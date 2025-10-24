Γιώργος Παπαγεωργίου και Polkar για μια βραδιά στο ΚΥΤΤΑΡΟ Live Stage

Ο Γιώργος Παπαγεωργίου και οι Polkar έρχονται για μια βραδιά στο ΚΥΤΤΑΡΟ Live Stage.

Την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου στο Κύτταρο δεν υπάρχει καμία περίπτωση να χορέψω σαν κατσίκι.

Δεν πρόκειται να τραγουδήσω καψουροτράγουδα.

Δεν θα ξαναβάλω στρας.

Δεν θα ξαναπετάξω σουτιέν - το υπόσχομαι- και κανενός είδους εσώρουχο εκτός αν κάποιος δεν αντέχει χωρίς αυτό το δρώμενο.

Δεν θα πω ακυκλοφόρητα τραγούδια από το νέο μας album που θα κυκλοφορήσει από τη Sony Music.

Όχι, δεν θα κάνω ψεύτικους γάμους στις φετινές μου συναυλίες.

Δεν θα σε ξαναξενυχτήσω.

Δεν θα πούμε κουτσομπολιά από σκηνής.

Γενικά θα περάσουμε απλά, λιτά, εντός πλαισίου.

Το πολύ πολύ στο τσακίρ κέφι να κάνω όλα τα παραπάνω.

Οι Polkar είναι:

Γιώργος Παπαγεωργίου (φωνή, γιουκαλίλι)

Γιάννης Κυρατσός (κιθάρες)

Γιώργος Αβραμίδης (τρομπέτα)

Γιάννης Μπέλλος (μπάσο)

Αλέξης Αρχοντής (τύμπανα)

Τάσος Κορκόβελος (πλήκτρα, programming)

Info:

Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025

Κύτταρο: Ηπείρου 48 και Αχαρνών

Πόρτες: 21:30

Έναρξη:22:30

Εισιτήριο: 13€ (προπώληση) 15€ (ταμείο)

Πληροφορίες - Κρατήσεις Θέσεων

210 8224134 – 697 764 1373 & info@kyttarolive.gr

Προπώληση εισιτηρίων: More.com

