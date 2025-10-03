Η Ειρήνη Αχιλλέως στο Reader: «Το urban έχει γίνει pop culture»

Πόσο καιρό πριν χρειάζεται να ξεκινήσει η προετοιμασία για ένα event τέτοιας κλίμακας;



Ξεκινήσαμε σχεδόν αμέσως μετά το τέλος του προηγούμενου – πέρυσι τον Νοέμβριο ήμασταν σε απίστευτο high και ανυπομονούσαμε ήδη για το επόμενο. Ρεαλιστικά, τα meetings τα αρχίσαμε τον Δεκέμβριο, αλλά η πραγματικά έντονη δουλειά ξεκίνησε τον Μάιο. Γενικά, χρειάζεται πάρα πολλή προετοιμασία. Είναι event των λεπτομερειών, γιατί στην ουσία τρέχουμε 15 events σε ένα: με side events, live acts, after party, και κάθε booth να έχει το δικό του μικρό event. Αυτός είναι και ο λόγος που πήγε τόσο καλά πέρυσι, και γι’ αυτό πιστεύουμε ότι θα πάει εξίσου καλά και φέτος. Μαζεύεται ολόκληρη η πόλη σε έναν χώρο και γίνονται πάνω από 40 παράλληλες δράσεις.



Τι πιστεύετε ότι συνέβαλε περισσότερο στην επιτυχία της πρώτης διοργάνωσης του Sneakerness στην Αθήνα;



Ακριβώς αυτό που ανέφερα παραπάνω: φέρνουμε τους σωστούς ανθρώπους, στο σωστό μέρος, τη σωστή στιγμή – και απλά δημιουργείται κάτι μοναδικό. Όποιος το έζησε πέρυσι, ξέρει και θα έρθει ξανά και φέτος. Επίσης, γίνεται τεράστια διάδοση μέσω των social media: ο κόσμος μοιράζεται τα live, τα καταστήματα, όλες τις εμπειρίες – που είναι κάτι πρωτόγνωρο για χώρους όπως το Tae Kwon Do ή πέρυσι το παλαιό Αμαξοστάσιο. Τα νούμερα που είχαμε πέρυσι, τόσο στα social όσο και σε αυτά της φυσικής παρουσίας, ήταν εντυπωσιακά. Και φέτος στοχεύουμε να πάμε ακόμα παραπάνω.



Πώς επιλέγετε τα brands και τους δημιουργούς που συμμετέχουν;



Ξεκινάμε με τα cool καταστήματα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης - προσπαθούμε να επιλέξουμε μαγαζιά που αντιπροσωπεύουν την street κουλτούρα στο σύνολό της. Δηλαδή - είτε είναι sneaker boutique με exclusive luxury pieces και one of a kind items, είτε είναι το πιο hot και viral streetwear μαγαζί αυτή την στιγμή, ειτε ειναι sneaker customization που δεν βρίσκεις καπου αλλού - και μόνο online, είτε είναι τα brands των πολυαγαπημενων μας ραππερ. Ετσι και αλλιώς όλοι γνωριζονται - ολοι φερνουν τους φιλους τους - και ολοι οι φιλοι τους ειναι κουλ. Η κοινότητα της street κουλτούρας είναι και η καρδιά του Sneakerness.

Υπάρχουν σκέψεις για φεστιβάλ σε άλλες ελληνικές πόλεις από του χρόνου;



Έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο στα σκαριά.



Ποια είναι η φιλοσοφία πίσω από την επιλογή του Tae Kwon Do ως venue;



Πέρυσι, στο Αμαξοστάσιο, βγήκαμε οριακά με τον κόσμο. Πολλοί συνεργάτες μάς είπαν πως πρέπει να ανοίξουμε τα φτερά μας και να κάνουμε κάτι πιο μεγάλο. Έτσι πήραμε την απόφαση για το Tae Kwon Do, που μέχρι στιγμής μας έχει βγει εξαιρετικά – ακόμα και με την πρόκληση μια σχεδόν διπλάσιας σε όγκο παραγωγής. Αυτό σημαίνει περισσότερους συμμετέχοντες, περισσότερα activations. Παράλληλα, φιλοξενούμε και το 3ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τροχοσανίδας, που καταλαμβάνει τον πάνω χώρο και διοργανώνει το δικό του πρωτάθλημα. Γενικά, το έχουμε χωρίσει με τέτοιο τρόπο ώστε κάθε έκφραση της street κουλτούρας να βρει το “σπίτι” της μέσα στον ίδιο φιλόξενο χώρο του φεστιβάλ.



