Live οικονομικής ενίσχυσης για τα δικαστικά έξοδα του Πάρι Ρούπου

Τον Σεπτέμβριο του 2025, ακροδεξιοί κύκλοι εξαπέλυσαν επίθεση στον stand-up κωμικό Πάρι Ρούπο μετά από αναρτημένο απόσπασμα βίντεο σατιρικής παράστασής του στο πλαίσιο του “Αντιφασιστικού Σεπτέμβρη” στα Λιπάσματα Δραπετσώνας.

Κύριος στόχος τους ήταν η απόλυσή του από την σταθερή και εξαρτημένη 5χρονη εργασία του ως δημιουργός περιεχομένου για την εταιρεία Pizza Fan.



Η εταιρεία συντάχθηκε με τις απόψεις και τον σκοπό των κύκλων αυτών και τον απέλυσε με δημόσια μάλιστα και στοχοποιητική, ως προς την επαγγελματική και προσωπική του υπόσταση, ανακοίνωση.

Δημιουργώντας έτσι ένα εργασιακό προηγούμενο που παραπέμπει σε εποχές δήλωσης φρονημάτων, λογοκρισίας, εργοδοτικής τρομοκρατίας και διώξης της ελευθερίας της προσωπικής και καλλιτεχνικής έκφρασης, και μάλιστα εκτός κύριας εργασίας.



Με αυτό τον τρόπο, η εταιρεία ενίσχυσε τις ύβρεις, τις απειλές ζωής, το διαδικτυακό λιντσάρισμα και την ηθική/επαγγελματική βλάβη που υπέστη ο επί χρόνια εργαζόμενός της, χωρίς να φροντίσει ούτε στιγμή για την προστασία του.



Ο δικαστικός αγώνας για αυτό το πρωτοφανές για την εποχή προσωπικό, κοινωνικό και εργατικό ζήτημα έχει ήδη ξεκινήσει και το δικαστήριο έχει οριστεί για την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026, με αίτημα την αναγνώριση της ακυρότητας της απόλυσης.



Τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026, φίλοι και συνάδελφοι καλλιτέχνες μουσικοί και κωμικοί, θα βρεθούν στο Gagarin205 (Λιοσίων 205, Αθήνα) για μια βραδιά έμπρακτης αλληλεγγύης, ενημέρωσης και οικονομικής ενίσχυσης για τα δικαστικά έξοδα αυτού του αγώνα.



Συμμετέχουν οι μουσικοί:



ΒΗΤΑ ΠΕΙΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ

IDRA KAYNE

ΚΟΙΝΟΙ ΘΝΗΤΟΙ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ

OTRA ROTA

RAIBO / ΤΟ ΣΦΑΛΜΑ

ΡΕΒΑΝΣ



και οι κωμικοί:

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ

ΘΩΜΑΣ ΖΑΜΠΡΑΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΖΑΡΑΛΙΚΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ ΜΠΑΪΜΑΚΟΣ

ΡΟΥΛΗ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΡΗΓΑΣ

ΠΑΡΙΣ ΡΟΥΠΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ



(θα ανακοινωθούν και άλλες συμμετοχές)



warm up & dj set: DJ GZAS (Rationalistas)



(Σημ.: Tα μουσικά σετ θα είναι σε “ακουστική” μορφή, όχι full band)



Με τη στήριξη του Συνδικάτου Επισιτισμού-Τουρισμού, του Σ.Ε.Η., του Συλλόγου Πολιτισμού «Παύλος Killah P Φύσσας» και άλλων συλλογικοτήτων.



Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου / Gagarin205

Ώρα έναρξης 20:00

Προπώληση / Εισιτήρια Ενίσχυσης: more.com

https://www.more.com/gr-el/tickets/music/live-allileggyis-gia-ton-pari-roupo/