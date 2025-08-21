Η Σίφνος μέσα από την κεραμική της: Η έκθεση που πρέπει να δείτε φέτος στο κυκλαδίτικο νησί

Στον εκθεσιακό χώρο του Παλιού Σχολείου του Κάστρου, μας δίνουν ραντεβού στις 26 Αυγούστου για να δούμε με μια διαφορετική ματιά αυτό το μοναδικό νησί με την πλούσια καλλιτεχνική και κεραμική ιστορία, έναν τόπο που αποπνέει τέχνη και πολιτισμό.

Δώδεκα κεραμίστριες, η καθεμία με τη δικιά της μοναδική σύνδεση με τη Σίφνο, αναζήτησαν τι σημαίνει για αυτές το νησί, η ιστορία του, το καλοκαίρι, η θάλασσα και μας προτείνουν μια άλλη όψη του.

Η Αντιγόνη Πανταζή, ιδρύτρια και υπεύθυνη της ομάδας, δραστηριοποιείται στον χώρο της κεραμικής από το 1998. Έχοντας ολοκληρώσει τις σπουδές της στην Κεραμική Τέχνη στην Μ. Βρετανία στοχεύει να προβάλει την κεραμική με μια σύγχρονη ματιά. Με την ομάδα της οργανώνει σεμινάρια και εκθέσεις με πρόθεση να προάγει την εικαστική πλευρά της κεραμικής τέχνης.

Συμμετέχουσες Καλλιτέχνιδες: Καρίμαλη Ιωάννα, Λεβέντη Δήμητρα, Μιχοπούλου Κωνσταντίνα, Νερούτσου Φραντζέσκα, Ξενάκη Δέσποινα, Πανταζή Αντιγόνη, Παπαγεωργοπούλου Ευσταθία, Πελέκη Αγγελική, Πέρρου Άννα, Πολυχρονιάδη Στέλλα, Σταυροπούλου Μαρία, Χαλκίτη Ασημίνα.

Εγκαίνια: Τρίτη 26 Αυγούστου ώρα 19:00

Διάρκεια: 26-31 Αυγούστου

Ωράριο: 19:00 – 23:00

Διεύθυνση: Παλιό Σχολείο, Κάστρο Σίφνου

Είσοδος ελεύθερη