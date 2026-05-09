Οι Metallica live στην Αθήνα: Ο ακραίος ήχος των 110 - 120 ντεσιμπέλ και οι ωτοασπίδες

Σε λίγες ώρες από τώρα, το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, δεν θα φιλοξενήσει απλώς μία συναυλία. Θα φιλοξενήσει μία συναυλία των Metallica. Μία οργανωμένη ηχητική επίθεση με riff, διπέταλα, και περίπου 80.000 ανθρώπους να ουρλιάζουν «Die, Die» στο Creeping Death λες και συμμετέχουν σε αρχαία τελετή εξορκισμού.

Οι Metallica επιστρέφουν στην Αθήνα μετά από 16 ολόκληρα χρόνια και μαζί τους επιστρέφει και το αιώνιο δίλημμα του σωστού metalhead: «Να φορέσω ωτοασπίδες ή θα με περάσουν για τουρίστα»;

Η απάντηση των ειδικών είναι σαφής: Να τις φορέσεις!

Έχει μετρηθεί και είναι αλήθεια πως στις συναυλίες των Metallica μπορούν να φτάσουν ακόμα και τα 120 ντεσιμπέλ αν κάποιος βρίσκεται κοντά στα ηχεία η στο snake pit!

Για να έχουμε μία εικόνα: Μία κανονική συνομιλία μεταξύ ανθρώπων πλησιάζει τα 60 ντεσιμπέλ, η κίνηση στο δρόμο τα 80 ντεσιμπέλ, η μοστοσικλέτα ή η εξαιρετικά δυνατή μουσική σε ένα κλάμπ 100, η σειρήνα ενός περιπολικού πολύ κοντά τα 120 ντεσιμπέλ!

Οι ειδικοί λένε πως στα 100 ντεσιμπέλ η συνιστώμενη ημερήσια έκθεση χωρίς προστασία είναι περίπου 15 λεπτά, ενώ στα 110 ντεσιμπέλ πέφτεί σε λιγότερο από ένα δίλεπτο!

Μια συναυλία των Metallica διαρκεί κάτι περισσότερο από δύο ώρες. Με απλά λόγια αν σταθείς μπροστά στα ηχεία των Metallica χωρίς προστασία, το αυτί σου περνά εμπειρία πιο ακραία και από το σόλο στο Master of Puppets.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η πολύωρη έκθεση σε τέτοια ένταση μπορεί να προκαλέσει βούισμα στα αυτά, προσωρινή απώλεια ακοής ή ακόμα και μόνιμες βλάβες.

Αυτό το μετά - συναυλιακό «τι είπες» που κρατά δύο μέρες δεν είναι παράσημο πολέμου. Είναι το σώμα σου που προσπαθεί να καταλάβει γιατί αποφάσισες να περάσεις δύο ώρες δίπλα σε ένα ηχητικό τσουνάμι.

Βέβαια, από την άλλη, κανείς δεν πάει σε συναυλία των Metallica για χαλαρή ακουστική εμπειρία τύπου jazz bar. Ο κόσμος πηγαίνει για να ακούσει το For Whom The Bell Tolls και να νιώσει ότι ανοίγουν οι πύλες της κόλασης. Πηγαίνει για να φωνάξει το «Exit light! Enter night» στο Enter Sandman μαζί με άλλες δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που έχουν ένα κοινό σκοπό: Να πάνε στο ΟΑΚΑ για να χάσουν τη φωνή τους. Ε, δεν είναι ανάγκη να χάσουν και την ακοή τους.

Η λύση, όπως λένε οι ειδικοί, είναι απλή. Μουσικές ωτοασπίδες! Ναι. Υπάρχουν και τέτοιες. Μειώνουν την ένταση κατά περίπου 10-15 ντεσιμπέλ χωρίς να καταστρέφουν τον ήχο.