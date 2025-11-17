Μενού

Το χριστουγεννιάτικο bazaar της Ομάδας Εθελοντισμού «Στήριξη» στις 21 και 22 Νοεμβρίου

Η Ομάδα Εθελοντισμού «Στήριξη» σας προσκαλεί στο Χριστουγεννιάτικο bazaar της Παρασκευή 21 και το Σάββατο 22 Νοεμβρίου

Reader symbol
Newsroom
stirixi
  • Α-
  • Α+

Η Ομάδα Εθελοντισμού «Στήριξη» σας προσκαλεί στο Χριστουγεννιάτικο bazaar της, την Παρασκευή 21 και το Σάββατο 22 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο Electra Palace, Ναυάρχου Νικοδήμου 18-20, στην Πλάκα. Ανακαλύψτε χειροποίητες δημιουργίες, σπιτικές λιχουδιές, έργα τέχνης, διακοσμητικά αντικείμενα, μοναδικά αξεσουάρ, βιβλία.

Τα έσοδα θα διατεθούν για τις ανάγκες άπορων πολύτεκνων οικογενειών, τις οποίες έχει υποδείξει το Κέντρο Υποδοχής &amp; Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ).
Οι εθελοντές της Ομάδας προμηθεύουν τις οικογένειες με είδη πρώτης ανάγκης, όπως τρόφιμα, καθαριστικά, ρούχα, παπούτσια, παιχνίδια, βιβλία κ.ά. Παράλληλα, εξασφαλίζουν ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη με τη συνδρομή εθελοντών γιατρών και βοηθούν τέσσερα Ειδικά Σχολεία του Παγκρατίου.

Είσοδος δωρεάν

Electra Palace Athens, Νικοδήμου 18-20, Πλάκα (Μετρό Σύνταγμα).

bazaar

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

EVENTS