Πώς θα περιγράφατε τον Έλληνα sneakerhead του 2025; Παρατηρείτε διαφορές από άλλες ευρωπαϊκές αγορές;



Ο Έλληνας sneakerhead έχουμε δει και από το event ότι χωρίζεται σε πάρα πολλές μικρές κατηγορίες, και δεν μπαίνει σε συγκεκριμένα κουτάκια. Έχουμε τους “OG” που ξέρουν την ιστορία, είναι παθιασμένοι, και έρχονται για συλλεκτικά κομμάτια τα οποία τα βρίσκουν στις boutique μας. Υπάρχει και το πιο νεανικό κοινό, που έρχεται για το hype, τα collabs, να γνωρίσει ραπερ και το cool community της Αθήνας.

Ποια είναι η πιο εκρηκτική δράση που περιμένετε να ξεχωρίσει φέτος και να ενθουσιάσει το κοινό;



Έχουμε πολλές δράσεις καθημερινά, και όλο αυτό το σύνολο θα είναι η πραγματική μας «έκρηξη». Μας ενθουσιάζουν ιδιαίτερα οι μουσικές μας δράσεις: ξεκινάμε πολύ δυνατά την Παρασκευή με το Time Flies vinyl set, αφιερωμένο σε δύο εμβληματικά hip-hop albums (Travis Scott – Rodeo και A$AP Rocky – At. Long. Last. A$AP) που τρελαίνεται ο κόσμος να ακούσει. Το Σάββατο έχουμε hip-hop workshop με τον Άγγελο Πέτρου, που πέρυσι μάζεψε 200 άτομα να χορεύουν ταυτόχρονα. Ακολουθεί live από τον Kareem Kalokoh με απίστευτο κοινό και hype, ενώ την Κυριακή τη σκηνή καταλαμβάνουν ο Gxhan και ο Twelvee, οι πιο hot ανερχόμενοι ράπερ αυτή τη στιγμή. Πέρα από τη μουσική, πιστεύουμε πως και το μπάσκετ θα ξεχωρίσει φέτος: με συνεχόμενα challenges και τουρνουά 12 ομάδων, στις οποίες συμμετέχουν ακόμα και τα ίδια τα sneakerάδικα, θα ξεσηκώσει τόσο τους συμμετέχοντες όσο και το κοινό.

Ποια ήταν η πρόκληση και η δυσκολία στο να ενσωματώσετε τόσα διαφορετικά στοιχεία – από barber stations μέχρι F1 simulators – σε ένα ενιαίο urban concept;



Όλα αυτά τα στοιχεία που έχουμε στο Sneakerness είναι από μόνα τους street και urban, οπότε το ότι τα φέρνουμε όλα μαζί μάς φαίνεται το πιο σωστό. Θέλουμε να υπάρχει κάτι για όλους, μεγάλο και μικρό. Κάποιον που μόλις αρχίζει την συλλογή sneakers του, ένα og συλλέκτη, ή κάποιον που θέλει να έρθει να αράξει με την παρέα του και να ακούσει live, να φάει, να αγοράσει αξεσουάρ ή καπέλο με τον αγαπημένο του μπασκετμπολίστα. Το urban, ως concept, είναι πολυδιάστατο και συνεχώς μεταβαλλόμενο. Είναι tattoo, είναι street graffiti live, είναι graffiti stickers, custom sneakers, merch από ράπερ, resellers με Jordan Travis Scott και Corteiz, νέα ελληνικά streetwear brands, OG arcade παιχνίδια – και πάρα πολλά ακόμα. Κάθε φορά αλλάζει. Τώρα, για παράδειγμα, είναι και τα Labubu. Το urban έχει πια γίνει pop culture. Και σε αυτό ακριβώς στοχεύουμε: να δημιουργήσουμε ένα μοναδικό blend από όλα αυτά.

