Ένα απρόσμενο φεστιβάλ έρχεται στην Αίγινα χωρίς wristbands και εισιτήρια

Η Οn Board παρουσιάζει για πρώτη φορά το Paradiso Festival, ένα φεστιβάλ με ειδικά σχεδιασμένα dj set, που θα διεξαχθεί στο ειδυλλιακό νησί της Αίγινας, στις 7 και 8 Ιουνίου.

Ένα νέο φεστιβάλ πάνω στη σκηνή της χορευτικής μουσικής, που ξεκίνησε ως μια ιδέα του dj και ραδιοφωνικού παραγωγού Χρήστου Αγγελόπουλου και φέρει τη δική του προσωπική ταυτότητα.

Ένα μουσικό διήμερο χωρίς main stage, χωρίς wristbands και χωρίς εισιτήριο, με μερικούς από τους πιο ενδιαφέροντες dj της χώρας σε dj set ειδικά προσαρμοσμένα στο ύφος του Φεστιβάλ. «Η ιδέα πίσω από την Αίγινα και αυτήν την πρώτη εκδοχή ήταν να μαζευτούμε φίλοι που τυχαίνει να είμαστε και συνεργάτες, σε ένα νησί που είναι το δεύτερο σπίτι μου», αναφέρει ο διοργανωτής Χρήστος Αγγελόπουλος.

Το όραμα για το project έχει γεννηθεί εδώ και καιρό και έρχεται να πάρει σάρκα και οστά σε έναν προορισμό με τον οποίον συνδέεται χρόνια. «Το Paradiso υπάρχει σαν ιδέα απο το 2019, μεσολάβησαν πανδημία, καραντίνες και μία σειρά από περίεργα πράγματα για να φτάσουμε στη φετινή εκδοχή του».

Ο dj και ραδιοφωνικός παραγωγός Χρήστος Αγγελόπουλος.

«Διοργανώτρια είναι η εταιρεία μου, η On Board και το Φεστιβάλ είναι ένα πάρα πολύ προσωπικό project, με την έννοια ότι κινείται γύρω από 3 κύριους άξονες: τη μουσική, τη γαστρονομία και τα βιβλία. Και τα 3 αυτά υπάρχουν πολύ έντονα μέσα στην καθημερινότητά μου και το Paradiso αποτελεί ένα όχημα για να το εκφράσω».

Τι θα συμβεί εκείνο το διήμερο; Το Σάββατο 7/6 από τις 21:30, τα wonderkids της local χορευτικής σκηνής, οι Street Outdoors, μαζί με τον ιδιοκτήτη της On Board Christian Disko, θα ανοίξουν μαζί το Φεστιβάλ στο Inn On The Beach.

Την Κυριακή 8/6 η παραλία του Σαρπά μετατρέπεται σε Paradiso Festival stage, με ένα line up που επιμελείται η δημιουργική ομάδα Needless και τους Disco Inferno (Chevy & Christian Disko) και DiscoJuice στο booth, ενω το βράδυ, σε ένα από τα πιο όμορφα bar της χώρας, τα Περδικιώτικα, ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος κλείνει το διήμερο με το δημοφιλές The Old School 80s reunion party του.

Όπως μας λέει ο Χρήστος Αγγελόπουλος, για την πρώτη αυτή εκδοχή του φεστιβάλ στην Αίγινα, το focus είναι στη μουσική, ενώ στην χειμερινή εκδοχή του Φεστιβάλ, θα μπουν και θα υπάρχουν και οι άλλοι δύο άξονες του project.

«Το Φεστιβάλ δεν θα είναι rave, περιέχει τη μουσική, αλλά προτείνει έναν πιο «ενήλικο» τρόπο ψυχαγωγίας, το λέμε μεταξύ μας greek balearic και μου αρέσει πολύ σαν όρος (τόσο μου αρέσει που έχει γίνει από τα χαρακτηριστικά χάσταγκ του Φεστιβάλ). Μας αρέσει πολύ ο Dj Harvey, o Palms Trax, ο Larry Levan και ο Andrew Weatherall, οπότε δε φοβόμαστε να ρίξουμε τα bpm, δε θέλουμε να παίζουμε δύο μέρες σερί γρήγορη club μουσική».

Αναλυτικό πρόγραμμα:

Σάββατο 7 Ιουνίου

21:30 - 03:00 Inn On the Beach

Street Outdoors

Christian Disko

Κυριακή 8 Ιουνίου

14:00 - 20:00 Sarpas Beach

Disco Inferno

DiscoJuice

22:00 - 03:00 Perdikiotika

Dimitris Papaspyropoulos

Ένα Φεστιβάλ, δύο μέρες, τρία μοναδικά event, όλα με ελεύθερη είσοδο και την υποστήριξη των Budweiser, Tito's Vodka, Disaronno & Disaronno Velvet, FiveTwenty, Saronic Ferries, Best 92,6, We Love Aegina

Facebook Event : https://www.facebook.com/events/1231269408731198