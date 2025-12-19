Μυθικές Μεταμορφώσεις: Μια Χριστουγεννιάτικη Περιπέτεια ξεκινά στις γειτονιές της Αθήνας

Η ομάδα των «Μυθικών Μεταμορφώσεων» σας καλεί σε μια γιορτινή περιπέτεια που φέρνει την μαγεία, την θαλπωρή, τις μυρωδιές και την ατμόσφαιρα των Χριστουγέννων.

“Φαντάζεσαι να άνοιγες ένα παραμύθι και να ήταν όλες του οι σελίδες κενές;”

Η Σάντυ και η Κατερίνα ετοιμάζονται να αφηγηθούν ένα παραμύθι. Όμως ανοίγοντας το βιβλίο όλες οι σελίδες του είναι κενές...

Το μόνο που βρίσκουν ανάμεσα στις σελίδες του, είναι ένας γρίφος ο οποίος γίνεται η αφορμή για ένα ταξίδι στο χρόνο.

“Φαντάζεσαι να έπρεπε να φτιάξεις την ιστορία των Χριστουγέννων ταξιδεύοντας στον χρόνο;”

Μπαίνουν στην χρονομηχανή τους και ταξιδεύουν σε διάφορους τόπους, από την Αρχαία Ελλάδα στην Βηθλεέμ, και από τα πρώτα κάλαντα του κόσμου στην σημερινή γιορτινή Αθήνα. Με βοηθούς τα παιδιά συλλέγουν στοιχεία από τον κάθε σταθμό, στην προσπάθεια τους να λύσουν τον γρίφο. Η χρονομηχανή όμως κόλλησε!

Mια διαδραστική θεατρική παράσταση γεμάτη ήχους και μουσική για παιδιά όλων των ηλικιών, με θέμα την περιπλάνηση στα χρονικά των Χριστουγέννων. «Δυο φίλες-φίλες καρδιοφίλες ταξιδεύουν στον χρόνο, προκειμένου να βρουν την ουσία των χριστουγεννιάτικων γιορτών.»

Πρώτη παράσταση: Τετράγωνο artspace στην Αγία Παρασκευή, Σάββατο 20.12.2025 στις 11:00

*Η παράσταση θα παρουσιαστεί και με την μορφή μουσικοθεατρικών βιωματικών εργαστηρίων σε επιλεγμένους χώρους.

Λίγα λόγια για την ομάδα…

Μια φορά κι έναν καιρό, ήταν η Κατερίνα και η Σάντυ, δυο φίλες, φίλες καρδιοφίλες. Ζούσαν σε μια γκρίζα γειτονιά, όπου οι άνθρωποι δεν ήταν ούτε χαρούμενοι ούτε θλιμμένοι, δεν αγκαλιάζονταν και δεν κοιτάζονταν ποτέ. Κάθε μέρα το πρωί μόλις ξυπνούσαν, τα κορίτσια πήγαιναν κρυφά στην αποθήκη.

Εκεί, βρισκόταν μια παλιά σκουριασμένη χρονομηχανή. Από καιρό την είχαν επισκευάσει, την έβαζαν μπροστά και ταξίδευαν όπου έβαζε ο νους. Σε μέρη περίεργα, εξωτικά, πολύχρωμα και φωτεινά, γεμάτα με λογιών λογιών πλάσματα, γεμάτα μουσικές.

Μια μέρα πήραν την απόφαση να αλλάξουν οι ίδιες την μουντή γειτονιά όπου ζούσαν…

Η Σάντυ έγινε ηθοποιός. Έχει ολοκληρώσει τις σπουδές της στην Δραματική Σχολή Θεάτρου «Δήλος»- Δήμητρα Χατούπη, στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ και τώρα κάνει το μεταπτυχιακό της στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Εργάζεται ως ηθοποιός στο θέατρο και θεατροπαιδαγωγός σε εκπαιδευτικά προγράμματα. Αγαπά το κουνγκ φου και τα ταξίδια.

Η Κατερίνα είναι μουσικός, με ολοκληρωμένες σπουδές στο σύγχρονο τραγούδι και στα θεωρητικά, σπουδάστρια κλασσικού πιάνου και φοιτήτρια του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ. Τα τελευταία χρόνια εργάζεται ως τραγουδίστρια, δασκάλα φωνητικής και βοηθός σκηνής σε παραστάσεις Θεάτρου Σκιών. Αγαπά τις ορεινές πεζοπορίες.

Παραστάσεις

20/12, 11.00 Τετράγωνο artspace, Αγία Παρασκευή

21/12, 12.00 Δημοτική Αγορά Κυψέλης

27/12, 17.00 Προβάδικο ΑΜΚΕ, Πετράλωνα

28/12, 12.00 Προβάδικο ΑΜΚΕ, Πετράλωνα

Μουσικοθεατρικά Εργαστήρια

26/12, 18.00 “Καμίνι” Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Γαλατσίου («Μυθικές Μεταμορφώσεις: Μια Χριστουγεννιάτικη Περιπέτεια»)

28/12, 17.00 Βιβλιοπωλείο “Βιβλιοστύλ”, Χαλάνδρι («Μυθικές Μεταμορφώσεις: Μια Χριστουγεννιάτικη Περιπέτεια»)

01/01, 18.00 “Καμίνι” Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Γαλατσίου («Μυθικές Μεταμορφώσεις: Μια Πρωτοχρονιάτικη Περιπέτεια»)

07/01, 18.00 “Καμίνι” Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Γαλατσίου («Μυθικές Μεταμορφώσεις: Η περιπέτεια των Καλικαντζάρων στα Φώτα»)

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σύλληψη-Κείµενο-Σκηνοθεσία-Σκηνικά: Μυθικές Μεταµορφώσεις Ηθοποιός-Θεατροπαιδαγωγός: Σάντυ Μακροπούλου

Μουσικός-Θεατρολόγος: Κατερίνα Μιχαλάκη

Σχεδιασµός Αφίσας: Ανθή Κίτσου

Εκτέλεση παραγωγής παράστασης στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης: Μικρή Ακαδημία

Εκτέλεση παραγωγής εργαστηρίων: Κοινωνικοπολιτισμική εταιρεία πeripatos

Διάρκεια: 60’ (Χωρίς διάλειµµα)

Ηλικίες: 5-105 χρονών

Πληροφορίες: mythikesmetamorfoseis@gmail.com, 697 6160574, 6984370503