Το χριστουγεννιάτικο bazaar της Ομάδας Εθελοντισμού «Στήριξη» στις 21 και 22 Νοεμβρίου

Η Ομάδα Εθελοντισμού «Στήριξη» σας προσκαλεί στο Χριστουγεννιάτικο bazaar της, την Παρασκευή 21 και το Σάββατο 22 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο Electra Palace, Ναυάρχου Νικοδήμου 18-20, στην Πλάκα. Ανακαλύψτε χειροποίητες δημιουργίες, σπιτικές λιχουδιές, έργα τέχνης, διακοσμητικά αντικείμενα, μοναδικά αξεσουάρ, βιβλία.

Τα έσοδα θα διατεθούν για τις ανάγκες άπορων πολύτεκνων οικογενειών, τις οποίες έχει υποδείξει το Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ).

Οι εθελοντές της Ομάδας προμηθεύουν τις οικογένειες με είδη πρώτης ανάγκης, όπως τρόφιμα, καθαριστικά, ρούχα, παπούτσια, παιχνίδια, βιβλία κ.ά. Παράλληλα, εξασφαλίζουν ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη με τη συνδρομή εθελοντών γιατρών και βοηθούν τέσσερα Ειδικά Σχολεία του Παγκρατίου.

Είσοδος δωρεάν

Electra Palace Athens, Νικοδήμου 18-20, Πλάκα (Μετρό Σύνταγμα).