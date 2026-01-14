Η Μαρία Κουτσουρλή στον Σταυρό του Νότου Club την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου

Η Μαρία Κουτσουρλή μας προσκαλεί την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου στον Σταυρό του Νότου club σε ένα μοναδικό live γεμάτο με αγαπημένα τραγούδια των 90s και 00s αλλά και επιτυχίες του σήμερα.

Όλα διασκευασμένα με φρέσκο και ατμοσφαιρικό ήχο από τον συνεργάτη της, ενορχηστρωτή και κιθαρίστα Δημήτρη Σιάμπο.

Παράλληλα μας παρουσιάζει τραγούδια από το πρώτο της προσωπικό album με τίτλο «Μια άλλη εκδοχή» καθώς και το καινούργιο της single με τίτλο «Φεύγω μακριά» σε στίχους του Πέτρου Βεντούρη και μουσική του Ivy Robins.

Παίζουν μαζί της οι μουσικοί Γιώργος Δράκος (ηλεκτρική και ακουστική κιθάρα), Νίκος Βλάχος (ηλεκτρικό μπάσο), Δημήτρης Μποσινάκος (τύμπανα) και Γιάννης Καφετζόπουλος (πλήκτρα). Την ηχοληψία επιμελείται ο Σάββας Καισαρίτης.

Η φωτογραφία της αφίσας είναι της Μαρίζας Καψαμπέλη ενώ το artwork της είναι του Χρήστου Κούρτογλου.

Λίγα λόγια για την Μαρία Κουτσουρλή

Η Μαρία μας συστήθηκε την περίοδο της πανδημίας με live μέσα από το σαλόνι του σπιτιού της και τραγουδούσε για εμάς, στο κανάλι της στο YouTube, «Ζωντανά απ’ το Σαλόνι».

Μας κέρδισε από την πρώτη στιγμή μέσα από τις υπέροχες διασκευές σε τραγούδια των Πορτοκάλογλου, Παυλίδη, Αρλέτας και άλλων που κυκλοφόρησε ψηφιακά αφήνοντας από νωρίς το αποτύπωμά της ως ερμηνεύτρια.

Το Φθινόπωρο του 2024 ήταν η στιγμή να μας παρουσιάσει το πρώτο της ολοκληρωμένο album με τίτλο «Μια άλλη εκδοχή». 8 ιστορίες, 8 μελωδίες, 8 διαφορετικές οπτικές που συνθέτουν το album και μας συστήνουν με ολοκληρωμένο πλέον τρόπο την νέα τραγουδίστρια, γεμάτη ταλέντο και φως, Μαρία Κουτσουρλή!

Μαρία Κουτσουρλή

Τους στίχους έχουν γράψει οι Πέτρος Βουντούρης (Είναι μια Στιγμή, Βιβλία σου, Νύχτες που δεν ανήκω, Σύνορα, Φως, Ανισότητες), Αφροδίτη Αποστόλου (Αυλή του Γκόραν) και Χρήστος Κούρτογλου (Θα σου κρυφτώ). Τις μουσικές έχουν συνθέσει οι Ivy Robins (Νύχτες που δεν ανήκω, Τα βιβλία σου, Σύνορα, Ανισότητες, Αυλή του Γκόραν), Χρήστος Κούρτογλου (Θα σου Κρυφτώ) και Μαρία Κουτσουρλή (Φως, Είναι Μια στιγμή).

Το καλοκαίρι του 2025 το «Ζωντανά απ’ το Σαλόνι» επέστρεψε παρουσιάζοντας αυτή τη φορά ζωντανά όλα τα τραγούδια της από τον πρώτο προσωπικό της δίσκο με τίτλο «Μια Άλλη Εκδοχή».

Ώρα έναρξης: 21:30

Ώρα προσέλευσης: 20:30

Προπώληση εισιτηρίων: more.com

Είσοδος: 12 ευρώ (αφορά στην είσοδο στον χώρο)

Σταυρός του Νότου (club): Φραντζή και Θαρύπου 35-37, Νέος Κόσμος

Τηλ. Kρατήσεων: 210 9226975