«Εν λευκώ»: Η αίθουσα τέχνης έκφραση – Γιάννα Γραμματοπούλου παρουσιάζει την ατομική έκθεση της Βαρβάρας Μαυρακάκη

Στη νέα της ατομική έκθεση, η Βαρβάρα Μαυρακάκη παρουσιάζει ένα εκτενές σώμα πρόσφατης και νέας δουλειάς καθιστώντας τις επιφάνειες πεδίο εγγραφής εμπειρίας. Με βασικό υλικό τη χαρτοταινία, η καλλιτέχνις συνθέτει ανάγλυφες δομές μέσω επαναλαμβανόμενων επεμβάσεων, δημιουργώντας μορφές που προκύπτουν σταδιακά και σχεδόν οργανικά.

Η πρακτική της Μαυρακάκη με τα διαφανή και εύθραυστα στοιχεία της, εστιάζει σε μια πειθαρχημένη επανάληψη που παραπέμπει σε διαλογισμό. Κάθε χειρονομία εντάσσεται σε ένα σύστημα μέτρησης και συγκέντρωσης. Σημάδια και σύμβολα οργανώνουν τον χώρο, ενεργοποιώντας μια ιδιότυπη επιτελεστικότητα. Οι μορφές αναδύονται μέσα από επικαλύψεις, πιέσεις και μετατοπίσεις, διατηρώντας έντονα την αίσθηση ανθρώπινης παρουσίας.

Στο έργα επανέρχονται μνημονικές εικόνες: δέντρα σε διαφορετικά τοπία, χειμερινά περιβάλλοντα, ίχνη διαδρομών, κοσμήματα. Οι αναφορές αυτές εμφανίζονται ως εγγραφές του ασυνειδήτου που συνομιλούν διακριτικά με τον θεατή. Παράλληλα, η ανθρώπινη μορφή εμφανίζεται ως αποτύπωμα και ως κατάλοιπο επαφής.

Κάτι από την επιμονή της φροντίδας διαπερνά το σύνολο των έργων. Τα ίχνη διατηρούν μια αίσθηση εγγύτητας που παραμένει αδιευκρίνιστη. Εκεί, η αγάπη εμφανίζεται ως υφέρπουσα αντήχηση.

Η έκθεση εν λευκώ διαμορφώνει ένα περιβάλλον συγκέντρωσης. Τα έργα διατηρούν μια ανοιχτή σχέση με ένα βίωμα που εξελίσσεται διαρκώς. Κάθε σύνθεση αποτελεί πεδίο παρατήρησης και ενδοσκόπησης, διατηρώντας ενεργό έναν ρυθμό που δεν εξαντλείται.

Εγκαίνια: Πέμπτη 14 Μαΐου, 19:00 – 22:00

Επιμέλεια: Κώστας Πράπογλου



Διάρκεια έκθεσης: 14 Μαΐου - 6 Ιουνίου 2026

Αίθουσα τέχνης έκφραση – Γιάννα Γραμματοπούλου

Βαλαωρίτου 9α Αθήνα