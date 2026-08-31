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Dub Inc live in Athens!

Η αγαπημένη reggae μπάντα του ελληνικού κοινού επιστρέφει στην Αθήνα!

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Οι Dub Inc είναι αναμφισβήτητα το πιο εμβληματικό συγκρότημα της «made in France» reggae. Μέσα από τις ζωντανές εμφανίσεις τους, οι άλλοτε "Dub Incorporation" έχουν καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια ως πρωτοπόροι της γαλλικής σκηνής, φέρνοντας πάντα φρέσκο ήχο σε κάθε τους επίσκεψη στη χώρα μας.

Η «συνταγή» τους, που συνδυάζει μοναδικές μελωδίες και ειλικρινείς στίχους για τον άνθρωπο, τους επέτρεψε να εξάγουν τη μουσική τους πέρα από τα σύνορα (Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες, Πορτογαλία, Ελλάδα, Αλγερία, Ινδία, Αυστραλία...) και να συνεργαστούν με καλλιτέχνες διεθνούς εμβέλειας, όπως οι Tiken Jah Fakoly, David Hinds και Alborosie.

Κινούμενοι ανάμεσα σε reggae, dancehall, kabyle και world music, το συγκρότημα καθοδηγείται από τις φωνές των Bouchkour και Komlan, με στυλ τόσο διαφορετικά όσο και συμπληρωματικά. Είτε τραγουδούν στα γαλλικά, στα αγγλικά ή στα καμπυλικά, το μήνυμα είναι καθολικό: η σημασία και η ανάδειξη της πολυ-πολιτισμικότητας. Και η ενέργειά τους επί σκηνής κάνει τα υπόλοιπα!

Βρείτε περισσότερα για τους Dub Inc:

Facebook: https://www.facebook.com/dubinc

Instagram: https://www.instagram.com/dubincofficial

YouTube: https://www.youtube.com/user/Dubincofficial

Website: https://www.dub-inc.com

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