Η Κρήτη ανεβαίνει στο Θέατρο Παλλάς: Μια μεγάλη γιορτή - αφιέρωμα στον Κώστα Μουντάκη

Μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη συγκίνηση, μνήμη και αυθεντική κρητική μουσική έρχεται να τιμήσει τον σπουδαίο συνθέτη και λυράρη Κώστα Μουντάκη, τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026 στο Θέατρο Παλλάς, στις 8.30 μ.μ.

Ο Κώστας Μουντάκης, γνωστός και ως «ο Μεγάλος Κρητικός», υπήρξε μια εμβληματική μορφή της ελληνικής μουσικής παράδοσης. Με το έργο και τη διδασκαλία του, συνέβαλε καθοριστικά στη διάδοση της γνήσιας κρητικής μουσικής τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Υπήρξε ένας εμπνευσμένος δάσκαλος που δίδαξε τον σεβασμό προς την παράδοση, αφήνοντας μια πολύτιμη παρακαταθήκη στις νεότερες γενιές τραγουδιστών και λυράρηδων της Κρήτης.

Οι σπουδαίες συνθέσεις του θα ζωντανέψουν επί σκηνής μέσα από τις φωνές και την παρουσία καταξιωμένων ερμηνευτών όπως ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Παντελής Θαλασσινός, ο Γρηγόρης Σαμόλης, ο Χαΐνης (Δημήτρης Αποστολάκης), η Μαρία Σουλτάτου, η Ανδριάνα Μπάμπαλη, ο Δημήτρης Βακάκης, ο Νίκος Στρατάκης, ο Ζαχάρης Σπυριδάκης, ο Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης και ο Νεκτάριος Κλωστράκης, οι οποίοι θα ενώσουν τις δυνάμεις τους σε μια μοναδική μουσική σύμπραξη.

Μαζί τους η Χορευτική Ομάδα του Λαογραφικού Συλλόγου «Δροσουλίτες».

Στην καλλιτεχνική διεύθυνση και ενορχήστρωση είναι ο Πάρις Περυσινάκης, η σκηνοθετική ματιά είναι του Αιμιλιανού Σταματάκη και η αφήγηση του ηθοποιού Μιχάλη Αεράκη. Όλοι μαζί συνθέτουν μια ολοκληρωμένη σκηνική εμπειρία υψηλής αισθητικής.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει ένα πλούσιο μουσικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή σημαντικών ερμηνευτών και δεξιοτεχνών μουσικών, μέσα από ένα απάνθισμα αγαπημένων τραγουδιών του που παραμένουν διαχρονικά: «Ο Πραματευτής», «Ο Αργαλειός», «Μεσοπέλαγα Αρμενίζω», «Δεν Θέλω Μέσα στην Καρδιά», «Έφτασε ο Πόνος στην Καρδιά», «Κατέχω πάω στο νερό», «Εζευγαρώσαν τα Πουλιά» και πολλά ακόμη.

Η εκδήλωση θα έχει και φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς μέρος των εσόδων θα διατεθεί για την ενίσχυση του Εργαστηρίου Ειδικής Αγωγής «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» καθώς και του Συλλόγου «Φίλοι Παιδόπολης Νεάπολης Λασιθίου».

Μια βραδιά αφιερωμένη στην παράδοση, τη μνήμη και τη δύναμη της κρητικής ψυχής – μια εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε.

Θέατρο Παλλάς: Κώστας Μουντάκης

Οι συντελεστές της παράστασης

Τα τραγούδια ερμηνεύουν (αλφαβητικά):

Δημήτρης Αποστολάκης (Χαΐνης)

Δημήτρης Βακάκης

Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης

Παντελής Θαλασσινός

Νεκτάριος Κλωστράκης

Ανδριάνα Μπάμπαλη

Μίλτος Πασχαλίδης

Γρηγόρης Σαμόλης

Μαρία Σουλτάτου

Ζαχάρης Σπυριδάκης

Νίκος Στρατάκης

Καλλιτεχνική Διεύθυνση – Ενορχήστρωση:

Πάρις Περυσινάκης

Αφηγητής:

Μιχάλης Αεράκης

Σκηνοθεσία:

Αιμιλιανός Σταματάκης

Συμμετέχει:

Η Χορευτική Ομάδα του Λαογραφικού Συλλόγου «Δροσουλίτες»

Παραγωγή: Cricos

