Γιώργος Παπαγεωργίου και Polkar σε μια Χριστουγεννιάτικη εμφάνιση την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου

Ο Γιώργος Παπαγεωργίου και οι Polkar σε μια Χριστουγεννιάτικη εμφάνιση την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου στον Σταυρό του Νότου Club.

Ο Γιώργος Παπαγεωργίου και οι Polkar σε μια Χριστουγεννιάτικη εμφάνιση - Το Τσακίρ Κέφι - την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου, ανήμερα Χριστούγεννα, στον Σταυρό του Νότου Club. 

Δεν πρόκειται να τραγουδήσω καψουροτράγουδα.
Δεν θα ξαναβάλω στρας.
Δεν θα ξαναπετάξω σουτιέν - το υπόσχομαι- και κανενός είδους εσώρουχο εκτός αν κάποιος δεν αντέχει χωρίς αυτό το δρώμενο.

Δεν θα πω ακυκλοφόρητα τραγούδια από το νέο μας album που θα κυκλοφορήσει από τη Sony Music.

Όχι, δεν θα κάνω ψεύτικους γάμους στις φετινές μου συναυλίες.
Δεν θα σε ξαναξενυχτήσω.

Δεν θα πούμε κουτσομπολιά από σκηνής.

Γενικά θα περάσουμε απλά, λιτά, εντός πλαισίου.

Το πολύ πολύ στο τσακίρ κέφι να κάνω όλα τα παραπάνω!

Οι Polkar είναι:

  • Γιώργος Παπαγεωργίου (φωνή, γιουκαλίλι)
  • Γιάννης Κυρατσός (κιθάρες)
  • Γιώργος Αβραμίδης (τρομπέτα)
  • Γιάννης Μπέλλος (μπάσο)
  • Αλέξης Αρχοντής (τύμπανα)
  • Τάσος Κορκόβελος (πλήκτρα, programming)

INFO:

Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου
Εισιτήριο ορθίων: 15€ (αφορά στην είσοδο στον χώρο)
Ώρα Έναρξης: 22.30
*Προπώληση εισιτηρίων στο more.com

**Πώληση εισιτηρίων θέασης την ίδια μέρα στο ταμείο του καταστήματος .
***Για κράτηση θέσης καθημένου σε τραπέζι επικοινωνείτε στο τηλ. 210-9226975

