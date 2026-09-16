Η Μαρία Κουτσουρλή live στην παραλία την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου

Η Μαρία Κουτσουρλή μας προσκαλεί την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου για μία τελευταία βραδιά στην αγαπημένη της παραλία Μπάτης στο Παλαιό Φάληρο!
Μια βραδιά για όσα μας έφεραν κοντά αυτό το καλοκαίρι. Για τις ψάθες στην άμμο, τις μπίρες στο χέρι και για τα τραγούδια που έγιναν μια μεγάλη παρέα!
Την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, συναντιόμαστε στην παραλία για μία τελευταία φορά.
Φέρτε την παρέα σας ή ελάτε και μόνοι. Τα υπόλοιπα θα τα φτιάξουμε μαζί!
Στην κιθάρα ο Δημήτρης Στασινός. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
Μαρία Κουτσουρλή - Live at the beach
Παλαιό Φάληρο, Μπάτης
Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου
Ώρα έναρξης 20.00
Είσοδος ελεύθερη
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