

Τετάρτη 21 Μαΐου

Οι πόρτες ανοίγουν στις 20:30



ARCH CLUB

Κωνσταντινουπόλεως 111, Γκάζι

Η παράσταση είναι στα αγγλικά

Age rating 14+



Εισιτήρια:

Early Bird: 25€ - Presale 30€

Front rows (limited): Early bird 35€ - Presale: 40€

Link προπώλησης εισιτηρίων:

ARI ELDJÁRN - FROM ICELAND WITH LOVE - 21/5 ARCH CLUB | Εισιτήρια online! | More.com





Προπώληση εισιτηρίων: more.com και στο δίκτυο καταστημάτων του.