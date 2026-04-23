H Lou is στην Αγγλικανική εκκλησία Αγίου Παύλου την Πέμπτη 30 Απριλίου

Μια συναυλία σαν προσευχή. Η Lou is (Λουίζα Σοφιανοπούλου) με τα τραγούδια της και δύο αγαπημένους συνεργάτες έρχεται την Πέμπτη 30 Απριλίου στην πανέμορφη εκκλησία του Αγίου Παύλου για μια βραδιά τρυφερή με πρωταγωνιστή τη μουσική και τις συγκινήσεις που προκαλεί.

Επιθυμία της είναι με αφαιρετικές ενορχηστρώσεις, μελωδικούς ήχους και το καθηλωτικό περιβάλλον της εκκλησίας να δημιουργηθεί μια ατμόσφαιρα σύνδεσης, κατανόησης και εσωτερικής ειρήνης κόντρα στην βίαιη πραγματικότητα και τον καθημερινό θόρυβο της εποχής μας.

Η ανάγκη να έρθουμε κοντά και να αφήσουμε τον εαυτό μας να υπάρξει με μάρτυρες τους γύρω μας, εκφράζεται ιδανικά μέσω της φωνής και των τραγουδιών.

Αυτό είναι και το νόημα που μεταφέρει με το νέο της τραγούδι τίτλο "Hell into Heaven". Πώς με την αγάπη και τη σύνδεση μπορούμε να βρούμε την ομορφιά, τον « Παράδεισο», μέσα μας.

Μαζί της οι μουσικοί Ηλίας Καλούδης (πλήκτρα) και Αλέκος Βουλγαράκης (κιθάρες).

Αγγλικανική Εκκλησία Αγ Παύλου

Πέμπτη 30 Απριλίου

Ώρα έναρξης: 20.30

Τιμή εισιτηρίου: 15€

Προπώληση εισιτηρίων: more.com

