ΔΕΘ: Συγκίνηση στη συναυλία αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη - Ποιοι συμμετείχαν

Μια συγκινητική συναυλία πραγματοποιήθηκε στην 89η ΔΕΘ ως αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη με την Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» και γνωστούς ερμηνευτές.

Ο Άγγελος Θεοδωράκης ερμήνευσε τα τραγούδια του αείμνηστου παππού του Μίκη Θεοδωράκη. Ο εγγονός του μεγάλου Έλληνα συνθέτη, που γεννήθηκε την ίδια ημέρα με τον Μίκη Θεοδωράκη στις 29 Ιουλίου συνεχίζει το έργο του.

«Είναι χαρά και συγκίνηση, όλο αυτό το καλοκαίρι με τις πολλές συναυλίες που δίνουμε, που γιορτάζονται τα 100 χρόνια από την γέννηση του παππού μου. Είναι κάτι το μοναδικό αυτό που συμβαίνει», δήλωσε ο ίδιος.

Η Σοφία Παπάζογλου με την Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» προκάλεσε ρίγη συγκίνησης, ερμηνεύοντας τα τραγούδια του αείμνηστου Έλληνα συνθέτη.

«Έχει αφήσει ένα τόσο μεγάλο και σπουδαίο έργο (ο Μίκης Θεοδωράκης) που οφείλουμε να το μεταλαμπαδεύσουμε στις νεότερες γενιές. Το αγαπάμε, είναι διαχρονικό, είναι η Ελλάδα», τόνισε η ερμηνεύτρια.

Η Ρίτα Αντωνοπούλου «πήρε την σκυτάλη» ανεβαίνοντας στην σκηνή και μαγεύοντας με την φωνή της το κοινό. Ερμηνεύοντας σημαντικά τραγούδια του αξιομνημόνευτου συνθέτη.

«Πάντα όταν κάνουμε Θεοδωράκη για μένα είναι πολύ μεγάλη συγκίνηση και τιμή», αναφέρει η ίδια σε δήλωσή της.

Στην ανεπανάληπτη αυτή συναυλία το παρόν έδωσε και ο μοναδικός Δημήτρης Μπάσης, που ανέβηκε τελευταίος στην σκηνή και οι θεατές αποθέωσαν την ερμηνεία του, συμμετέχοντας σε κάθε στίχο.

Η Θεσσαλονίκη γέμισε με τα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη σε μια μοναδική συναυλία στην 89η ΔΕΘ, γιορτάζοντας τα 100 χρόνια από την ίδρυση της διοργάνωσης μαζί με τα γενέθλια του σπουδαίου συνθέτη και τραγουδοποιού.

Ο Μίκης Θεοδωράκης βραβεύτηκε ενώ ήταν στη ζωή απ’ την διοίκηση της διεθνούς έκθεσης, το 2015.