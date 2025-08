Off The Hook Festival 2025: H ραπ κουλτούρα επιστρέφει στο ΟΑΚΑ πιο δυναμικά από ποτέ

Το φεστιβάλ-θεσμός της urban μουσικής σκηνής επιστρέφει για ακόμη μια χρονιά, αυτή τη φορά πιο δυνατό, πιο τολμηρό και πιο... off the hook. Το ΟΑΚΑ γεμίζει ξανά beats και ενέργεια, καθώς το Off The Hook Festival 2025 φέρνει στην καρδιά της Αθήνας κορυφαίους καλλιτέχνες από Ελλάδα και εξωτερικό για ένα διήμερο που δεν πρέπει να χάσεις.

Τι περιλαμβάνει το φετινό φεστιβάλ:

2 stages

12 ώρες non-stop μουσικής καθημερινά

Εκρηκτικά live acts

Διαδραστικά side activities

Χορταστικά merchandise stands

Αυθεντική φεστιβαλική εμπειρία σε κάθε γωνιά του ΟΑΚΑ

Το Off The Hook αποτελεί πλέον το ετήσιο ραντεβού της ελληνικής rap κοινότητας, αλλά και σημείο συνάντησης κάθε φίλου της urban κουλτούρας που ψάχνει κάτι αυθεντικό και ξεχωριστό.

Τα πρώτα ονόματα που έχουν ήδη ανακοινωθεί:

Morad (Ισπανία)

M Huncho (Ηνωμένο Βασίλειο)

Bloody Hawk

Dani Gambino

Μικρός Κλέφτης x Hatemost x V!

Εθισμός

Jeru The Damaja

Νέγρος του Μοριά

Κάτοχος

Stolen Mic & DJ Burn One

Aeon

Lunar

Και έπεται συνέχεια – γιατί το πλήρες line-up αναμένεται να ανεβάσει ακόμη περισσότερο τον πήχη.

Εισιτήρια:

Η προπώληση έχει ήδη ξεκινήσει στο www.offthehook.gr

Παροχές VIP εισιτηρίων:

Fast lane είσοδος στο φεστιβάλ από ξεχωριστή είσοδο

Πρόσβαση σε υπερυψωμένο VIP deck με private WC και bar

Gift box με exclusive festival merchandise

Αναμνηστικό πασάκι και poster του φεστιβάλ

Αν θέλεις να ζήσεις τη full Off The Hook εμπειρία, η VIP επιλογή είναι μονόδρομος.

Μείνε συντονισμένος:

